الأربعاء, يناير 25, 2023
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بالصور..حيوانات يُقال أنها لا تنام على الإطلاق

منها الدولفين

كتب ايمان الباجي
بالصور..حيوانات يقال أنها لا تنام على الإطلاق watanserb.com
الضفدع الأمريكي “Lithobates catesbeianus”
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وطن– بالنسبة لمعظم الحيوانات، يعتبر النوم عملية مهمة تؤدي وظائف عديدة.

يمكن تفسير النوم، بالنسبة للحيوانات، على أنه حالة من الوعي المتغير، وتنظيم الاستتباب، وانخفاض الاستجابة للتغيرات في المحفزات الخارجية.

وفي هذا السياق، نستعرضكم لكم قائمة تضم حيوانات يقال أنها لا تعرف النوم قط، حسب موقع “viva.co.id

الدولفين

لا تحتاج هذه الثدييات البحرية إلى النوم لبعض الوقت.

لا تنام الدلافين حديثي الولادة (Tursiops truncates) خلال الشهر الأول من حياتها. والسبب في ذلك بسيط: يجب أن تصعد على سطح الماء كل 3 إلى 30 ثانية حتى تتمكن من التنفس. وخلال هذه الفترة، يتعين على الأمهات بدورهن أن يبقين مستيقظين بينما يستريح الصغار.

الدولفين
الدولفين
وقد لوحظ هذا أيضًا بين الحيتان القاتلة.

طائر الفرقاطة

تمكن الباحثون من وضع أجهزة صغيرة تقيس نشاط دماغ طيور الفرقاطة ووجدوا أنه أثناء قيام هذه الطيور برحلات طويلة عبر المحيطات، كانت تنام فقط لمدة 42 دقيقة فقط في المتوسط.

طائر الفرقاطة
طائر الفرقاطة
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على الرغم من عدم وجود دليل مباشر، فمن المفترض أن الطيور الأخرى يجب أن يكون لديها طرق إبداعية للنوم أثناء التحليق.

ذبابة الفاكهة

تنام بعض الحشرات لفترات قصيرة للغاية. على سبيل المثال، تم العثور على نسب صغيرة من إناث ذباب الفاكهة (Drosophila melanogaster) تنام لمدة 72 دقيقة في المتوسط في اليوم، مع عينة واحدة وجدت تنام لمدة 4 دقائق فقط في اليوم.

ذبابة الفاكهة
ذبابة الفاكهة

من المعروف أن الحشرات الأخرى تنام قليلاً جدًا أو تدخل في حالة السبات، والتي تتميز أيضًا بانخفاض التمثيل الغذائي ودرجة حرارة الجسم واليقظة.

الضفدع الأمريكي

أظهرت إحدى التجارب أن الضفدع الأمريكي “Lithobates catesbeianus” لا يدخل في حالة النوم، لكنه في الواقع يدخل في حالة من الراحة طوال اليوم.

في إحدى الدراسات، وجه العلماء الصدمات للضفادع أثناء النهار والليل عندما بدت نائمة. على الرغم من أن الباحثين توقعوا أن تكون الاستجابة للمنبهات أبطأ أثناء النوم، إلا أن الاستجابات كانت متشابهة أثناء النهار والليل.

الضفدع الأمريكي
الضفدع الأمريكي “Lithobates catesbeianus”

والوقت الوحيد الذي ينامون فيه بشكل صحيح هو أثناء السبات.

المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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