كارثة حي الشيخ مقصود بسوريا وإخراج جثث عائلات من تحت الأنقاض (فيديو)

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وطن- أدى انهيار مبنى سكني صباح، الأحد، إلى مصرع 16 شخصاً وإصابة 4 آخرين في حي “الشيخ مقصود” بمدينة حلب الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد.

وأفادت وزارة الداخلية التابعة للنظام أن مبنى سكني مؤلف من خمسة طوابق في حي الشيخ مقصود بشارع معروف، انهار في الساعة الثالثة من صباح الأحد 22/1/2023 وكان داخله سبع عائلات.

تم انتشال ثلاثة عشر جثة وشخص على قيد الحياة حتى الآن

وعلى الفور توجهت الفرق الطبية والدفاع المدني إلى المكان، وتم انتشال 13 جثة وشخص على قيد الحياة حتى الآن كحصيلة أولية، مشيرة إلى أن عمليات إزالة الأنقاض والبحث عن ناجين لا زالت مستمرة.

هذا وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب لوسائل إعلام محلية، أن سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى، ولا تزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء تعمل على البحث لانتشال المفقودين تحت الأنقاض.

ونشرت وكالة أنباء “هاوار” الكردية مقطع فيديو تظهر فيه آلية تركس وهي تقوم بتجريف الركام الذي خلفه انهيار المبنى بسوريا بحثاً عن الجثث.

عشرات العالقين تحت الانقاض جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود بـ #حلب #أورينت pic.twitter.com/MIkMvXhbpj — Orient أورينت (@OrientNews) January 22, 2023

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فيما بدا عدد من الأشخاص وهم يزيلون الأنقاض بأيديهم فيما يقوم بعضهم الآخر بإخراج جثث من تحت الركام.

ونشرت صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي أنه تم التعرف على هوية 4 من الأشخاص الذين فقدوا حياتهم، بينهم 3 أطفال، وهم: يوسف جعرور عامان ونصف، حميدة جعرور 8 أعوام، جمال جعرور 7 أعوام.

كما تم التعرف على هوية أحد الجرحى وهو جمال جعرور في العقد السادس من العمر، وهو جد الأطفال الذين فقدوا حياتهم، كما عُرف من الضحايا الشاعر الكردي “رضوان أكري” وزوجته ” زينب عثمان”.

كان يسكنه نازحون.. وفاة 12 شخصا بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني من 5 طوابق في حي الشيخ مقصود بمدينة #حلب شمال #سوريا، وفرق الإنقاذ تعمل لانتشال المفقودين تحت الأنقاض pic.twitter.com/m5PRM2fjP1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 22, 2023

بالإضافة لعائلة وائل ريحاني: وائل محمد ريحاني (37 عاماً) من قرية جولاق التابعة لناحية جندريسه، وزوجته دعاء سليمان 29 عاماً، وطفلتهما الرضيعة إيفانة وائل ريحاني 20 يوما، وعائلة إيبو رسول إيبو 46 عاماً وزوجته كليناز كدرو 33 عاماً.

كما انتشلت فرق الإنقاذ جثماناً آخر لم تعرف هويته بعد. ويذكر أن سكان حي الشيخ مقصود من الغالبية الكردية.

وشارك المئات من المواطنين في عمليات الإجلاء بشكل طوعي إلى جانب توجههم إلى مشفى الشهيد “خالد فجر”، لإسعاف الجرحى والتبرع بالدم لوضعه في خدمة الطواقم الطبية في حال انتشال ناجين من كارثة الانهيار.