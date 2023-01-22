الأحد, يناير 22, 2023
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سبت الدم في الكويت.. مشاجرة مسلحة وانتحار وجثث متفحمة ومتهشمة

كتب خالد السعدي
حوادث السبت الكويت watanserb.com
حوادث عدة في مدن الكويت تعاملت معها الشرطة الكويتية أمس السبت
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وطن– شهدت دولة الكويت، العديد من الحوادث أمس السبت، أخطرها اندلاع مشاجرة عنيفة ودامية في مدينة المطلاع، وتحديداً في منطقة الكيلو 8 خلف الجمعية، ما أحدث عدداً من الإصابات.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تدخلت لفضّ المشاجرة، وأطلق رجالها النار في الهواء ونجحوا في فض الاشتباك.

في شأن كويتي آخر، توفيت مواطنة في محافظة الجهراء، ويشتبه في أنها لقيت مصرعها خنقاً.

يأتي هذا فيما ورد بلاغ لعمليات وزارة الداخلية، يفيد بأن مواطنة أسعفت إلى مستشفى الجهراء ووصلت إليه متوفاة، فيما يواصل رجال المباحث تحرياتهم في القضية.

وفي جريمة أخرى، عثرت الأجهزة الأمنية الكويتية على جثتين لمواطنَيْن شابين، أحدهما يبلغ من العمر 28 عاماً، والثاني 29 عاماً.

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وورد بلاغ لعمليات وزارة الداخلية عن وجود الجثتين، في ساحة بناية في ميدان حولي بمنطقة السالمية.

وبحسب التحريات الأولية للمباحث، يشتبه بأنّ الشخصين قضيا انتحاراً أو أن أحداً أقدم على رميهما، وسط شبهات بأنهما سقطا من الدور السادس.

وفي حادثة أخرى، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة محروقة ومتفحمة لامرأة على طريق السالمي وقد تعرضت لتهشّم في الجمجمة، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية دلت على أن ملامحها آسيوية.

ودخل رجال المباحث الجنائية في حالة استنفار كامل لإجراء التحريات في هذا الخصوص، فيما يعمل رجال الأدلة الجنائية أيضاً وعلى رأسهم مدير عام الإدارة اللواء عيد العويهان، على استكمال إجراءاتهم أيضاً في هذا الخصوص.

وأحالت النيابة العامة الجثث إلى الطب الشرعي للوصول إلى التفاصيل الدقيقة وراء جريمتي السالمية والسالمي، اللتين فصلت بينهما ساعات معدودة.

رجال المباحث الجنائية في حالة استنفار كامل لإجراء التحريات في أكثر من جريمة وحادثة وقعت أمس السبت في الكويت

جرائم القتل في الكويت

يُشار إلى أن دولة الكويت تشهد العديد من جرائم القتل التي تتنوع أسبابها بين تعاطي المخدرات والأمراض النفسية والخلافات والمشاكل الزوجية والأسرية والانتقام والطمع والثأر والمشاجرات.

وتفيد تقارير بأن نحو 65 في المئة من الجرائم مرتبطة بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن نحو 60 إلى 65 في المئة من إجمالي السجناء مدانون في قضايا مرتبطة بالمخدرات.

خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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