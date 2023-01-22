رد فعل السعوديين بعدما رأوا جورجينا عارية في الشارع (فيديو)

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وطن- كان حضور جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لافتا خلال حفل توزيع جوائز “joy awards”، على مسرح “بكر الشدي” في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

فستان جورجينا رودريغيز

وحضرت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، وصديقة اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو، حفل توزيع جوائز joy awards، مساء السبت رفقة حراسها الشخصين وسط هتافات الجمهور.

ولفتت “رودريغيز” الأنظار إليها بسرعة منذ نزولها من سيارتها الفاخرة.

حيث أطلت بالوشاح الخليجي وفستان باللون الأزرق، أظهر مفاتنها وجمالها.

وكان رد فعل الجمهور السعودي مفاجئأ عندما رآها تنزل من سيارتها بفستانها العاري وتدخل للحفل، حيث بدأ الحاضرون بالهتاف باسمها في الشارع.

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ألقت جورجينا كلمة على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت خلالها “أنا سعيدة جدا بحضوري حفل joy awards اليوم وسعيدة بالأجواء المبهرة”.

وأعربت عن سعادتها بحضور الحفل، ومشاركتها بحفل توزيع جوائز joy awards.

وتابعت عشيقة كريستيانو رونالدو: ” سعيدة بحب الجمهور لي، أحب السعودية وعائلتي وأطفالي والسعودية بلد رائع”.

وانطلق مساء السبت، حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم من مصر والوطن العربي، ويقام على مسرح أبو بكر الشدي في البوليفارد بالرياض في المملكة العربية السعودية.

السوشيال ميديا تتحدث عن جورجينا رودريغيز

الإطلالة الساحرة والجميلة لجورجينا رودريغيز، خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards، أحدثت ردود فعل واسعة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

حساب باسم “فاشيون فوغ”، علق على إطلالة جورجينا، وقرر تقديم نظرة جمالية عنها.

وقال في تغريدة على تويتر “نبدأ تغطية حَدث JoyAwards بحضور جورجينا رودريغيز طاللي أطلت ب Dress شامواه من تصميم Ali Karoui “.

وتابع “إطلالة ساحرة من فستان وميك أب ومجوهرات ولكن القطعة اللي على الرأس (وهي ترند) وأيضًا ال Gloves كنت أفضل لو كانوا من نفس خامة الفستان …وبشكل عام من أجمل إطلالات الحفل”.

نبدأ تغطية حَدث #JoyAwards

بحضور #جورجينا_رودريغيز اللي أطلت ب Dress شامواه من تصميم Ali Karoui

إطلالة ساحرة من فستان وميك أب ومجوهرات ولكن القطعة اللي على الرأس (وهي ترند) وأيضًا ال Gloves كنت أفضل لو كانوا من نفس خامة الفستان

وبشكل عام من أجمل إطلالات الحفل pic.twitter.com/IUQ6Nm0iRq — Vouge_Fashion0 (@Vogue_Fashion0) January 21, 2023

يشار هنا متابعة لما ذكره حساب “فاشيون فوغ” أعلاه، أن “علي القروي” هو مصمم أزياء تونسي، اشتهر بتصميماته الرائعة والجميلة لفساتين وإطلالات عدد من مشاهير العالم ومنهم جورجينا رودريغيز.

View this post on Instagram A post shared by Ali Karoui (@alikaroui)

وفي سياق التعليقات أيضاً على إطلالة جورجينا، كان للبعض رأي آخر في فستان عارضة الأزياء الأرجنتينة.

فكتب حساب باسم “تذكار“: “والله اللي ماعنده ذوق يشوفه حلو

خير من يلبس شال ويدخله تحت فستان العريان على اساس احتشام “.

وتابع”جورجينا م عندها خبره في المصمين والازياء هنا.. ولا كان هي اختارت على ذوقها ويطلع ارتب واكشخ”.

والله اللي ماعنده ذوق يشوفه حلو

خير من يلبس شال ويدخله تحت فستان العريان على اساس احتشام 🥶🥶

جورجينا م عندها خبره في المصمين والازياء هنا

ولا كان هي اختارت على ذوقها ويطلع ارتب واكشخ — تذكار💡 (@tob_300_) January 22, 2023

يُذكر إن جورجينا رودريغيز انتقلت للإقامة في السعودية، مُستهل العام الجاري رفقة أبناءها وصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد توقيع الأخير عقدا بموسمين مع نادي النصر السعودي بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد، في صفقة كروية هي الأعلى -قيمة- في تاريخ الساحرة المستديرة.