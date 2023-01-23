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“أخدود الوابل” والطقس المتوقع بسلطنة عمان.. الأرصاد تحذر وتنصح بهذا الأمر

الأرصاد العمانية أكدت تأثر سلطنة عُمان بأخدود الوابل في الفترة ما بين 24 و 28 يناير الجاري ووجهت عدة نصائح هامة للمواطنين والمقيمين لضمان سلامتهم

كتب فهمي الورغمي
أخدود الوابل بسلطنة عمان watanserb.com
أخدود الوابل بسلطنة عمان
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وطن- أوضحت هيئة الأرصاد الجوية العمانية في بيانها الصادر، مساء الاثنين، أن أجواء السلطنة ستتأثر بأخدود من منخفض جوي “أخدود الوابل”، بدءا من، الثلاثاء ويستمر حتى مساء السبت المقبل، وسيكون مصحوبا بأمطار غزيرة وارتفاع في درجات الحرارة.

حالة الطقس المتوقعة في سلطنة عمان

وأصدر المركز الوطني العماني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع لهيئة الطيران المدني، تقريره الأول لحالة الطقس ما بين يوم، الثلاثاء والسبت المقبل.

حالة الطقس المتوقعة في سلطنة عمان
حالة الطقس المتوقعة في سلطنة عمان

وجاء في نص التقرير: “تُوضح خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى تأثر أجواء سلطنة عمان بأخدود من منخفض جوي بدءا من، يوم الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023 ويستمر حتى مساء يوم السبت الموافق 28 يناير 2023″.

التاثير المتوقع لـ أخدود الوابل على سلطنة عُمان
التاثير المتوقع لـ أخدود الوابل على سلطنة عُمان

وتابع: “حيث من المتوقع تدفق السحب على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي والظاهرة والداخلية ومسقط مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة.”

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كما “تمتد تدريجيا لتشمل محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار، ومن المتوقع أن تكون ذروة الحالة الجوية خلال يومي الأربعاء والخميس وأن تتركز غزارة الأمطار على المحافظات الشمالية لسلطنة عمان”.

التاثير المتوقع لـ أخدود الوابل على سلطنة عُمان

هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة تتراوح من 10 إلى 60 مليمتر تؤدي لجريان الأودية والشعاب.

فرص تشكل الصقيع على قمم الجبال.

هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 40 عقدة (28) – 74 كم / ساعة) قد تؤدي إلى تطاير المواد الغير الثابتة وكذلك تصاعد للغبار والأتربة.

ارتفاع موج البحر ليكون متوسط إلى هانج على معظم سواحل سلطنة عمان، ويتراوح أقصى ارتفاع له من مترين إلى ثلاثة أمتار.

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على معظم محافظات السلطنة خاصة المرتفعات الجبلية.

وختمت هيئة الطيران المدني تقريرها بدعوة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الامطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية، والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

كما نوهت الهيئة إلى أنه سيتم تجديد التقرير خلال الـ48 ساعة القادمة.

توقعات “طقس العرب” لـ أخدود الوابل

من جانبه، توقع موقع “طقس العرب” المتخصص في رصد المعطيات والتغيرات المناخية، حسب “آخر مُخرجات النمذجة الحاسوبية تأثر أجواء السلطنة بأخدود من مُنخفض جوي خلال الأيام القادمة.

ويبلغ ذروة تأثيره نهاية الأسبوع و يجلب الأمطار ذات الغزارة المُتفاوتة لمُعظم مُحافظات السلطنة وسط توقعات بتساقط الثلوج فوق قمم المُرتفعات العالية بما في ذلك جبل شمس و ذلك في أكثر من مُناسبة.

مشيرا أنه “يُتوقع أن يكون الطقس يوم الثلاثاء مُتقلب ما بين غائم جزئي إلى غائم و تبقى الفرصة مُهيأة لهطول زخات من الأمطار على أجزاء من جبال الحجر والمناطق المجاورة وبخاصة الحجر الغربي.”

وتكون الأمطار مُتوسطة في أغلبها، و لا يُستبعد أن يتخللها بعض الهطولات الغزيرة مع احتمالية تساقط زخات من الثلج فوق جبل شمس.

الأربعاء والخميس: ذروة أخدود الوابل

ويتزايد تأثر أجواء السلطنة يومي، الأربعاء والخميس، بالأخدود الجوي، بحيث تهطل أمطار مُتفاوتة الغزارة على مُحافظات مسندم والبريمي وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والظاهرة والداخلية.

وقد تمتد سُحب ماطرة مُتفرقة نواحي محافظة مسقط والوسطى وظفار، وتكون الأمطار مُتفاوتة الغزارة ومصحوبة بزخات من البرد، مما قد يؤدي إلى جريان للأودية والشِعاب في بعض المناطق.

كما يُتوقع تساقط الثلوج فوق جبل شمس مع حُدوث لبعض التراكمات.

حالة الطقس بسلطنة عمان يومي الجمعة والسبت

و”يوم الجمعة، فيتعمق الأخدود الجوي وتنتشر بذلك الأمطار لأغلب المُحافظات الشمالية للسلطنة، وتكون هذه الأمطار ذات طابع عشوائي بحيث تشمل مناطق دون الأخرى مع بقاء الفرصة واردة لتساقط الثلوج فوق جبل شمس”، بحسب ماذكر ذات الموقع.

يذكر أنه من المتوقع تدفق السحب على محافظات مسندم وشمال الباطنة وجنوب الباطنة والبريمي، والظاهرة والداخلية ومسقط، مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة. وتمتد تدريجيا لتشمل محافظات شمال الشرقية وجنوب الشرقية والوسطى وظفار.

ومن المتوقع أن تكون ذروة الحالة الجوية خلال يومي، الأربعاء والخميس، وأن تتركز غزارة الأمطار على المحافظات الشمالية لسلطنة عمان.

المصدرتويتر، موقع طقس العرب، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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