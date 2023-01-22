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من الجزائر.. محمد راتب النابلسي يُفند إشاعة وفاته ويُطمئن محبيه (فيديو)

الصفحة الرسمية للداعية الإسلامي السوري الدكتور محمد راتب النابلسي نفت إشاعات وفاته

كتب فهمي الورغمي
محمد راتب النابلسي watanserb.com
محمد راتب النابلسي
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وطن- انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفادها وفاة الداعية السوري الدكتور “محمد راتب النابلسي”، لينفي لاحقا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك تلك الأخبار مُطمئنا متابعيه على سلامته.

حقيقة وفاة الداعية السوري محمد راتب النابلسي

ونفت الصفحة الرسمية للداعية الإسلامي السوري الدكتور محمد راتب النابلسي، (85 عاما) الشائعات المتداولة حول وفاته وأكدت، السبت، أن خبر وفاة الداعية شائعات لا أساس لها.

وجاء في منشور شاركته إدارة الصفحة في هذا الغرض: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي بخير وعافية ولله الحمد، ولا أساس للشائعات المنتشرة.. إدارة الصفحة.”

من جانبه، قرر الداعية راتب النابلسي طمأنة متابعيه بصفة شخصية على سلامته الصحية.

وشارك مقطعا مصورا نشره على صفحته الرسمية، في أول ظهور له بعد إشاعة خبر وفاته قال فيه: “أنا بخير وبصحة جيدة”، شاكرا متابعيه على محبتهم وسؤالهم عليه”.

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إشاعة وفاة محمد راتب النابلسي
إشاعة وفاة محمد راتب النابلسي

إشاعة وفاة محمد راتب النابلسي

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يزعم ناشروه وفاة الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي.

وانتشرت التغريدات بين محبي الداعية ومتابعيه في الوطن العربي بصورة كبيرة، وجاء في إحدى التغريدات “إنا لله وإنا إليه راجعون في زمة الله، الداعيه الإسلامى الشيخ محمد راتب النابلسي عن عمر يناهز ال٨٥ عاما
للفقيد الرحمه وللأمه الإسلاميه الصبر والسلوان”.

وجاء في منشور آخر “محمد راتب النابلسي في رحمة الله يا مولانا .انا كنت بحبه جدا . ربنا يجعلك في الجنه ونعيمها يارب”.

وكان الداعية السوري الدكتور محمد راتب النابلسي، قد زار الجزائر بداية شهر جانفي الجاري، حيث ألقى عدة محاضرات بمدينة “وهران و عنابة” وأيضا بالجزائر العاصمة وحظي باستقبال رسمي من طرف وزراء وبرلمانيين.

ويحظى الداعية السوري بشعبية عارمة بسبب غزارة إنتاجاته المكتوبة وأيضا حضوره الإعلامي في البرامج ذات الصبغة التعليمية التي ركزت بشكل خاص على الإعجاز العلمي في القرآن.

محمد راتب النابلسي له دروس وندوات تلفزيونية بثها التلفزيون العربي السوري بقناتيه الأولى والثانية في المناسبات الدينية.

وله أيضا ندوات تلفزيونية دورية بثتها القناة الفضائية السورية منها (الإسلام والحياة)، و(الفقه الحضاري)، و(الإيمان هو الخلق) وآخرها برنامج سواعد الإخاء.

وهناك كذلك العديد من البرامج المميزة للداعية محمد راتب النابلسي تبثها على مدار العام، وبصفة دورية ومستمرة قناة “اقرأ” الفضائية، مثل برامج: (الشمائل النبوية، وعلَّمنا، وأسماء الله الحسنى).

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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