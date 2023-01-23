مُستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان على المحَك وتقارير تكشف آخر التطورات

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وطن- بات مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الـ35 عاماً، مهاجم باريس سان جيرمان، مشكوكاً في أمره، بعد التقارير الأخيرة التي تحدثت عنه.

وكشف الصحفي الإسباني جيرارد روميرو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع (تويتر)، بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان

وقال الإسباني روميرو، بشأن مستقبل ميسي مع النادي الباريسي: “اللاعب ميسي لا ينوي تجديد عقده مع نادي باريس سان جيرمان”.

كما أردف المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين روميرو: “فوز ليونيل ميسي بلقب كأس العالم 2022 مع بلاده، جعله يغير تفكيره بشأن مستقبله مع الفريق”.

🚨☎️DIRECTO @JijantesFC Contamos que HOY, día 23 de enero, HOY. Leo Messi no tiene intención de renovar su contrato con el PSG. La victoria mundialista le hizo cambiar el pensamiento al argentino. https://t.co/3KVGW55406 pic.twitter.com/r5U7e1cMf5 — Gerard Romero (@gerardromero) January 23, 2023

وكان الأرجنتيني ليونيل ميسي قد زار مؤخراً المملكة العربية السعودي، برفقة فريقه باريس سان جيرمان، للعب أمام نجوم النصر والهلال، في إطار فعاليات موسم الرياض 2023. حيث انتهت المباراة المشوقة والممتعة بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 5-4.

انتقال ميسي إلى نادي الهلال السعودي

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كما ارتبط انتقال ميسي إلى صفوف نادي الهلال حامل لقب دوري روشن السعودي خلال الفترة الماضية، بصفقة قياسية وصلت إلى 300 مليون يورو، على غرار البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي وقّع بـ200 مليون يورو مع نادي النصر السعودي حتى صيف 2025.

ورغم حديث الخبير في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الإسباني روميرو، بشأن مستقبل ميسي مع باريس سان جيرمان، فإن تقارير أخرى تحدثت عن رغبة اللاعب في تجديد عقده مع الفريق لموسم آخر إضافي في وقت سابق.

دوري روشن السعودي

كما يحتل فريق الهلال السعودي وصافة ترتيب الدوري السعودي (روشن)، برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر النصر برصيد 33 نقطة حتى يومنا هذا.

ومن الجدير بالذكر، أن عقد ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان سينتهي في صيف يونيو/حزيران عام 2023 (أي نهاية الموسم الجاري)، مع وجود بند يتيح للاعب البقاء مع الفريق لموسم آخر إضافي.