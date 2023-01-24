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بعد السويد.. متطرف هولندي يمزق المصحف ويدوسه بقدميه (فيديو)

بعد السويدي "راسموس بالودان".. المتطرف الهولندي "أدوين واغنيفيلد" قام بتمزيق نسخة من المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان وتحت حماية الشرطة

كتب خالد الأحمد
متطرف هولندي يمزق المصحف watanserb.com
متطرف هولندي يمزق المصحف
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وطن- أقدم متطرف هولندي من حركة “باغيدا” الفاشية، يُدعى “أدوين واغنيفيلد”، على تمزيق نسخة من المصحف الشريف في لاهاي وهو يردد عبارات عنصرية دون أن تحرك السلطات الهولندية ساكناً.

ويأتي ذلك بعد قيام المتطرف السويدي “راسموس بالودان” بحرق المصحف الشريف قرب سفارة تركيا في العاصمة السويدية “ستوكهولم”، السبت الماضي.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اعتقلت الشرطة الهولندية الزعيم المتطرف إدوين واغنيفيلد، في أثناء إقدامه على حرق نسخة من القرآن، خلال حشد حضره مجموعة من أنصار جماعته في روتردام.

متطرف هولندي يمزّق مصحفًا ويدنّسه ثم يحرقه أمام مبنى البرلمان
متطرف هولندي يمزّق مصحفًا ويدنّسه ثم يحرقه أمام مبنى البرلمان

حمل بيده مكبر صوت للإعلان عن خطوته المتطرفة

وأظهر مقطع فيديو متداول المتطرف “واغنيفيلد” أمام محال تجارية وهو يحمل بيده مكبر صوت ونسخة من القرآن الكريم، يقوم بتمزيق صفحات منها وإلقائها على الأرض.

وفيما لم يرَ أحد يحتج، شوهد عدد من الهولنديين وهم يقومون بتصويره، فيما وقف عنصران من الشرطة بعيداً عنه وهم يراقبان ما قام به.

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حمل بيده مكبر صوت للإعلان عن خطوته المتطرفة
حمل بيده مكبر صوت للإعلان عن خطوته المتطرفة

وشارك زعيم حركة بيغيدا (الأوروبيون الوطنيون ضد أسلمة الغرب) في هولندا عبر تويتر، أمس الاثنين، مقطعاً مصوراً ينقل فعلته الاستفزازية، التي وقعت أمام مبنى البرلمان في لاهاي.

وحسب ما تداولته وسائل إعلام، فإن الشرطة الهولندية منحته الإذن بهذا الفعل شريطة ألا يحرق الكتاب المقدس للمسلمين، إلا أنه قام لاحقاً كما ظهر في الفيديو بحرق صفحات المصحف الممزقة.

ورداً على ذلك، قالت وزارة الخارجية التركية إن أنقرة استدعت السفير الهولندي لديها “جويب ويجناندس”، اليوم الثلاثاء.

وقالت الخارجية التركية -بحسب ما نقلت وكالة الأناضول-: “ندين بأشد العبارات الاعتداء الدنيء من شخص معاد للإسلام في لاهاي الهولندية، والذي استهدف كتابنا المقدس القرآن الكريم”.

وأشارت إلى أن هذا التصرف لا يستهدف المسلمين فقط؛ بل جميع المبادئ الإنسانية الأساسية، والحريات والقيم الروحية.

وطالب البيان السلطات الهولندية بالكشف عن الجهات التي تقف وراء هذا التصرف، واتخاذ تدابير ملموسة لعرقلة تكراره.

وحذرت من أن مثل هذه الممارسات تهدد السلم والعيش المشترك، وتعزز العنصرية، ومعاداة المسلمين والأجانب في هولندا.

تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا

وكان عدد من الدول العربية قد استنكرت بدورها الإساءة للقرآن الكريم في هولندا، وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان عن “إدانة واستنكار” المملكة للحادثة، مؤكدة أنها “خطوة استفزازية لمشاعر ملايين المسلمين”.

كما أدانت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان الحادثة، مشددة على “ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات والابتعاد عن التحريض والاستقطاب”.

وبدورها، أكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان إدانة للحادثة، أن ما تم “فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين”، مشددة على أن الدول الأوروبية التي تشهد تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا مسؤولة عن منع تكرار تلك الحوادث.

كما شددت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إدانة للحادثة، أنها “اعتداء صارخ على مشاعر ملايين المسلمين”، مطالبة بتحرك دولي وأممي لوقف تلك الممارسات وتجريم مرتكبي هذه الانتهاكات، وسبق أن أدانت تلك الدول واقعة حرق المصحف في السويد قبل أيام.

ودانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية تمزيق نسخة من المصحف الشريف في مدينة لاهاي الهولندية.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، رفض المملكة التام وإدانتها الشديدة لهذه الممارسات المتطرفة المتعصبة التي تتنافى والقيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية والدينية، وتؤجج الكراهية والعنف، وتهدد التعايش السلمي، وتزعزع الأمن والاستقرار.

وحركة بيغيدا الهولندية هي “حركة متطرفة مناهضة للإسلام بدأت في ألمانيا عام 2014، واسمها هو اختصار لعبارة بالألمانية تقول: “أوروبيون وطنيون ضد أسلمة الغرب”.

المصدرتويتر، وكالة الأناضول، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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