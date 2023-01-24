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على خطى حماتها الملكة رانيا.. ظهور جديد لـ رجوة آل سيف برفقة الأمير الحسين (شاهد)

أعلن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عن خطوبته على الشابة السعودية رجوة آل سيف في أغسطس 2022.

كتب سالم حنفي
خطيبة الأمير الحسين رجوة آل سيف في مبادرة
خطيبة الأمير الحسين رجوة آل سيف في مبادرة "روائح الألوان" للمكفوفين
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وطن – في ظهورها الرسمي الثاني منذ خطوبتها على ولي العهد الأردني الامير الحسين بن عبدالله، أدت رجوة آل سيف زيارة برفقة خطيبها الملك المستقبلي إلى ورشة عمل فنية للمكفوفين وضعاف البصر ، الذين يتعلمون إنشاء أعمال باستخدام الدهانات العطرية.

وزار ولي العهد الأمـير الحسين ورجوة آل السيف مبادرة “روائح الألوان” التي تهدف إلى تعليم المكفوفين وضعاف البصر الرسم من خلال التعرف على الألوان من خلال الرائحة، حيث تُمارس هذه الطريقة الخاصة في الرسم في استوديو الفنان التشكيلي سهيل بقعين ، في جبل اللويبدة ، حي الفنانين في عمان، وفق ما نشر موقع “histoiresroyales“.

زار ولي العهد الأمير الحسين ورجوة آل السيف مبادرة “روائح الألوان”

وكان الزوجان وريثا العرش المستقبليين يرتديان ملابس سوداء، حيث ارتدت الزوجة المستقبلية لوريث العرش البالغ من العمر 28 عامًا أحذية رياضية بيضاء بسيطة في قدميها.

الأمير الحسين رجوة آل سيف
الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وخطيبته السعودية رجوة آل سيف في مبادرة “روائح الألوان”

واستمع الامـير الحسين وخطيبته رجوة آل سـيف لتعليمات وشروحات الفنان الذي أدار ورشة العمل الخاصة به ، ثم جلسوا بالقرب من الشباب المتحمسين للزيارة.

أول ظهور رسمي لرجوة آل سيف

وتم الإعلان عن خطوبة ولي العهد الأردني الأمير حسين المفاجئة على رجوة آل سيف في أغسطس 2022، ومنذ الإعلان عن خطوبتهما ، لم يظهرا سوى مرات قليلة جدا جدا، حيث كانت أول رحلة رسمية لهم في أكتوبر/تشرين أول الماضي ، في مكان محمي للغاية ، حيث كانت زيارة إلى أراضي القصر الملكي حيث كان هناك معرض عن تاريخ الهاشميين ، أسلاف زوج المستقبل.

أعلن الأمـير الحسين عن خطوبته المفاجئة على رجوة آل سيف في أغسطس 2022
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وقد تم تحديد موعد حفل زفافهما في 1 يونيو/حزيران 2023.

ويعتبر هذا الظهور هو اول ظهور علني لرجوة آل سيف ، التي كانت لا تزال مجهولة تمامًا حتى إعلان خطوبتها الصيف الماضي.

معطف أسود طويل بوسادات كتف عريضة

وأظهرت الصورة أن الملكة المستقبيلة ارتدت معطفا أسودا طويلا مع وسادات كتف العريضة، وأنجزت مهمتها وفهمت بالفعل كيفية التعاطف مع محاوريها ولم تتردد في أخذ يد المكفوفين الذين تحدثوا إليها والدخول في محادثة ، دون أن تطلب حضورًا وقائيًا من خطيبها.

المصدرhistoiresroyales + تويتر - رصد وترجمة وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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