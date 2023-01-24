القبض على حارسة سجن مارست الجنس مع نزيل وهربت له “السيجار” في مهبلها! (شاهد)

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وطن – تواجه إحدى حراس السجن في الولايات المتحدة أكثر من 70 تهمة جنائية بعد مزاعم بممارسة الجنس مع سجين، وتهريب أشياء مختلفة محظورة إلى السجن – بما في ذلك السيجار الذي دسته في مهبلها للتهرب من التفتيش الأمني.

ووفقًا لوثائق المحكمة ، تم دفع أكثر من 12000 دولار (ما يزيد قليلاً عن 9700 جنيه إسترليني) إلى الرقيب لاوانا ميكيل شارب مقابل تهريب مواد مهربة إلى مرفق إصلاحية جراسفيل في فلوريدا ، حيث كانت تعمل.

وقالت وزارة الإصلاحيات في فلوريدا في إفادة خطية إن الرقيب “شارب” اعترفت بعد مواجهتها بشأن هذه المزاعم.

ووفقا لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية، يُزعم أن “شارب” اعترفت للمدعين بأنها مارست الجنس الفموي مع نزيل مرتين ، وأنها قامت بتهريب السيجار إلى المنشأة في أعضائها الخاصة.

الكشف عن حسب وهمي باسمها تتلقى عليه الأموال

وبحسب السجن ، فقد تلقت 67 دفعة بين يناير / كانون الثاني وأكتوبر / تشرين الأول 2021 من ثمانية حسابات مختلفة كجزء من عملية تهريب البضائع.

وقال المحققون إنهم وجدوا ما يبدو أنه حساب J-pay وهمي باسم “كاندي ويليامز” يرسل رسائل إلى أحد نزلاء جراسفيل.

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وبعد إجراء مزيد من البحث حول حساب كاندي ويليامز، “تم اكتشاف أن معلومات الحساب المدرجة في حساب Candy Williams J-pay مرتبطة بالرقيب شارب”.

ويُزعم أن شارب بدأ علاقة جنسية مع نزيل في السجن ، وفتح تحقيق من قبل مكتب المفتش العام لإدارة الإصلاحيات في فلوريدا.

اعترفت بممارسة الجنس الفموي

وبحسب ما ورد نفت ممارسة الجنس مع النزيل لكنها اعترفت بممارسة الجنس الفموي معه في عدد من المناسبات.

ونصت الإفادة الخطية على أنه “وفقًا للنزيل، فقد تصاعدت العلاقة بينه وبين الرقيب “شارب” للإشارة إلى أنه بدأ هو والرقيب شارب في ممارسة الجماع الجنسي أثناء وجودهما في عنبر “B”.

وانتهى عمل الرقيب “شارب” في 30 سبتمبر 2021 ، وورد أنها وجهت لها التهم هذا الشهر ، في يناير 2023.

الرقب “شارب” تواجه أكثر من 70 تهمة

وعملت “شارب” في إصلاحية جراسفيل لنحو أربع سنوات ، وتم احتجازها في وقت سابق من هذا الشهر ووجهت إليها تهمتان تتعلقان بسوء السلوك الجنسي ، وتهمتين بالتآمر لإدخال مواد مهربة ، و 67 تهمة تعويض غير قانوني أو مكافأة على السلوك الرسمي، بحسب ما أظهرت وثائق المحكمة.