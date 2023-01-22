مشهد عجيب لما فعله تمساح بجثة طفل غارق وسط ذهول أسرته (فيديو)

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وطن- صُدم المارة من أمام نهر “ماهاكام” في مدينة “موارا جاوا” الإندونيسية، برؤية تمساح يحمل على ظهره جثة طفل صغير ـ كان قد غرق في النهر ـ وفشلت أسرته في العثور عليه، وأعادها التمساح للشاطىء في مشهد عجيب.

واختفى التمساح على الفور في مجرى النهر ليقوم فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي.

وعرضت شبكة تلفزيون “أون تي في” الأندونيسي مقطع فيديو صادم للواقعة بعد أن تم تمويه جثة الطفل والتمساح المفترس.

التمساح أعاد جثة الطفل لأسرته وما فعله مُستغرب

وقالت الشبكة على موقعها الإلكتروني إن الواقعة حصلت، الجمعة 20 يناير، في منطقة “كوتاي” شرق “كاليمانتان”، مشيرة إلى أن الطفل يدعى “محمد زياد وجاية”.

وبحسب مصادر محلية فإن عائلة الطفل أبلغت عن فقدانه منذ يومين أثناء لهوه خلف منزله ولم يتم العثور عليه، وبعد يومين أبلغت السلطات الإندونيسية عن رؤية جثة لطفل ليتضح أنه الطفل محمد زياد ذاته الذي أبلغت أسرته عن فقده.

Udah liat ini belum ? [Askrl] ceritanya tu anak hilang trus kmren "dianterin" sama buaya. Cek videonya di ig itu ya kalo penasaran pic.twitter.com/rAHEhVS2i5 — Askrlfess (@Askrlfess) January 20, 2023

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وقام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي فيما اختفى التمساح على الفور في مجرى النهر.

ولم يتم العثور على جروح في جسده باستثناء عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه النهر وحمله إلى الشاطىء.

وأكد سكان محليون أن هذا التمساح دائم المرور من منطقة أسرة الطفل الذي يدعى محمد زياد ويجاية، ويبلغ من العمر 4 سنوات.

ini videonya beredar di grup wa, anak tersebut hilang hari rabu, dan info warga sekitar, buaya tersebut mengantarkan anak itu ke permukaan. pic.twitter.com/FiXFxl0c6y — juple (@pentolrebuss) January 20, 2023

التهام رضيع في ماليزيا

وفي حادثة سابقة مشابهة التهم تمساح رضيعا يبلغ السنة من عمره في ديسمبر 2022 أثناء رحلة صيد مع والده في نهر “يمر” ببلدة “لهد داتو” شرقي ماليزيا.

وحسب التفاصيل التي أوردتها وسائل إعلام محلية آنذاك، فقد تعرض قارب كان يقل الأب وابنه في النهر لهجوم من تمساح.

وأصاب الحيوان الزاحف الأب الأربعينى فى رأسه، بينما خطف الصغير إلى أعماق المياه أمام عيني والده الذي فر إلى ضفة النهر.

وأكدت رئيسة وكالة “لهد داتو” للإطفاء والإنقاذ سومسوا راشد حينها، أن البحث جار عن أي أثر للطفل، مشيرة إلى أن والده تعرض لجروح خطيرة في الرأس والجسم.