الثلاثاء, يناير 24, 2023
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شقيقة نيمار تسرق الأضواء منه بصورة صدرها العاري وتثير جنون متابعيها (شاهد)

عادة ما يكون نيمار هو الذي يدفع الجماهير إلى الجنون بمهاراته الحريرية لكن أخته المذهلة رافاييلا سرقت الأضواء عندما كشفت عن شخصيتها المذهلة على انستجرام

كتب رفيف عبدالله
شقيقة نيمار تسرق الأضواء منه بصورة صدرها العاري وتثير جنون متابعيها (شاهد) watanserb.com
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وطن– أذهلت شقيقة نيمار المعجبين عندما نشرت صورة متألقة وهي ترتدي بيكيني أحمر ضيق على وسائل التواصل الاجتماعي.

أوشام تغطي جسد رافاييلا

عادة ما يكون نيمار هو الذي يدفع الجماهير إلى الجنون بمهاراته الحريرية ، لكن أخته المذهلة رافاييلا سرقت الأضواء من شقيقها عندما كشفت عن شخصيتها المذهلة على انستجرام بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ستار“.

حدقت الحسناء السمراء بأغراء في الكاميرا وهي ترتدي ملابس السباحة التي بالكاد تغطي جسدها، وهي مستلقية على كرسي للاسترخاء.

ارتدت رافاييلا ، شقيقة نيمار ، البيكيني الأحمر أثناء الاستلقاء تحت أشعة الشمس

لكن البيكيني لم يغطِ عددًا كبيرًا من الأوشام التي تزين جسدها الرشيق. كلتا ذراعي الحسناء البرازيلية مغطاة بالحبر ، بينما تجلس التصميمات أسفل جانبي صدرها، ويكتمل بواحد في منتصف ثديها.

100 ألف إعجاب

وحققت أحدث صورة لرافاييلا نجاحًا كبيرًا مع المعجبين الذين اندفعوا إلى المنشور لمشاركة إعجابهم بها.

عدد كبير من المستخدمين الذين فقدوا كلماتهم على ما يبدو تركوا رموزًا تعبيرية للقلب على المنشور.

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ومنذ نشر الصورة المفعمة بالحيوية يوم الأحد ، حصد المنشور أكثر من 100 ألف إعجاب.

مغطاة في قطر

جمعت رافاييلا عددًا كبيرًا من المتابعين على منصة مشاركة الصور ، ولديها حاليًا أقل من ستة ملايين متابع.

إنها تتفاخر بلياقة بدنية لا تصدق في معظم صورها ، لكنها كانت مغطاة بالكامل في كأس العالم في قطر.

عارضة الأزياء الجريئة تربطها علاقة وثيقة مع نيمار

حيث دعمت رافاييلا شقيقها نيمار ومنتخب البرازيل قبل أن يخسروا أمام منتخب كرواتيا في ربع النهائي ، الذين سقطوا بعد ذلك في نصف النهائي على يد الأرجنتين الفائز بالبطولة.

 لديها ما يقرب من 6 ملايين متابع على انستجرام

مباراة ودية استعراضية

تشترك رافاييلا في علاقة وثيقة مع نيمار ، وغاب المهاجم عن سبع مباريات في ثمانية مواسم سابقة أثناء لعبه لبرشلونة ثم باريس سان جيرمان للاحتفال بعيد ميلاد شقيقته.

لكن نيمار كان حاضرا في مباراة باريس سان جيرمان الاستعراضية ضد كل من نجوم النصر والهلال بقيادة نجم النصر كريستيانو رونالدو.

على الرغم من أن نيمار ربما كان يتمنى لو بقي في المنزل بعد أن أخطأ في محاولة ركلة الجزاء في المباراة التي فاز فيها باريس سان جيرمان بفارق ضئيل 5-4.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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