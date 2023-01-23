الإثنين, يناير 23, 2023
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حياتنا

3 حيل ذكية لقراءة الرسائل على واتساب دون علم المرسل..تعرف عليها

منها تفعيل وضع الطيران

كتب ايمان الباجي
3 حيل ذكية لقراءة الرسائل على واتساب دون علم المرسل..تعرف عليها watanserb.com
حيل ذكية لقراءة الرسائل على واتساب دون علم المرسل
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وطنيستخدم تطبيق “واتس آب” أكثر من 2 مليار شخص في العالم. ويتميز هذا التطبيق بحيل عديدة لا يعرفها العديد من المستخدمين، بما في ذلك حيل تسمح لك بقراءة الرسائل بشكل سري دون علم المرسل.

وفي هذا السياق، قدّمت صحيفة “ذا صن” البريطانية 3 حيل بسيطة لقراءة المحادثات والرسائل النصية دون علم المرسل في تطبيق واتس آب.

 الطريقة الأولى

تتمثل الطريقة الأولى في قراءة الرسائل دون علم المستخدم في الضغط مطولاََ على الرسالة المعنية عندما تنبثق على الشاشة على جهاز الآيفون.

ستخدم تطبيق “واتس آب” أكثر من 2 مليار شخص في العالم

تفتح الميزة، المعروفة باسم “وضع التخفي الفائق”، مربع معاينة للنص الكامل الخاص بالرسالة.

وبالتالي، هذه الطريقة تمكنك من قراءة الرسالة ولن يعرف أبدًا المرسل أنك قرأتها.

الطريقة الثانية

هناك طريقة أخرى لقراءة الرسائل على واتس آب وهي إيقاف تشغيل “إيصالات القراءة”، ويقوم التطبيق تلقائيًا بتشغيل هذه الميزة لمستخدميه البالغ عددهم 2 مليار مستخدم.

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إيصالات القراءة هي العلامات الزرقاء الصغيرة التي تظهر بجوار الرسالة بعد أن يراها المستلم.

لتعطيل هذه الميزة، افتح الإعدادات في تطبيق واتساب ثم الحساب ثم انقر فوق الخصوصية.

قم بالتمرير لأسفل وانقر على إلغاء تحديد مربع “إرسال إيصالات بالقراءة. ثم قم بإيقاف تشغيلها.

ومع ذلك، هناك مشكلة واحدة بسيطة.

لا تعمل هذه الميزة مع الرسائل أو الصور أو مقاطع الفيديو المشتركة في الدردشات الجماعية.

الطريقة الثالثة

الطريقة الأخيرة لقراءة الرسائل دون علم المرسل في واتس آب هي تشغيل وضع الطيران “Airplane mode” على آيفون بعد تلقي رسالة.

يمكن قراءة الرسائل بدون علم المرسل وذلك عن طريق تفعيل وضع الطيران
يقطع وضع الطيران هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي من الاتصال بالشبكات أو Wi-Fi، مما يعني أن WhatsApp لن يسجل قراءة الرسالة.
المصدرصحيفة ذا صن، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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