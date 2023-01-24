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جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وخسارة الزمالك

الأهلي ينفرد وحيداً في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز مع نهاية الجولة ال15

كتب فارس أبو شيحة
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وخسارة الزمالك watanserb.com
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وخسارة الزمالك
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وطن- عزز فريق الأهلي الحفاظ على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد تحقيق الفوز النظيف على البنك الأهلي بهدف دون مقابل مع نهاية الجولة ال15.

وسجل فريق الأهلي (المارد الأحمر)، هدف الفوز الوحيد في المباراة، داخل مرمى شباك البنك الأهلي، محمد شريف في الدقيقة ال31.

مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

كما وتفوق فريق الأهلي المتصدر على منافسه البنك الأهلي على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 18 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 52%.

كما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس البنك الأهلي إلى 5 تسديدات فقط، بينما استحوذ بنسبة 48% على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

مباراة غزل المحلة ضد الزمالك

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وتلقى حامل اللقب الزمالك الخسارة الجديدة أمام غزل المحلة، في منافسات الدوري المصري، بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وأحرز غزل المحلي هدفي التقدم في المباراة خلال مجريات أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب غابرييل أوروك في الدقيقة ال4، وأحمد الندري في الدقيقة ال19.

كما وقلص فريق الزمالك النتيجة بهدف وحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة ال62.

وأعلن نادي الزمالك إقالة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا بسبب سوء نتائج الفريق في الدوري المصري الممتاز، وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه.

 

احتفال فريق الأهلي بهدفه في شباك البنك الأهلي
احتفال فريق الأهلي بهدفه في شباك البنك الأهلي

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، مع نهاية الجولة ال15، كما يلي:

(1) الأهلي المصري 37 نقطة.

(2) فيوتشر 31 نقطة.

(3) بيراميدز 30 نقطة.

(4) المقاولون العرب 27 نقطة.

(5) الزمالك 26 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 25 نقطة.

(7) غزل المحلة 25 نقطة.

(8) المصري البورسعيدي 20 نقطة.

(9) نادي أسوان 18 نقطة.

(10) سيراميكا كليو باترا 17 نقطة.

(11) سموحة 16 نقطة.

(12) طلائع الجيش 15 نقطة.

(13) فاركو 13 نقطة.

(14) الداخلية 13 نقطة.

(15) إنبي 13 نقطة.

(16) البنك الأهلي 12 نقطة.

(17) حرس الحدود 11 نقطة.

(18) الإسماعيلي 9 نقاط.

المصدروطن + رابطة الأندية المصرية للمحترفين + نادي الأهلي + نادي الزمالك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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