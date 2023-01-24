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بعد عبد القادر.. وصلة رقص مثيرة لملكة جمال كرواتيا على أنغام الدبكة اللبنانية (فيديو)

كان الفيديو ضمن سلسلة الفيديوهات التي سبق أن نشرتها إيفانا عبر خاصية الستوري في حسابها وهي تؤدي رقصات شرقية باحتراف

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا والرقص الشرقي watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا والرقص الشرقي
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وطن– شاركت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا، متابعيها، فيديو جديد تستعرض خلاله مهاراتها في الرقص الشرقي.

المقطع الأكثر تفاعلاً

ونشرت إيفانا نول الفيديو عبر حسابها على “انستجرام”، والتي ارتدت خلاله فستاناً كاشفاً باللون الأسود.

الملفت أن إيفانا رقصت على أنغام وموسيقى الدبكة اللبنانية، معلقة: “لأنكم أحببتوا المقطع كثيراً”.

 

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كان الفيديو ضمن سلسلة الفيديوهات التي سبق أن نشرتها إيفانا عبر خاصية الستوري في حسابها.

لكن رقص ملكة جمال كرواتيا على أنغام دبكة لبنانية، لم يكن في ملهى ليلي كما باقي الفيديوهات، بل في مكان مغلق.

أغنية شاكيرا تحرك إيفانا

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ومن الأغاني التي رقصت عليها الحسناء الكرواتية، أغنية “عبد القادر” التي أصدرها الفنان الجزائري الشاب خالد قبل 30 عاماً.

كما ظهرت ملكة جمال كرواتيا السابقة وهي ترقص على أغنية شاكيرا الجديدة، التي هاجمت بها عشيقها السابق بيكيه وحبيبته الحالية كلارا شيا.

وبدا أنّ إيفانا متمرسة بالرقص الشرقي، ما يوحي بأنها حصلت على دروس ودورات سابقة لتكون بهذه الليونة.

وسبق أن ظهرت إيفانا بفيديو وهي تتراقص على أغنية “حتة تانية”، للفنانة المصرية روبي.

وجاءت رقصة إيفانا إجابة على سؤال: “ما هو نوع الموسيقى التي تحبينها؟”.

وأجابت العارضة الكرواتية: “الشرقية، وموسيقى الريجي.

مساج مؤخرة!

وقامت ملكة جمال كرواتيا صباح اليوم بمشاركة متابعيها لحظة خضوعها لجلسة مساج لمؤخرتها.

ولم تخجل نول من مشاركة اللحظة مع متابعيها الذين أصبح عددهم 3.6 مليون شخص.

ظهرت إيفانا ترتدي بكيني التايجر، بينما تقوم الأخصائية بتدليك مؤخرتها بجهاز مخصص.

وعلقت الحسناء الكرواتية موجّهةً كلامها لمركز المساج: “شكراً لكم على اعتنائكم بجسدي”.

إيفانا شبه عارية

وسبق أن نشرت إيفانا التي لُقبت بـ “أكثر مشجعي كأس العالم إثارة” ، صورة لها على الشاطئ بقطعة واحدة فقط تغطي المنطقة الحساسة.

تظهر الصورة إيفانا نول وهي ترتدي قطعة بيكيني زرقاء صغيرة ولا شيء غير ذلك.

واستخدمت الشابة البالغة من العمر 30 عامًا يديها لتغطية نفسها بينما تجلس على كرسي الشاطئ المغمور بالمياه.

حملت ملكة جمال أوكرانيا الصورة على انستجرام مع تعليق “ما الأمر يا رفاق”.

وقد اجتذبت هذه اللقطة المشبعة بالإثارة أكثر من 200 ألف إعجاب في ساعة واحدة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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