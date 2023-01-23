ظهور نادر لتماني البيض زوجة ملحم زين.. الإطلالة الأكثر احتشاما بـ”Joy awards”

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وطن- في واحدة من إطلالاتها النادرة ظهرت “تماني” ابنة رئيس اليمن الجنوبي السابق علي سالم البيض، مع زوجها الفنان اللبناني ملحم زين في صور جديدة خلال مشاركتهما في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه “جوي أوردس Joy awards” الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وكان الفنان اللبناني ملحم زين قد عقد قرانه على ابنة الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، “تماني” في زفاف أسطوري في مجمع “البيال” في بيروت في السادس من آذار 2008، ورُزقا بـ 4 أولاد هم: فاطمة، علي، حسين، زينب.

جاكيت بليزر بأكمام طويلة ووشاح أظهر القليل من شعرها

وبدت تماني البيض في صورها الجديدة إلى جانب زوجها خلال الحفل وهي ترتدي فستانا أسودا جاء على شكل “جاكيت بليزر” بأكمام طويلة.

ووضعت ابنة الرئيس اليمني السابق على رأسها وشاحا أظهر القليل من شعرها فقط وتدلى من فتحة فستانها وشاح طويل.

كما ظهرت تماني تحمل حقيبة يد سوداء أنيقة، وعلى غرار لباسها ارتدى ملحم زين بدلة سوداء اللون.

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وفور انتشار الصور انهالت تعليقات المتابعين التي أشارت إلى أن هذا الثنائي يعد من أكثر الثنائيات المحترمة في المجال الفني.

كما نال جمال زوجة ملحم تماني البيض، حصة كبيرة من التعليقات، خصوصاً أنها ليست من محبي مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تظهر مع زوجها إلا نادرا.

ابنة رئيس #يمني سابق.. زوجة الفنان ملحم زين بظهور نادر بالرياض

شارك الفنان ملحم زين في حفل “جوي أوورد” الذي أقيم، السبت الماضي، في الرياض، وكان لافتاً حضوره إلى جانب زوجته تماني وهي المقلة بالإطلالات الإعلامية.

“تماني” هي ابنة علي سالم البيض الرئيس اليمني السابق pic.twitter.com/02x5AyvPaG — جرس الاخبار (@1Panadolx2) January 23, 2023

ملحم زين “سفير النوايا الحسنة”

يذكر أن الفنان اللبناني ملحم زين نال لقب “سفير النوايا الحسنة” من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.

وبدأت قصة ملحم زين مع تماني عندما كانت الأخيرة من أشد المعجبات به، فطلبت من والدها أن يدعوه لإحياء حفل عيد ميلادها.

وبذلك كان اللقاء مع زوجته من خلال عيد ميلادها الذي قام بإحيائه دون أن تربط بينهما أية معرفة مسبقة.

يا حلو بنتنا ضيعت جورجينا وياسمين صبري pic.twitter.com/scjUOb86Rn — 𝐻𝑒𝓃𝒹𝓇𝒶𝒷 (@Hendrab_) January 23, 2023

وبعدها حينما زارت هي وأسرتها لبنان دعاها ملحم زين للغداء، حيث زاد إعجابه بها، وتكلل هذا الإعجاب بالزواج عام 2008، وسط حفل ضم الكثير من الشخصيات الفنية، والاجتماعية، والسياسية.

من هي تماني البيض؟

وتخرجت تماني البيض من كلية اللغة العربية بجامعة صنعاء في اليمن، وعملت في العديد من المجالات منها عالم الموضة.

وتفوقت في مجالها واستطاعت المشاركة في العديد من عروض الأزياء.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة تماني في الحفل الضخم، كما تغزلوا بجمالها واحتشامها.

فكتبت إحدى المتابعات عبر حسابها بتويتر بعد أن نشرت صور زوجة ملحم زين: ”استوقفتني جدًا إطلالة زوجة ملحم زين بالحفل محتشمة وأنيقة ومناسبة”.

كما جاء التفاعل على ظهور ملحم زين وزوجته كون الأخيرة قليلة الظهور في المناسبات الفنية والإعلامية، حيث يحرص الفنان اللبناني الذي ينتمي للطائفة الشيعية أن تكون حياته العائلية بعيدة عن الأضواء وهذا ما صرح به في مناسبات إعلامية.