“ميجا هاتريك” تاريخي بتوقيع مبابي في كأس فرنسا 2023 (شاهد)

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وطن- سجّل النجم الفرنسي كيليان مبابي (24 عاماً)، لاعب باريس سان جيرمان، خماسية قياسية داخل شباك منافسه بايس دي كاسل، في منافسات دور الـ32 من كأس فرنسا 2023.

وأحرز لاعب باريس سان جيرمان مبابي، الرقم القياسي والتاريخي مع باريس سان جيرمان، بعد نجاحه في تسجيل خماسية رائعة “ميجا هاتريك”، وصناعة هدف زميله البرازيلي نيمار جونيور، داخل مرمى دي كاسل في كأس فرنسا 2023.

“ميجا هاتريك” بتوقيع مبابي مع باريس سان جيرمان

وجاءت خماسية أهداف النجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال مباراة باريس سان جيرمان وبايس دي كاسل، في الدقائق الـ29 والـ35 والـ40 والـ56 والـ79.

كما سجّل مبابي الرقم القياسي بتسجيله الهاتريك في غضون 11 دقيقة خلال مجريات أحداث الشوط الأول، مع صناعة هدف زميله البرازيلي نيمار جونيور في الدقيقة الـ33.

مباراة باريس سان جيرمان وبايس دي كاسل

وتأهّل فريق باريس سان جيرمان إلى دور الـ16 كأس فرنسا 2023، بعد اكتساح بايس دي كاسل، بسباعية نظيفة دون مقابل.

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كما شهدت المباراة، تفوّق باريس سان جيرمان على منافسه بايس دي كاسل، على صعيد التسديدات والاستحواذ؛ حيث وصل عدد التسديدات إلى 26 تسديدة، والاستحواذ على الكرة بنسبة 60%.

فيما لم يسدّد الفريق المنافس بايس دي كاسل سوى تسديدة واحدة على شباك مرمى باريس سان جيرمان، بينما استحوذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 40%.

أخبرنا من هو مهاجمك المفضل من بين هدافي #الدوري_الفرنسي؟ 🤔⚡️ pic.twitter.com/fkfMMk3svQ — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) January 22, 2023

ويعتلي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، صدارة جدول هدّافي الدوري الفرنسي 2022-2023، برصيد 13 هدفاً، وبفارق هدف وحيد عن منافسه الوصيف جوناثان ديفيد لاعب فريق ليل الفرنسي، في المركز الثاني برصيد 12 هدفاً حتى الآن.

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام منافسه ريمس، الأحد، في منافسات الجولة الـ20 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.