جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وخسارة الزمالك

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وطن- عزز فريق الأهلي الحفاظ على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد تحقيق الفوز النظيف على البنك الأهلي بهدف دون مقابل مع نهاية الجولة ال15.

وسجل فريق الأهلي (المارد الأحمر)، هدف الفوز الوحيد في المباراة، داخل مرمى شباك البنك الأهلي، محمد شريف في الدقيقة ال31.

مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

كما وتفوق فريق الأهلي المتصدر على منافسه البنك الأهلي على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد تسديداته إلى 18 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 52%.

هدف فوز الأهلي على البنك الأهلي في الدوري المصري ⚽️ برعاية HiPro Egypt pic.twitter.com/VtcnRo8yCV — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 24, 2023

كما وصلت عدد تسديدات الفريق المنافس البنك الأهلي إلى 5 تسديدات فقط، بينما استحوذ بنسبة 48% على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة.

🔴|الأهلي يفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد في الدوري.. ليواصل تربعه على قمة جدول المسابقة برصيد 37 نقطة قبل المشاركة في مونديال الأندية 🦅😍💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/1IaXZjOc4b — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 24, 2023

مباراة غزل المحلة ضد الزمالك

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وتلقى حامل اللقب الزمالك الخسارة الجديدة أمام غزل المحلة، في منافسات الدوري المصري، بهدفين نظيفين دون مقابل.

كما وأحرز غزل المحلي هدفي التقدم في المباراة خلال مجريات أحداث الشوط الأول، عن طريق اللاعب غابرييل أوروك في الدقيقة ال4، وأحمد الندري في الدقيقة ال19.

أهداف مباراة غزل المحلة 2-1 الزمالك | الجولة الـ 15 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية HiPro Egypt pic.twitter.com/cBJBuaxz6k — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 25, 2023

كما وقلص فريق الزمالك النتيجة بهدف وحيد للفريق في المباراة، عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة ال62.

وأعلن نادي الزمالك إقالة المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا بسبب سوء نتائج الفريق في الدوري المصري الممتاز، وتعيين أسامة نبيه بدلاً منه.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري 2022-2023، مع نهاية الجولة ال15، كما يلي:

(1) الأهلي المصري 37 نقطة.

(2) فيوتشر 31 نقطة.

(3) بيراميدز 30 نقطة.

(4) المقاولون العرب 27 نقطة.

(5) الزمالك 26 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 25 نقطة.

(7) غزل المحلة 25 نقطة.

(8) المصري البورسعيدي 20 نقطة.

(9) نادي أسوان 18 نقطة.

🔹 الأهلي يعزز صدارته وفيوتشر في الوصافة. 🔹 الزمالك يحتل المركز الخامس. بعد نهاية الجولة 15.. هكذا جاء جدول الترتيب في دوري #رابطة_الأندية_المحترفة 📊 pic.twitter.com/LC43EkmaXa — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 24, 2023

(10) سيراميكا كليو باترا 17 نقطة.

(11) سموحة 16 نقطة.

(12) طلائع الجيش 15 نقطة.

(13) فاركو 13 نقطة.

(14) الداخلية 13 نقطة.

(15) إنبي 13 نقطة.

(16) البنك الأهلي 12 نقطة.

(17) حرس الحدود 11 نقطة.

(18) الإسماعيلي 9 نقاط.