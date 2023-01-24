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فستان نانسي عجرم العاري يُفقد محمد هنيدي تركيزه والقاعة تنفجر بالضحك (فيديو)

نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي أضاع تركيزه أثناء تحديقه بـ نانسي عجرم بينما كان يقدم حفل توزيع جوائز "Joy Awards" وعلق ممازحا: "يا نهار أسود"

كتب خالد الأحمد
فستان نانسي عجرم العاري watanserb.com
فستان نانسي عجرم العاري
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وطن- أثار الممثل المصري “محمد هنيدي” موجة من الضحك أثناء تقديمه حفل توزيع جوائز ” Joy Awards “الذي أقيم قبل أيام في العاصمة السعودية “الرياض”.

وأشعل الكوميديان المصري الشهير محمد هنيدي، قاعة الحفا بقفشاته الطريفة وتعليقاته المضحكة مما جعل الحضور من ممثلين وجمهور ينفجرون في الضحك كما التقطت كاميرات الحفل.

محمد هنيدي يصف نفسه بـ “توم كروز”

وكان النجم محمد هنيدي وصل قبل أيام إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في حفل توزيع جوائز النسخة الثالثة من مهرجان “جوي أوردز”.

وفي أول تعليق لـ “هنيدي” عقب وصوله، نشر مقطع فيديو لحظة دخوله إلى ساحة الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” وعلق ممازحا متابعيه:” وصول توم كروز إلى حفل “جوي أوردز“.

وظهر هنيدي على منصة الحفل مرتدياً بدلة سموكن سوداء اللون وهو يحمل ورقة في يده ويحيي الجمهور الذي بدأ بالتصفيق عند دخوله.

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ورحب الفنان المصري بالحضور في موسم الرياض متحدثاً عن السينما المصرية وفاتناتها كما قال كـ”فاتن حمامة” و”سعاد حسني” و”ناديا لطفي” و”ماجدة”.

قبل أن يستدرك: “يسرا” و”الهام شاهين” و”ليلى علوي” حيث رآهم يجلسون أمامه في القاعة.

وعندما حثه الجمهور على ذكر المزيد قال بخفة الدم المصرية: “هما كاتبيلي خمسة بس” مما جعل الصالة تضج بالضحك.

محمد هنيدي يصف نفسه بتوم كروز
محمد هنيدي يصف نفسه بتوم كروز

نانسي عجرم تضحك على هنيدي

والتقطت الكاميرات لقطات للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال الحفل وهي تضحك على كوميدية هنيدي، إذ أنه يحمل ورقة في يده قائلًا :” يا نانسي والله كلكوا ربنا يخليكوا.”

ليرتبك بعدما نظر إلى نانسي عجرم في القاعة والتي كانت حاضرة بفستان مثير كشف الكثير من جسدها وأبرز مفاتنها ليعلق ساخرا: “يا نهار أسود” ما جعل الحاضرون كلهم يضحكون.

ثم تمالك محمد هنيدي نفسه واستمر في الحديث، بينما انفجرت نانسي عجرم في الضحك بسبب الموقف.

نانسي عجرم تـ صَح صَح الحضور بإطلالة ذهبية
نانسي عجرم تـ صَح صَح الحضور بإطلالة ذهبية

ظهور لافت لنانسي عجرم في Joy Awards

ونشرت صفحة لمحبي المطربة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، وكتبت :”هنيدي لما شاف نانسي ما قدر يركز، معذور”.

وظهرت نانسي في الحفل العالمي بفستان ذهبي لامع، مكشوف الصدر والظهر، وتركت شعرها متدلياً على ظهرها، كما وضعت بعض لمسات المكياج الناعم على وجهها.

ظهور لافت لنانسي عجرم في Joy Awards
ظهور لافت لنانسي عجرم في Joy Awards

وقد أدت الفنانة اللبنانية في الحفل أغنيتها الشهيرة “صح صح ” التي أصدرتها بالإشتراك مع “مارشيميلو”.

ولاقت الأغنية شهرة عربية وعالمية لتقوم بأدائها بشكل لافت أمام الحضور.

ونشر حساب “نانسي آرت” على “تويتر” رابط الأغنية وتعليقاً يقول “صح صح” لملكة البوب العربي العالمية نانسي عجرم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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