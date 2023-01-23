الإثنين, يناير 23, 2023
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حياتنا

ميا خليفة ترتدي زي “قضيب عملاق” في حملة تسويقية جديدة! (شاهد)

لم تكن ميا خليفة تخجل من الكاميرات من قبل لكن من المحتمل أن معجبيها لم يتوقعوا شيئًا كهذا

كتب رفيف عبدالله
ميا خليفة ترتدي زي
ميا خليفة
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وطن– يعتقد أن ميا خليفة، النجمة الإباحية السابقة، كانت ثملة خلال جلسة تصوير غريبة، ارتدت فيها زي القضيب.

حملة جديدة

لم تكن ميا خليفة تخجل من الكاميرات من قبل ، لكن من المحتمل أن معجبيها لم يتوقعوا شيئًا كهذا.

في حملة جديدة لعلامة الأزياء الإيطالية Aries Arise ، التقطت العارضة لبنانية الأصل، صورًا جديدة في بريطانيا.

ولكن لدهشة معجبيها ، كانت ترتدي زي على شكل قضيب عملاق مع وجود الكثير من الفكاهة في تصرفاتها الغريبة.

علق أحدهم على المنشور قائلاً: “الفيديو الرابع ، لقد جعلتني أتدحرج”، مع الرموز التعبيرية الضاحكة.

صور خاصة

نشرت ميا جلسة التصوير ، التي كانت عبارة عن مجموعة من اللقطات ومقاطع الفيديو قائلة: “حتى العلاقة الحميمية لا تصف هذا المشروع مع أزياء أرياس”.

ميا خليفة ترتدي زي قضيب عملاق أثناء وقوفها لالتقاط الصور على شاطئ إنجليزي
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وتابعت ميا موجهة حديثها لمتلقط الصور: “كلاير، لقد أسرتني لأنك شجعتني على أن أكون نفسي. بينما شجعتني صوفيا أن أكون قضيباً”.

وأوضحت ميا: ” أنا أحب أن أكون أمام الكاميرا لهذا السبب. هذه الصور خاصة جدًا بالنسبة لي ، فأنا أحب الأشياء الصغيرة التي تثيرك لالتقاطها”.

 

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وأضافت: “عندما كنت تحاول التقاط صورة مختلفة. أنت تجعلني أشعر بالثقة والجمال وأنا جرداء وخشنة ، لا يسعني إلا أن أتمنى أن أواصل العمل معك لبقية حياتي المهنية”.

تقول ميا إنها شعرت بالتشجيع أثناء التصوير

ميا خليفة تشبه نفسها بمريم العذراء

وأثارت ميا الغضب في وقت سابق بعد أن قارنت نفسها بمريم العذراء أثناء وقوفها في واحدة من أشهر الكاتدرائيات في أوروبا.

وقامت ميا خليفة  البالغة من العمر 29 عامًا ، بجولة حول العالم العام الماضي، حيث زارت لندن وإيبيزا من بين العديد من الوجهات الأخرى.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، فقد كانت ميا خليفة تحضر حدثًا للموضة في الكاتدرائية الأمريكية في باريس – المعروفة سابقًا باسم كنيسة الثالوث المقدس .

وأثناء وجودها هناك نشرت صورة لها في قاعة الكاتدرائية الرئيسية في مقدمة الأرضية المكسوة بالبلاط من عام 1886 والتي كانت تستخدم كممر للعرض.

 

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وظهرت ميا خليفة في الصورة مرتدية حذاءً جلديًا يصل إلى الركبة وقميصًا مخططًا باللون الوردي، بشكل تناسب مع الأزياء التي عرضت خلال الحدث.

لكن تعليقها على إنستغرام هو الذي صاحب الصورة، تسبب في ضجة كبيرة، حيث كتبت: “أخبر أطفالك أن هذه كانت مريم العذراء.”، لتضيف لتعليقها رمزا تعبيريا يدل على مسبحة الصلاة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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