سيارات وجوازات سفر دبلوماسية.. منتخب العراق يكافأ بعد فوزه ب “خليجي 25”

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وطن- أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، عن منح جميع أعضاء منتخب العراق جوازات سفر دبلوماسية، بعد فوزهم بكأس خليجي 25، على حساب نظيره العماني بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي أحمد الصحاف، بأن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وجه بمنح جميع أعضاء المنتخب العراقي جوازات سفر دبلوماسية، تكريماً لهم. بعد فوزهم بلقب كأس الخليج العربي 2023 البصرة. وفق ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع).

تكريم منتخب العراق بعد فوزه بكأس خليجي 25

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، قد وجه بإقامة حفل شعبي للمنتخب العراقي (أسود الرافدين)، احتفالاً بفوزهم بكأس خليجي 25، للمرة الرابعة في تاريخ مسيرته بالبطولة الخليجية، التي أقيمت في مدينة البصرة العراقية.

كما وهنأ الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، منتخب بلاده بعد فوزهم بكأس اتحاد الخليج العربي 2023 “خليجي 25“، قائلاً لهم: ” مبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة خليجي25.. ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم”.

مُبارك لمنتخبنا الوطني فوزه ببطولة #خليجي_25، ومبارك لكل العراقيين بهذا الإنجاز المهم، وهو تأكيد على استعادة العراق لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة. وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية بعد ان اثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية لتنظيم هذه البطولة. — Abdullatif J Rashid عبد اللطيف جمال رشيد (@LJRashid) January 19, 2023

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وأضاف رشيد، ” فوز العراق بالبطولة هو تأكيد على استعادته لوضعه وامكانياته الكبيرة بعد سنوات صعبة، وهي فاتحة خير لاحتضان البلاد المزيد من الفعاليات الرياضية، بعد أن أثبت العراقيون قدرتهم الاستثنائية على تنظيم هذه البطولة”.

الكأس عراقي، وأسودنا فخرنا ورفعة رؤوسنا، تحية إكبار لهم ولجمهورنا الوفي الأبي. مبارك الفوز بخليجي 25 وشكراً لله ولكلّ من شارك وأسهم بإنجاح البطولة الأجمل. — محمد شياع السوداني (@mohamedshia) January 19, 2023

منح 30 سيارة للمنتخب العراقي

من جهته، قرر رئيس المجلس العراقي الاقتصادي، إبراهيم البغدادي، منح 30 سيارة إلى جميع أعضاء المنتخب العراق. بعد فوزهم ببطولة كأس خليجي 25 العراق.

📹 كواليس فرحة أسود الرافدين بعد التتويج بلقب #خليجي_زين25 🥳 pic.twitter.com/nimNb1dFNu — خليجي زين 25 (@AGCFF) January 19, 2023

ونجح منتخب العراق صاحب الأرض، التتويج بكأس خليجي 25، بعد فوزه المثير في المباراة النهائية. بثلاثية مقابل هدفين في نهائي البطولة الخليجية، التي جمعت كلا المنتخبين على ملعب (البصرة) الدولي.