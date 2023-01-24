فستان نانسي عجرم العاري يُفقد محمد هنيدي تركيزه والقاعة تنفجر بالضحك (فيديو)

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وطن- أثار الممثل المصري “محمد هنيدي” موجة من الضحك أثناء تقديمه حفل توزيع جوائز ” Joy Awards “الذي أقيم قبل أيام في العاصمة السعودية “الرياض”.

وأشعل الكوميديان المصري الشهير محمد هنيدي، قاعة الحفا بقفشاته الطريفة وتعليقاته المضحكة مما جعل الحضور من ممثلين وجمهور ينفجرون في الضحك كما التقطت كاميرات الحفل.

محمد هنيدي يصف نفسه بـ “توم كروز”

وكان النجم محمد هنيدي وصل قبل أيام إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في حفل توزيع جوائز النسخة الثالثة من مهرجان “جوي أوردز”.

وفي أول تعليق لـ “هنيدي” عقب وصوله، نشر مقطع فيديو لحظة دخوله إلى ساحة الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” وعلق ممازحا متابعيه:” وصول توم كروز إلى حفل “جوي أوردز“.

وظهر هنيدي على منصة الحفل مرتدياً بدلة سموكن سوداء اللون وهو يحمل ورقة في يده ويحيي الجمهور الذي بدأ بالتصفيق عند دخوله.

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ورحب الفنان المصري بالحضور في موسم الرياض متحدثاً عن السينما المصرية وفاتناتها كما قال كـ”فاتن حمامة” و”سعاد حسني” و”ناديا لطفي” و”ماجدة”.

قبل أن يستدرك: “يسرا” و”الهام شاهين” و”ليلى علوي” حيث رآهم يجلسون أمامه في القاعة.

وعندما حثه الجمهور على ذكر المزيد قال بخفة الدم المصرية: “هما كاتبيلي خمسة بس” مما جعل الصالة تضج بالضحك.

نانسي عجرم تضحك على هنيدي

والتقطت الكاميرات لقطات للفنانة اللبنانية نانسي عجرم، خلال الحفل وهي تضحك على كوميدية هنيدي، إذ أنه يحمل ورقة في يده قائلًا :” يا نانسي والله كلكوا ربنا يخليكوا.”

ليرتبك بعدما نظر إلى نانسي عجرم في القاعة والتي كانت حاضرة بفستان مثير كشف الكثير من جسدها وأبرز مفاتنها ليعلق ساخرا: “يا نهار أسود” ما جعل الحاضرون كلهم يضحكون.

ثم تمالك محمد هنيدي نفسه واستمر في الحديث، بينما انفجرت نانسي عجرم في الضحك بسبب الموقف.

ظهور لافت لنانسي عجرم في Joy Awards

ونشرت صفحة لمحبي المطربة اللبنانية نانسي عجرم مقطع فيديو من الحفل، عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، وكتبت :”هنيدي لما شاف نانسي ما قدر يركز، معذور”.

وظهرت نانسي في الحفل العالمي بفستان ذهبي لامع، مكشوف الصدر والظهر، وتركت شعرها متدلياً على ظهرها، كما وضعت بعض لمسات المكياج الناعم على وجهها.

وقد أدت الفنانة اللبنانية في الحفل أغنيتها الشهيرة “صح صح ” التي أصدرتها بالإشتراك مع “مارشيميلو”.

ولاقت الأغنية شهرة عربية وعالمية لتقوم بأدائها بشكل لافت أمام الحضور.

ونشر حساب “نانسي آرت” على “تويتر” رابط الأغنية وتعليقاً يقول “صح صح” لملكة البوب العربي العالمية نانسي عجرم.