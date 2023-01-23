نادي الزمالك يحسم مصير فيريرا و3 صفقات جديدة في الميركاتو الشتوي

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وطن- حسم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، مصير المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك الحالي، بعد الخسارة القاسية في القمة الـ125 أمام غريمه الأزلي الأهلي، بثلاثية نظيفة دون رد.

وقال رئيس نادي الزمالك منصور، إن مصير مدرب نادي الزمالك فيريرا، سيتخذ بتصويت أعضاء مجلس إدارة النادي، عقب مباراة الزمالك وفاركو مع نهاية الدور الأول، في منافسات الدوري المصري الممتاز، الثلاثاء.

مصير المدرب فيريرا مع نادي الزمالك

وأصبح مصير المدرب البرتغالي فيريرا مع الزمالك على المحك، في ظل تراجع نتائج الفريق في منافسات الدوري المصري، وخروجه من كأس مصر في دور النصف النهائي، أمام نظيره بيراميدز بركلات الترجيح.

✍🏻ابرز تصريحات المستشار مرتضي منصور بعد إجتماع مجلس إدارة نادي الزمالك 🎙️ pic.twitter.com/Dn4vDdYoVp — Zamalek.News (@ZamalekDotNews) January 22, 2023

وكان فريق الزمالك قد تلقى الخسارة القاسية أمام غريمه الأهلي، السبت، في قمة منافسات الجولة الـ14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بثلاثية نظيفة دون رد.

3 صفقات جديدة للزمالك في الميركاتو الشتوي

وأكد رئيس الزمالك منصور، أن النادي سيقوم بالتعاقد مع 3 صفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

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كما طالب مرتضى منصور، جماهير نادي الزمالك بدعم ومساندة الفريق، في ظل أن الفريق سبق وأن حقق العديد من الألقاب بنفس المجموعة الحالية من اللاعبين الموسم الماضي.

"الصفقات التي تم التعاقد معها هي الأفضل في تاريخ الزمالك، وفيريرا حصل على كل الصلاحيات التي لم يحصل عليها أي مدرب في التاريخ" تعليق على تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك #الماتش pic.twitter.com/UzNgHFJfCl — حَتْحُوت (@HHathout) January 22, 2023

وتابع منصور حديثه: “أطالب من محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بعودة محمود علاء مدافع الفريق الأبيض المعار، خاصة وأنه تم إعارته للنادي السكندري بالمجان. كما أننا سنعيد المبالغ التي حصل عليها اللاعب للفريق من أجل عودته للنادي”.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

كما استكمل: “سنعيد اللاعب محمود شبانة. مدافع الفريق المعار في صفوف سموحة للفريق، بعدما طلب النادي قطع إعارته بشكل رسمي، في ظل حاجة الزمالك لخدماته”.

يذكر أن فريق الزمالك يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر، برصيد 34 نقطة للموسم الجاري.