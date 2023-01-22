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رد فعل السعوديين بعدما رأوا جورجينا عارية في الشارع (فيديو)

عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز صديقة نجم النصر الجديد كريستيانو رونالدو أطلت بالوشاح الخليجي وفستان باللون الأزرق على مسرح "بكر الشدي" في منطقة بوليفارد رياض سيتي

كتب فهمي الورغمي
جورجينا عارية في الشارع watanserb.com
جورجينا عارية في الشارع
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وطن- كان حضور جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لافتا خلال حفل توزيع جوائز “joy awards”، على مسرح “بكر الشدي” في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

فستان جورجينا رودريغيز

وحضرت عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغيز، وصديقة اللاعب البرتغالي كرستيانو رونالدو، حفل توزيع جوائز joy awards، مساء السبت رفقة حراسها الشخصين وسط هتافات الجمهور.

ولفتت “رودريغيز” الأنظار إليها بسرعة منذ نزولها من سيارتها الفاخرة.

حيث أطلت بالوشاح الخليجي وفستان باللون الأزرق، أظهر مفاتنها وجمالها.

فستان جورجينا رودريغيز
فستان جورجينا رودريغيز

وكان رد فعل الجمهور السعودي مفاجئأ عندما رآها تنزل من سيارتها بفستانها العاري وتدخل للحفل، حيث بدأ الحاضرون بالهتاف باسمها في الشارع.

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ألقت جورجينا كلمة على مسرح بكر الشدي في منطقة بوليفارد رياض سيتي بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

وقالت خلالها “أنا سعيدة جدا بحضوري حفل joy awards اليوم وسعيدة بالأجواء المبهرة”.

وأعربت عن سعادتها بحضور الحفل، ومشاركتها بحفل توزيع جوائز joy awards.

وتابعت عشيقة كريستيانو رونالدو: ” سعيدة بحب الجمهور لي، أحب السعودية وعائلتي وأطفالي والسعودية بلد رائع”.

وانطلق مساء السبت، حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي يجمع عددا كبيرا من النجوم من مصر والوطن العربي، ويقام على مسرح أبو بكر الشدي في البوليفارد بالرياض في المملكة العربية السعودية.

السوشيال ميديا تتحدث عن جورجينا رودريغيز

الإطلالة الساحرة والجميلة لجورجينا رودريغيز، خلال حفل توزيع جوائز Joy Awards، أحدثت ردود فعل واسعة عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

حساب باسم “فاشيون فوغ”، علق على إطلالة جورجينا، وقرر تقديم نظرة جمالية عنها.

وقال في تغريدة على تويتر “نبدأ تغطية حَدث JoyAwards بحضور جورجينا رودريغيز طاللي أطلت ب Dress شامواه من تصميم Ali Karoui “.

وتابع “إطلالة ساحرة من فستان وميك أب ومجوهرات ولكن القطعة اللي على الرأس (وهي ترند) وأيضًا ال Gloves كنت أفضل لو كانوا من نفس خامة الفستان …وبشكل عام من أجمل إطلالات الحفل”.

يشار هنا متابعة لما ذكره حساب “فاشيون فوغ” أعلاه، أن “علي القروي” هو مصمم أزياء تونسي، اشتهر بتصميماته الرائعة والجميلة لفساتين وإطلالات عدد من مشاهير العالم ومنهم جورجينا رودريغيز.

 

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A post shared by Ali Karoui (@alikaroui)

وفي سياق التعليقات أيضاً على إطلالة جورجينا، كان للبعض رأي آخر في فستان عارضة الأزياء الأرجنتينة.

فكتب حساب باسم “تذكار“: “والله اللي ماعنده ذوق يشوفه حلو
خير من يلبس شال ويدخله تحت فستان العريان على اساس احتشام “.

وتابع”جورجينا م عندها خبره في المصمين والازياء هنا.. ولا كان هي اختارت على ذوقها ويطلع ارتب واكشخ”.

يُذكر إن جورجينا رودريغيز انتقلت للإقامة في السعودية، مُستهل العام الجاري رفقة أبناءها وصديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد توقيع الأخير عقدا بموسمين مع نادي النصر السعودي بقيمة 200 مليون دولار للموسم الواحد، في صفقة كروية هي الأعلى -قيمة- في تاريخ الساحرة المستديرة.

المصدريوتيوب، تويتر، انستقرام، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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