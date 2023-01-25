الأربعاء, يناير 25, 2023
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إلهام شاهين في الحرم المكي.. هذا ما لاحظه متابعوها وأثار الجدل! (شاهد)

أدت إلهام شاهين مناسك العمرة برفقة شقيقها أمير بعد انتهاء حفل توزيع joy awards في الرياض وظهورها خلاله بفستان شفاف

كتب رفيف عبدالله
إلهام شاهين في الحرم المكي.. هذا ما لاحظه متابعوها وأثار الجدل! (شاهد) watanserb.com
إلهام شاهين
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وطن– طالب جمهور الفنانة المصرية إلهام شاهين، ارتداءها الحجاب بشكل دائم، بعدما ظهرت به خلال أداء مناسك العمرة.

عمرة لأمي

وأدت إلهام شاهين مناسك العمرة برفقة شقيقها أمير، بعد انتهاء حفل توزيع joy awards في الرياض.

ونشرت الفنانة المصرية صورها في الحرم المكي أمام الكعبة عبر “انستجرام“، معقبة: “عمرة لأمى الغاليه الله يرحمها و يجعل مثواها الجنه .. بصحبة أخى أمير.. ربنا يخلى كل الأمهات و يعطيهم الصحه . . الأم أغلى ما فى الوجود”.

إلهام شاهين في العمرة
كان يرافقها شقيقها الفنان أمير

لكن المتابعين لفت أنظارهم جمال إلهام شاهين بالحجاب، مطالبينها بارتداءه بشكل دائم.

جميلة بالحجاب

وجاء في التعليقات: “إلهام شاهين في إحدى اللقاءات التلفزية قالت انها ضد الحجاب. انظروا اليها الآن اجبرت على أن نرتديه في مكان شريف ومازادها إلا جمالا. سبحان الله اللهم اهدها وتبثها واهدنا جميعا يارب”.

وكتبت ناشطة: “علي فكره انت جميله جدا بالحجاب ياريت تلبسيه علي طول والحجاب فرض في الإسلام ربنا يهدينا جميعا”.

إلهام شاهين في العمرة
أدت الفنانة عمرة عن روح والدتها
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وعقب آخر: “الحجاب زادك جمال الله يهدينا جميعا ويرحم موتى المسلمين والمسلمات”.

وتساءل متابع: “ازاى بعد ماتكونى بالجمال دة والستر والحشمة والوقار..تقلعو هدومكم وتلبسو قمصان النوم قدام العالم كلة . كل دة عشان الفلوس والشهرة. وكلة فى زوال!!!! ربنا يهديكم ويهدينا ويصلح من احوالنا واحوال المسلمين أجمعين يارب”.

تعري وتبرج

بينما هاجمها الكثيرون بسبب جرأتها في اختيار ملابسها، فكتب ناشط: “وشنو الفايدة تعتمرون انتم الفنانين واللي يشوفكم يقول انتم ماغيركم وترجعون للفن والمهرجانات واللبس الفاضح والاختلاط بالرجال. اي فلسفة هذه هذي العمرة حجة عليكي يوم القيامة اما الالتزام او الفن والله دمرتونا بتقلباتكم”.

وسخر آخر: “بعد العمرة اتعري وتبرجي ..عمرة مقبولة”.

ووافقهما ثالث الرأي: “عمالين تنزلوا صوركم في المهرجانات وتروحي العمرة تلبسي اللباس الحشم وبعد ما تخلصي ترجعي تبيني عورتك. انتوا بتضحكوا علي نفسكم ولا بتضحكوا علي ربنا في ناس معهاش تعمل عمره اتقوا الله في أنفسكم شوي”.

Joy awards

وحضرت إلهام شاهين الحفل بفستان شفاف كشف معظم جسدها وأبرز مفاتنها، وكانت تجلس بجوار الفنان الهندي العالمي أميتاب باتشان الذي حرصت على التقاط صورا تذكارية برفقته.

إلهام شاهين مع أميتاب باتشان في السعودية

كما ظهرت إلهام شاهين في صور أخرى مثيرة رفقة “فنان العرب” محمد عبده. الذي ظهر يضع يده عليها من الخلف في مشهد أثار انتقاد النشطاء.

إلهام شاهين ومحمد عبده
فستان إلهام شاهين العاري

ووجهت الفنانة رسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تشكره خلالها على جرأته في صنع التغيير بالمملكة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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