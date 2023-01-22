من الجزائر.. محمد راتب النابلسي يُفند إشاعة وفاته ويُطمئن محبيه (فيديو)

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وطن- انتشرت شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفادها وفاة الداعية السوري الدكتور “محمد راتب النابلسي”، لينفي لاحقا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك تلك الأخبار مُطمئنا متابعيه على سلامته.

حقيقة وفاة الداعية السوري محمد راتب النابلسي

ونفت الصفحة الرسمية للداعية الإسلامي السوري الدكتور محمد راتب النابلسي، (85 عاما) الشائعات المتداولة حول وفاته وأكدت، السبت، أن خبر وفاة الداعية شائعات لا أساس لها.

وجاء في منشور شاركته إدارة الصفحة في هذا الغرض: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي بخير وعافية ولله الحمد، ولا أساس للشائعات المنتشرة.. إدارة الصفحة.”

من جانبه، قرر الداعية راتب النابلسي طمأنة متابعيه بصفة شخصية على سلامته الصحية.

وشارك مقطعا مصورا نشره على صفحته الرسمية، في أول ظهور له بعد إشاعة خبر وفاته قال فيه: “أنا بخير وبصحة جيدة”، شاكرا متابعيه على محبتهم وسؤالهم عليه”.

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إشاعة وفاة محمد راتب النابلسي

وقبل أيام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يزعم ناشروه وفاة الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي.

وانتشرت التغريدات بين محبي الداعية ومتابعيه في الوطن العربي بصورة كبيرة، وجاء في إحدى التغريدات “إنا لله وإنا إليه راجعون في زمة الله، الداعيه الإسلامى الشيخ محمد راتب النابلسي عن عمر يناهز ال٨٥ عاما

للفقيد الرحمه وللأمه الإسلاميه الصبر والسلوان”.

إنا لله وإنا إليه راجعون في زمة الله، الداعيه الإسلامى الشيخ #محمد_راتب_النابلسي عن عمر يناهز ال٨٥ عاما

للفقيد الرحمه وللأمه الإسلاميه الصبر والسلوان — أبوعمر (@hashemomar) January 21, 2023

وجاء في منشور آخر “محمد راتب النابلسي في رحمة الله يا مولانا .انا كنت بحبه جدا . ربنا يجعلك في الجنه ونعيمها يارب”.

وكان الداعية السوري الدكتور محمد راتب النابلسي، قد زار الجزائر بداية شهر جانفي الجاري، حيث ألقى عدة محاضرات بمدينة “وهران و عنابة” وأيضا بالجزائر العاصمة وحظي باستقبال رسمي من طرف وزراء وبرلمانيين.

ويحظى الداعية السوري بشعبية عارمة بسبب غزارة إنتاجاته المكتوبة وأيضا حضوره الإعلامي في البرامج ذات الصبغة التعليمية التي ركزت بشكل خاص على الإعجاز العلمي في القرآن.

برنامج محمد راتب النابلسي #سواعد_الاخاء_٨ يجلس هو ومعه بعض الدعاة ويقول لهم حديث

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❌انصبوا لي خيمة عند قبر خديجة❌

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والله هذا الكلام كذب وغير صحيح وليس له اسناد إلى رسول الله ﷺ ولا أحد منهم يحذره منهم مصيبة !!

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قال رسول الله ﷺ من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار

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صحيح البخاري pic.twitter.com/1pYqnri1qR — صحيح البخاري ومسلم (@ala7adeth) April 26, 2020

محمد راتب النابلسي له دروس وندوات تلفزيونية بثها التلفزيون العربي السوري بقناتيه الأولى والثانية في المناسبات الدينية.

وله أيضا ندوات تلفزيونية دورية بثتها القناة الفضائية السورية منها (الإسلام والحياة)، و(الفقه الحضاري)، و(الإيمان هو الخلق) وآخرها برنامج سواعد الإخاء.

وهناك كذلك العديد من البرامج المميزة للداعية محمد راتب النابلسي تبثها على مدار العام، وبصفة دورية ومستمرة قناة “اقرأ” الفضائية، مثل برامج: (الشمائل النبوية، وعلَّمنا، وأسماء الله الحسنى).