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ظهور نادر لتماني البيض زوجة ملحم زين.. الإطلالة الأكثر احتشاما بـ”Joy awards”

تماني ابنة الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض ظهرت في حفل توزيع جوائز Joy awards رفقة زوجها الفنان اللبناني ملحم زين

كتب خالد الأحمد
ظهور نادر لتماني البيض watanserb.com
ظهور نادر لتماني البيض
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وطن- في واحدة من إطلالاتها النادرة ظهرت “تماني” ابنة رئيس اليمن الجنوبي السابق علي سالم البيض، مع زوجها الفنان اللبناني ملحم زين في صور جديدة خلال مشاركتهما في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه “جوي أوردس Joy awards” الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض.

وكان الفنان اللبناني ملحم زين قد عقد قرانه على ابنة الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، “تماني” في زفاف أسطوري في مجمع “البيال” في بيروت في السادس من آذار 2008، ورُزقا بـ 4 أولاد هم: فاطمة، علي، حسين، زينب.

جاكيت بليزر بأكمام طويلة ووشاح أظهر القليل من شعرها

وبدت تماني البيض في صورها الجديدة إلى جانب زوجها خلال الحفل وهي ترتدي فستانا أسودا جاء على شكل “جاكيت بليزر” بأكمام طويلة.

الفنان ملحم زين وزوجته تماني علي سالم البيض
الفنان ملحم زين وزوجته تماني علي سالم البيض

ووضعت ابنة الرئيس اليمني السابق على رأسها وشاحا أظهر القليل من شعرها فقط وتدلى من فتحة فستانها وشاح طويل.

كما ظهرت تماني تحمل حقيبة يد سوداء أنيقة، وعلى غرار لباسها ارتدى ملحم زين بدلة سوداء اللون.

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وفور انتشار الصور انهالت تعليقات المتابعين التي أشارت إلى أن هذا الثنائي يعد من أكثر الثنائيات المحترمة في المجال الفني.

كما نال جمال زوجة ملحم تماني البيض، حصة كبيرة من التعليقات، خصوصاً أنها ليست من محبي مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تظهر مع زوجها إلا نادرا.

ملحم زين “سفير النوايا الحسنة”

يذكر أن الفنان اللبناني ملحم زين نال لقب “سفير النوايا الحسنة” من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان.

وبدأت قصة ملحم زين مع تماني عندما كانت الأخيرة من أشد المعجبات به، فطلبت من والدها أن يدعوه لإحياء حفل عيد ميلادها.

وبذلك كان اللقاء مع زوجته من خلال عيد ميلادها الذي قام بإحيائه دون أن تربط بينهما أية معرفة مسبقة.

ملحم زين سفير النوايا الحسنة
ملحم زين سفير النوايا الحسنة

وبعدها حينما زارت هي وأسرتها لبنان دعاها ملحم زين للغداء، حيث زاد إعجابه بها، وتكلل هذا الإعجاب بالزواج عام 2008، وسط حفل ضم الكثير من الشخصيات الفنية، والاجتماعية، والسياسية.

من هي تماني البيض؟

وتخرجت تماني البيض من كلية اللغة العربية بجامعة صنعاء في اليمن، وعملت في العديد من المجالات منها عالم الموضة.

وتفوقت في مجالها واستطاعت المشاركة في العديد من عروض الأزياء.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة تماني في الحفل الضخم، كما تغزلوا بجمالها واحتشامها.

فكتبت إحدى المتابعات عبر حسابها بتويتر بعد أن نشرت صور زوجة ملحم زين: ”استوقفتني جدًا إطلالة زوجة ملحم زين بالحفل محتشمة وأنيقة ومناسبة”.

كما جاء التفاعل على ظهور ملحم زين وزوجته كون الأخيرة قليلة الظهور في المناسبات الفنية والإعلامية، حيث يحرص الفنان اللبناني الذي ينتمي للطائفة الشيعية أن تكون حياته العائلية بعيدة عن الأضواء وهذا ما صرح به في مناسبات إعلامية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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