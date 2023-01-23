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رياضة

جدول ترتيب الدوري الألماني 2023 والهدافين مع ختام الجولة ال16

بايرن ميونخ حامل اللقب يعتلي صدارة "البوندسليغا" بفارق 5 نقاط عن أقرب المنافسين

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الألماني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الألماني 2023
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وطن- يحافظ حامل اللقب بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني 2023، مع ختام منافسات الجولة ال16، عقب استئنافه بعد فترة التوقف الدولي، بسبب مونديال كأس العالم 2022 قطر.

وكان متصدر الدوري الألماني البايرن قد تعادل إيجابياً في منافسات الجولة ال16، أمام منافسه أر بي لايبزيج بهدف لكليهما، وفوز الوصيف آينتراخت على نظيره شالكه بثلاثية نظيفة دون مقابل.

كما وخاض فريق البايرن ميونخ 16 مباراة في منافسات الدوري الألماني، حقق من خلالها الفوز في 10 مباريات، وتعادل في 5، بينما تلقى الخسارة الوحيدة حتى الآن.

منافسات الدوري الألماني الممتاز

كما وحقق بوروسيا دورتموند الفوز المثير على منافسه أوغسبورغ برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، في منافسات الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

وستنطلق منافسات الجولة ال17 من الدوري الممتاز “البوندسليغا”، الثلاثاء، بمواجهة لايبزيغ وشالكه، كما وستختتم بمواجهة أينتراخت وفرايبورغ.

جدول ترتيب الدوري الألماني 2023

وآتى جدول ترتيب الدوري الألماني 2023، مع نهاية الجولة ال16، كما يلي:

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(1) بايرن ميونخ 35 نقطة.

(2) آينتراخت فرانكفورت 30 نقطة.

(3) يونيون برلين 30 نقطة.

(4) فرايبورغ 30 نقطة.

(5) أر بي لايبزيج 29 نقطة.

الدوري الألماني 2023
الدوري الألماني 2023

(6) بوروسيا دورتموند 28 نقطة.

(7) فولفسبورغ 26 نقطة.

(8) بوروسيا مونشنغلاباخ 22 نقطة.

(9) ليفركوزن 21 نقطة.

(10) فيردر بريمين 21 نقطة.

جدول ترتيب هدافين الدوري الألماني 2023

كما وجاء أبرز الهدافين في الدوري الألماني 2022-2023، مع ختام الأسبوع ال16، فيما يلي:

(1) كريستوفر نكونكو ( لايبزيج) 12 هدفاً.

(2) نيكلاس فولكروغ (فيردر بريمين) 11 هدفاً.

مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني
مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج في الدوري الألماني

(3) ماركوس تورام ( بوروسيا مونشنغلاباخ) 10 أهداف.

(4) جمال موسيالا (بايرن ميونخ) 9 أهداف.

(5) فينسينزو جريفو (فرايبورغ) 9 أهداف.

المصدروطن + نادي بايرن ميونخ + الدوري الألماني
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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