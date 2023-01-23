الثلاثاء, يناير 24, 2023
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رياضة

مُستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان على المحَك وتقارير تكشف آخر التطورات

تقرير إسباني يتحدث عن عدم رغبة ميسي في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

كتب فارس أبو شيحة
مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان watanserb.com
ميسي لاعب باريس سان جيرمان
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وطن- بات مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ35 عاماً، مهاجم باريس سان جيرمان، مشكوكاً في أمره، بعد التقارير الأخيرة التي تحدثت عنه.

وكشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان

وقال الإسباني روميرو، بشأن مستقبل ميسي مع النادي الباريسي: “اللاعب ميسي لا ينوي تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان”.

كما أردف المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين روميرو: “فوز ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022 مع بلاده، جعله يغير تفكيره بشأن مستقبله مع الفريق”.

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد زار مؤخراً المملكة العربية السعودي، برفقة فريقه باريس سان جيرمان، للعب أمام نجوم النصر والهلال، في إطار فعاليات موسم الرياض 2023. حيث انتهت المباراة المشوقة والممتعة بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 5-4.

انتقال ميسي إلى نادي الهلال السعودي

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كما ارتبط انتقال ميسي إلى صفوف نادي الهلال حامل لقب دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية، بصفقة قياسية وصلت إلى 300 مليون يورو، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وقّع بـ200 مليون يورو مع نادي النصر السعودي حتى صيف 2025.

ميسي ولقب كأس العالم 2022
ميسي ولقب كأس العالم 2022

ورغم حديث الخبير في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإسباني روميرو، بشأن مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان، فإن تقارير أخرى تحدثت عن رغبة اللاعب في تجديد عقده مع الفريق لموسم آخر إضافي في وقت سابق.

دوري روشن السعودي

كما يحتل فريق الهلال السعودي وصافة ترتيب الدوري السعودي (روشن)، برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر النصر برصيد 33 نقطة حتى يومنا هذا.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

ومن الجدير بالذكر، أن عقد ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان سينتهي في صيف يونيو/حزيران عام 2023 (أي نهاية الموسم الجاري)، مع وجود بند يتيح للاعب البقاء مع الفريق لموسم آخر إضافي.

المصدروطن + جيرارد روميرو + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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