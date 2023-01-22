سبت الدم في الكويت.. مشاجرة مسلحة وانتحار وجثث متفحمة ومتهشمة

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وطن– شهدت دولة الكويت، العديد من الحوادث أمس السبت، أخطرها اندلاع مشاجرة عنيفة ودامية في مدينة المطلاع، وتحديداً في منطقة الكيلو 8 خلف الجمعية، ما أحدث عدداً من الإصابات.

وقالت وسائل إعلام كويتية، إن الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية تدخلت لفضّ المشاجرة، وأطلق رجالها النار في الهواء ونجحوا في فض الاشتباك.

وزارة الداخلية :

• مشاجرة عنـ/يفة دامـ/ية في المطلاع الكيلو 8 خلف الجمعية تُخلف العديد من الإصابات .. ورجال الأمن تفضها بعد إطلاق النـ/ار في الهواء لفك التشابك بين الأطراف المتشاجرة.#وزارة_الداخلية#الكويت pic.twitter.com/i9PBwHJZBc — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 21, 2023

في شأن كويتي آخر، توفيت مواطنة في محافظة الجهراء، ويشتبه في أنها لقيت مصرعها خنقاً.

يأتي هذا فيما ورد بلاغ لعمليات وزارة الداخلية، يفيد بأن مواطنة أسعفت إلى مستشفى الجهراء ووصلت إليه متوفاة، فيما يواصل رجال المباحث تحرياتهم في القضية.

وفي جريمة أخرى، عثرت الأجهزة الأمنية الكويتية على جثتين لمواطنَيْن شابين، أحدهما يبلغ من العمر 28 عاماً، والثاني 29 عاماً.

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وورد بلاغ لعمليات وزارة الداخلية عن وجود الجثتين، في ساحة بناية في ميدان حولي بمنطقة السالمية.

وبحسب التحريات الأولية للمباحث، يشتبه بأنّ الشخصين قضيا انتحاراً أو أن أحداً أقدم على رميهما، وسط شبهات بأنهما سقطا من الدور السادس.

وفي حادثة أخرى، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة محروقة ومتفحمة لامرأة على طريق السالمي وقد تعرضت لتهشّم في الجمجمة، مشيرة إلى أن المؤشرات الأولية دلت على أن ملامحها آسيوية.

ودخل رجال المباحث الجنائية في حالة استنفار كامل لإجراء التحريات في هذا الخصوص، فيما يعمل رجال الأدلة الجنائية أيضاً وعلى رأسهم مدير عام الإدارة اللواء عيد العويهان، على استكمال إجراءاتهم أيضاً في هذا الخصوص.

وأحالت النيابة العامة الجثث إلى الطب الشرعي للوصول إلى التفاصيل الدقيقة وراء جريمتي السالمية والسالمي، اللتين فصلت بينهما ساعات معدودة.

جرائم القتل في الكويت

يُشار إلى أن دولة الكويت تشهد العديد من جرائم القتل التي تتنوع أسبابها بين تعاطي المخدرات والأمراض النفسية والخلافات والمشاكل الزوجية والأسرية والانتقام والطمع والثأر والمشاجرات.

وتفيد تقارير بأن نحو 65 في المئة من الجرائم مرتبطة بتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن نحو 60 إلى 65 في المئة من إجمالي السجناء مدانون في قضايا مرتبطة بالمخدرات.