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رقص مثير بألفاظ خارجة لميريام فارس في قطر (فيديو)

تعمدت الفنانة اللبنانية أداء حركات راقصة عشوائية غير مدروسة ما جعل المتابعين يتهمونها بمحاولة الإثارة فقط

كتب رفيف عبدالله
رقص مثير بألفاظ خارجة لميريام فارس في قطر (فيديو) watanserb.com
ميريام فارس
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وطن– أغلقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، التعليقات على فيديوهاتها الراقصة في حفل زفاف في قطر.

رقص مثير

وظهرت ميريام فارس بالفيديوهات التي نشرتها عبر حسابها على “انستجرام“، بفستان ذهبي مع فتحة جانبية تكشف كثيراً من ساقيها.

كما تميّز الفستان بفتحة صدر واسعة أبرزت مفاتن ميريام فارس بشكل واضح.

وتعمدت الفنانة اللبنانية أداء حركات راقصة عشوائية غير مدروسة، ما جعل المتابعين يتهمونها بمحاولة الإثارة فقط.

وعلقت ميريام على الفيديو: “احرّ التمنيات للعائلة الحبيبة الجمال وعائلة الدرويش بزواج قاسم ومنار مبروك للعروسين وانشالله حياتكم تكون مليانة سعادة وحب”.

شتيمة ولفظ خارج!

وعلى الرغم من أن ميريام أغلقت التعليقات، فإن الناشطين تداولوا فيديوهاتها الراقصة مع تعليقات تطالبها بالاعتزال.

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وجاء فيها: “انا رأيي تعتزل الغنا وتركز عالرقص احسن”.

وكتب آخر: “انهبلتي صح؟”.

وتساءلت متابعة عن لفظ خارج قالتله ميريام، وكتبت: “هى مش احا دى شتيمة ولاانا بيتهيألي؟”.

ميريام على غلاف مجلة تركية شهيرة

وفي سياق آخر، استضافت المجلة التركية الشهيرة “بوب ن كلتر” ميريام فارس، في مقابلة حصرية.

وخطفت الفنانة اللبنانية الأنظار على غلاف المجلة لشهر يناير.

وكشفت ميريام في اللقاء عن كواليس تحضير أغنيتها “توكو تاكا” الخاصّة بكأس العالم FIFA قطر 2022، والتي لقيت هجوماً عنيفاً، حيث عبّرت الغالبية العظمى من الجمهور العربي عن عدم إعجابهم بها.

واتهم الناشطون ميريام فارس بمحاولة تقليد شاكيرا، لكنّها فشلت بذلك فشلاً ذريعاً، وتحولت إلى مادة لإطلاق النكات فقط.

وعبّرت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بالأصداء الإيجابية لهذا العمل، الذي ساهم بنجوميتها في مختلف أرجاء العالم.

وأوضحت ميريام فارس كيفية اختيارها لتمثيل العرب في حدث ضخم وعالمي مثل كأس العالم، معبرةً عن مدى جمالية العمل مع نيكي ميناج ومالوما.

كما تحدثت ميريام عن الوثائقي الخاص بها على منصة نيتفلكس العالمية، والذي عاد وتصدّر لوائح الأكثر مشاهدة هذا العام بعد سنتين على إصداره.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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