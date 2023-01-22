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كارثة حي الشيخ مقصود بسوريا وإخراج جثث عائلات من تحت الأنقاض (فيديو)

انهيار مبنى سكني يخلف 16 قتيلاً و4 إصابات في حي الشيخ مقصود بحلب السورية ولا تزال عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين جارية

كتب خالد الأحمد
كارثة حي الشيخ مقصود بسوريا watanserb.com
كارثة حي الشيخ مقصود بسوريا
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وطن- أدى انهيار مبنى سكني صباح، الأحد، إلى مصرع 16 شخصاً وإصابة 4 آخرين في حي “الشيخ مقصود” بمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.

وأفادت وزارة الداخلية التابعة للنظام أن مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في حي الشيخ مقصود بشارع معروف، انهار في الساعة الثالثة من صباح الأحد 22/1/2023 وكان داخله سبع عائلات.

تم انتشال ثلاثة عشر جثة وشخص على قيد الحياة حتى الآن

وعلى الفور توجهت الفرق الطبية والدفاع المدني إلى المكان، وتم انتشال 13 جثة وشخص على قيد الحياة حتى الآن كحصيلة أولية، مشيرة إلى أن عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين لا زالت مستمرة.

16 شخص حصيلة ضحايا بناء الشيخ مقصود
16 شخص حصيلة ضحايا بناء الشيخ مقصود

هذا وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب لوسائل إعلام محلية، أن سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى، ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء تعمل على البحث لانتشال المفقودين تحت الأنقاض.

ونشرت وكالة أنباء “هاوار” الكردية مقطع فيديو تظهر فيه آلية تركس وهي تقوم بتجريف الركام الذي خلفه انهيار المبنى بسوريا بحثاً عن الجثث.

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فيما بدا عدد من الأشخاص وهم يزيلون الأنقاض بأيديهم فيما يقوم بعضهم الآخر بإخراج جثث من تحت الركام.

انهيار مبنى يودي بحياة 14 شخصا في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب
انهيار مبنى يودي بحياة 14 شخصا في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب

ونشرت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي أنه تم التعرف على هوية 4 من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم، بينهم 3 أطفال، وهم: يوسف جعرور عامان ونصف، حميدة جعرور 8 أعوام، جمال جعرور 7 أعوام.

كما تم التعرف على هوية أحد الجرحى وهو جمال جعرور في العقد السادس من العمر، وهو جد الأطفال الذين فقدوا حياتهم، كما عُرف من الضحايا الشاعر الكردي “رضوان أكري” وزوجته ” زينب عثمان”.

بالإضافة لعائلة وائل ريحاني: وائل محمد ريحاني (37 عاماً) من قرية جولاق التابعة لناحية جندريسه، وزوجته دعاء سليمان 29 عاماً، وطفلتهما الرضيعة إيفانة وائل ريحاني 20 يوما، وعائلة إيبو رسول إيبو 46 عاماً وزوجته كليناز كدرو 33 عاماً.

كما انتشلت فرق الإنقاذ جثماناً آخر لم تعرف هويته بعد. ويذكر أن سكان حي الشيخ مقصود من الغالبية الكردية.

وشارك المئات من المواطنين في عمليات الإجلاء بشكل طوعي إلى جانب توجههم إلى مشفى الشهيد “خالد فجر”، لإسعاف الجرحى والتبرع بالدم لوضعه في خدمة الطواقم الطبية في حال انتشال ناجين من كارثة الانهيار.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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