الأحد, يناير 22, 2023
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رياضة

ليونيل ميسي يُبلغ نادي الهلال السعودي بقراره بعد العرض المُغري

ميسي يرفض عرض الهلال السعودي لرغبته في البقاء مع باريس سان جيرمان لموسم آخر

كتب فارس أبو شيحة
ميسي والهلال السعودي watanserb.com
ميسي والهلال السعودي
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وطن- أبلغ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عاماً)، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، إدارة نادي الهلال السعودي بقراره، بعد العرض المغري للقدوم إلى الفريق السعودي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية (الميركاتو).

وكشف الإعلامي السعودي عبد العزيز المريسل، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر)، بشأن انتقال ميسي إلى نادي الهلال السعودي: “ليونيل ميسي أبلغ إدارة نادي الهلال بقراره النهائي. بشأن مستقبله، حيث يرغب في تجديد عقده مع باريس سان جيرمان بشكل رسمي”.

عرض الهلال السعودي وقرار ميسي النهائي

وأردف الإعلامي السعودي المريسل: “ميسي قرر بشكل رسمي تجديد عقده. مع فريق باريس سان جيرمان، لموسم آخر إضافي (أي حتى صيف 2024)”.

كما أضاف: “في صيف عام 2024، سيفكر اللاعب ليونيل ميسي مرة أخرى في مستقبله. حيث أن نادي الهلال سيكون ضمن الخيارات المطروحة على الطاولة في حينها”.

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

وكان نادي الهلال السعودي قد قدّم عرضاً ضخماً للتعاقد مع الجوهرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، أي بعد انتهاء عقده مع النادي الباريسي، بصفقة بلغت 300 مليون يورو، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام السعودية.

وشارك الأرجنتيني ميسي ورفاقه في فريق باريس سان جيرمان، في مباراة ودية ممتعة ومشوقة، أمام نجوم النصر والهلال في موسم الرياض، التي شهدت تألّق رونالدو وميسي، لتنتهي تلك المباراة لصالح فريق باريس بنتيجة 5-4.

ميسي
ميسي لاعب باريس سان جيرمان

وجه ميسي في حقل للذرة في الأرجنتين

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وفي سياق أخر، تداولت منصات مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، صوراً لوجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في حقل للذرة في بلاده الأرجنتين.

وجاءت تلك الخطوة تكريماً من قبل المهندس الأرجنتيني الذي يدعى شارلي فاريسيلي، لنجم بلاده ميسي، بعد الفوز بلقب كأس العالم 2022 قطر على حساب فرنسا بركلات الترجيح.

وقال المهندس الأرجنتيني فاريسيلي، في تصريح صحفي عبر وسائل الإعلام الأرجنتينية المحلية: “جاء ابتكار رسمة وجه ميسي من خلال زرع البذور بكثافات متباينة مع الاستعانة بمنصة زراعية رقمية”.

وجه ميسي في حقل للذرة في الأرجنتين
وجه ميسي في حقل للذرة في الأرجنتين

كما تابع الأرجنتيني فاريسيلي: “تم زراعة 25 حقلاً على شكل وجه ميسي قبل المونديال وخلاله، وبعد انتهائه في خمس مقاطعات، ليظهر بعدها وجه اللاعب، ربما لا تكون واضحة في عدة مناطق. نظراً إلى تاريخ زراعة البذور ومدى التعرض للجفاف”.

وختم حديثه: “نحن سعداء بهذا التكريم وسعداء بفوز الأرجنتين، كما أننا نتعاطف مع المنتخب الذي عانى قبل الفوز بهذا اللقب”.

وجه ميسي
وجه ميسي

يذكر أن عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي، سينتهي في صيف عام 2023، مع التوصل الشفهي لتجديد عقده لموسم آخر إضافي.

المصدروطن + عبد العزيز المريسل + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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