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مشهد عجيب لما فعله تمساح بجثة طفل غارق وسط ذهول أسرته (فيديو)

كان الطفل يلعب خلف منزله واختفى ليتبين أنه سقط في النهر.. التمساح أعاد الجثة إلى أهله

كتب خالد الأحمد
تمساح و جثة طفل watanserb.com
تمساح و جثة طفل
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وطن- صُدم المارة من أمام نهر “ماهاكام” في مدينة “موارا جاوا” الإندونيسية، برؤية تمساح يحمل على ظهره جثة طفل صغير ـ كان قد غرق في النهر ـ وفشلت أسرته في العثور عليه، وأعادها التمساح للشاطىء في مشهد عجيب.

واختفى التمساح على الفور في مجرى النهر ليقوم فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي.

وعرضت شبكة تلفزيون “أون تي في” الأندونيسي مقطع فيديو صادم للواقعة بعد أن تم تمويه جثة الطفل والتمساح المفترس.

التمساح أعاد جثة الطفل لأسرته وما فعله مُستغرب

وقالت الشبكة على موقعها الإلكتروني إن الواقعة حصلت، الجمعة 20 يناير، في منطقة “كوتاي” شرق “كاليمانتان”، مشيرة إلى أن الطفل يدعى “محمد زياد وجاية”.

وبحسب مصادر محلية فإن عائلة الطفل أبلغت عن فقدانه منذ يومين أثناء لهوه خلف منزله ولم يتم العثور عليه، وبعد يومين أبلغت السلطات الإندونيسية عن رؤية جثة لطفل ليتضح أنه الطفل محمد زياد ذاته الذي أبلغت أسرته عن فقده.

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وقام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي فيما اختفى التمساح على الفور في مجرى النهر.

ولم يتم العثور على جروح في جسده باستثناء عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه النهر وحمله إلى الشاطىء.

وأكد سكان محليون أن هذا التمساح دائم المرور من منطقة أسرة الطفل الذي يدعى محمد زياد ويجاية، ويبلغ من العمر 4 سنوات.

التمساح أعاد جثة الطفل لأسرته وما فعله مُستغرب
التمساح أعاد جثة الطفل لأسرته وما فعله مُستغرب

التهام رضيع في ماليزيا

وفي حادثة سابقة مشابهة التهم تمساح رضيعا يبلغ السنة من عمره في ديسمبر 2022 أثناء رحلة صيد مع والده في نهر “يمر” ببلدة “لهد داتو” شرقي ماليزيا.

وحسب التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية آنذاك، فقد تعرض قارب كان يقل الأب وابنه في النهر لهجوم من تمساح.

وأصاب الحيوان الزاحف الأب الأربعينى فى رأسه، بينما خطف الصغير إلى أعماق المياه أمام عيني والده الذي فر إلى ضفة النهر.

وأكدت رئيسة وكالة “لهد داتو” للإطفاء والإنقاذ سومسوا راشد حينها، أن البحث جار عن أي أثر للطفل، مشيرة إلى أن والده تعرض لجروح خطيرة في الرأس والجسم.

المصدرتويتر، شبكة تلفزيون "أون تي في" الأندونيسي، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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