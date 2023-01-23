الأهلي يشتكي الاتحاد المصري لكرة القدم والسبب مرتضى منصور

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وطن- قدم نادي الأهلي المصري، الاثنين، 3 شكاوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية للمحترفين، ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بسبب شتم اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) على العلن والتحقير منه.

وجاء في بيان الأهلي الذي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” تقدم النادي صباح اليوم بثلاث شكاوى إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم. ورابطة الأندية للمحترفين، ولجنة الانضباط، ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور”.

3 شكاوى ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور

وأردف بيان الأهلي، ” رئيس الزمالك قام بشتم محمود عبد المنعم “كهربا“، لاعب الأهلي بألفاظ والتجاوز في حق والديه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية، إلى جانب التنمر والتحقير من اللاعب ووصفه بالقرد والكلب والصعلوك ..”.

🚨🚨| الأهلي يتقدم بثلاث شكاوى لاتحاد الكرة والرابطة والانضباط ضد رئيس الزمالك لقيامه بسب وشتم كهربا والتحقير من اللاعب.🦅 pic.twitter.com/cU8WaylnFd — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) January 23, 2023

وطالب مجلس إدارة نادي الأهلي، تطبيق اللوائح ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، مع إرفاق النادي بفيديوهات تجاوزات السب والشتم بحق لاعب الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا”، والتحقير منه، وكذلك نادي الأهلي ومسؤوليه.

مرتضى منصور يشتم محمود كهربا لاعب الأهلي

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قد شتم لاعب الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا”، بألفاظ نابية والتحقير منه ومن أهله عبر وسائل الإعلام المختلفة. بعد احتفال اللاعب بهدفه في شباك مرمى فريقه السابق الزمالك.

مايحزني فعلا ان تكون هذه البذاءات من رجل قانون يفترض انه يعلم ماله وماعليه

الامر الثاني الليقهرني هو سب الشخصية المحترمه الخطيب

وسب اللاعب الشاب كهربا

وسب فرج عامر ووصفه بـ لامؤاخذه اي احترام يتحدث عنه مرتضى منصور في اجتماع امام الجمعية العمومية ليتكلم عن مشاكل نادي الزمالك pic.twitter.com/h7W614VVsc — 𝓮𝓶𝓪𝓭 (@emad74eg) January 23, 2023

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كما وحسم فريق الأهلي (المارد الأحمر)، مباراة القمة. أمام غريمه التقليدي الزمالك (الفارس الأبيض)، بثلاثية نظيفة دون مقابل في الدوري المصري الممتاز.

وسيلتقي فريق الأهلي، الثلاثاء، أمام منافسه البنك الأهلي، في منافسات الجولة ال15 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب “الانتاج الحربي”.

ومَا بعد الصَّبر إلا الجَبْر وما بعد العُسر إلا اليُسْر🙏🏼

مَن ظن أن المارد الأحمر قد مات .. فالمارد بالبطولات مشهور .. قد خاب ظن أولئك الذين يعتقدون أننا منخذلون . بل نحن رافعون الرؤوس لدهور 🙏🏼🦅❤️ pic.twitter.com/AwYQJUKYsD — mahmoud kahraba (@MKahraba) January 22, 2023

ويعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب الزمالك صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة للموسم الجاري.