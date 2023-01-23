الإثنين, يناير 23, 2023
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رياضة

الأهلي يشتكي الاتحاد المصري لكرة القدم والسبب مرتضى منصور

3 شكاوى من نادي الأهلي ضد رئيس الزمالك منصور بسبب شتم اللاعب كهربا

كتب فارس أبو شيحة
الأهلي يشتكي الاتحاد المصري بسبب مرتضى منصور watanserb.com
الأهلي يشتكي الاتحاد المصري بسبب مرتضى منصور
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وطن- قدم نادي الأهلي المصري، الاثنين، 3 شكاوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية للمحترفين، ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، بسبب شتم اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا) على العلن والتحقير منه.

وجاء في بيان الأهلي الذي نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ” تقدم النادي صباح اليوم بثلاث شكاوى إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم. ورابطة الأندية للمحترفين، ولجنة الانضباط، ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور”.

3 شكاوى ضد رئيس الزمالك مرتضى منصور

وأردف بيان الأهلي، ” رئيس الزمالك قام بشتم محمود عبد المنعم “كهربا“، لاعب الأهلي بألفاظ والتجاوز في حق والديه عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية، إلى جانب التنمر والتحقير من اللاعب ووصفه بالقرد والكلب والصعلوك ..”.

وطالب مجلس إدارة نادي الأهلي، تطبيق اللوائح ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، مع إرفاق النادي بفيديوهات تجاوزات السب والشتم بحق لاعب الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا”، والتحقير منه، وكذلك نادي الأهلي ومسؤوليه.

هدف كهربا في شباك الزمالك
هدف كهربا في شباك الزمالك

مرتضى منصور يشتم محمود كهربا لاعب الأهلي

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، قد شتم لاعب الأهلي محمود عبد المنعم “كهربا”، بألفاظ نابية والتحقير منه ومن أهله عبر وسائل الإعلام المختلفة. بعد احتفال اللاعب بهدفه في شباك مرمى فريقه السابق الزمالك.

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كما وحسم فريق الأهلي (المارد الأحمر)، مباراة القمة. أمام غريمه التقليدي الزمالك (الفارس الأبيض)، بثلاثية نظيفة دون مقابل في الدوري المصري الممتاز.

رئيس الزمالك مرتضى منصور يشتم كهربا لاعب الأهلي
رئيس الزمالك مرتضى منصور يشتم كهربا لاعب الأهلي

وسيلتقي فريق الأهلي، الثلاثاء، أمام منافسه البنك الأهلي، في منافسات الجولة ال15 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب “الانتاج الحربي”.

ويعتلي فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 34 نقطة، بفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي وحامل اللقب الزمالك صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة للموسم الجاري.

احتفال كهربا مع محمد شريف
احتفال كهربا مع محمد شريف
المصدروطن + نادي الأهلي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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