الأحد, يناير 22, 2023
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رياضة

سيارات وجوازات سفر دبلوماسية.. منتخب العراق يكافأ بعد فوزه ب “خليجي 25”

منح 30 سيارة حديثة وجوازات سفر دبلوماسية للمنتخب العراقي

كتب فارس أبو شيحة
مكافأت منتخب العراق بعد فوزهم بكأس خليجي 25 watanserb.com
مكافأت منتخب العراق بعد فوزهم بكأس خليجي 25
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وطن- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن منح جميع أعضاء منتخب العراق جوازات سفر دبلوماسية، بعد فوزهم بكأس خليجي 25، على حساب نظيره العماني بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي أحمد الصحاف، بأن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وجه بمنح جميع أعضاء المنتخب العراقي جوازات سفر دبلوماسية، تكريماً لهم. بعد فوزهم بلقب كأس الخليج العربي 2023 البصرة. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

تكريم منتخب العراق بعد فوزه بكأس خليجي 25

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وجه بإقامة حفل شعبي للمنتخب العراقي (أسود الرافدين)، احتفالاً بفوزهم بكأس خليجي 25، للمرة الرابعة في تاريخ مسيرته بالبطولة الخليجية، التي أقيمت في مدينة البصرة العراقية.

كما وهنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، منتخب بلاده بعد فوزهم بكأس اتحاد الخليج العربي 2023 “خليجي 25“، قائلاً لهم: ” مبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة خليجي25.. ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم”.

تتويج منتخب العراق بكأس خليجي 25
تتويج منتخب العراق بكأس خليجي 25

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وأضاف رشيد، ” فوز العراق بالبطولة هو تأكيد على استعادته لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة، وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية، بعد أن أثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية على تنظيم هذه البطولة”.

منح 30 سيارة للمنتخب العراقي

من جهته، قرر رئيس المجلس العراقي الاقتصادي، إبراهيم البغدادي، منح 30 سيارة إلى جميع أعضاء المنتخب العراق. بعد فوزهم ببطولة كأس خليجي 25 العراق.

ونجح منتخب العراق صاحب الأرض، التتويج بكأس خليجي 25، بعد فوزه المثير في المباراة النهائية. بثلاثية مقابل هدفين في نهائي البطولة الخليجية، التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (البصرة) الدولي.

مكافأت منتخب العراق بعد فوزهم بكأس خليجي 25
مكافأت منتخب العراق بعد فوزهم بكأس خليجي 25
المصدروكالة الأنباء العراقية واع + صفحة منتخب العراق
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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