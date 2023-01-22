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القوى العقلية لعبدالمجيد تبون “محل شك” بعد تصريح غريب عن أموال منهوبة (فيديو)

عبد المجيد تبون أكد عثور السلطات على مبلغ ضخم يُقدر بـ36 مليار دولار كان مخبأ لدى إحدى العائلات في البلاد

كتب باسل النجار
عبدالمجيد تبون watanserb.com
عبدالمجيد تبون
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وطن- نال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نصيبه من السخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه مؤخرا عن “عثور السلطات على مبلغ ضخم يُقدَّر بـ36 مليار دولار كان مخبأ لدى إحدى العائلات في البلاد”.

تصريح مثير للجدل من عبد المجيد تبون

تصريحات الرئيس الجزائري كانت خلال كلمة له ألقاء على هامش افتتاحه أعمال “لقاء الحكومة-الولاة” الخميس الماضي.

وفيها أعلن عبد المجيد تبون “عثور السلطات على مبلغ ضخم يُقدَّر بـ36 مليار دولار كان مخبأ لدى إحدى العائلات في البلاد”.

وقال: “اكتشفنا أن عائلة واحدة كانت تملك 500 ألف مليار سنتيم (36 مليار دولار) وماضون في محاربة الفساد”.

تصريح مثير للجدل من عبد المجيد تبون
تصريح مثير للجدل من عبد المجيد تبون

وفي سياق دعوته لأصحاب الأموال المخزنة خارج البنوك إلى الإسراع في إيداعها، أضاف تبون: “أوجه آخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك”.

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وأردف قائلا: “الدولة قدّمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني، وهناك بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية”.

المثير في تصريحات “تبون” بحسب ما جاء في بعض التعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هو الرقم الكبير (36 مليار دولار) الذي أكد أنه عُثر عليه في منزل لعائلة واحدة.

تفاعل مع تصريح عبد المجيد تبون

من جانبه علق رجل الأعمال المصري “نجيب ساويرس” على كلام الرئيس الجزائري بطريقة ساخرة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: “٣٦ مليار .. الحجم المكعب قد يكون عمارة سكنية متعددة الأدوار او فى نفق تحت الأرض … اين بالضبط ؟

من جانبه، انتقد الناشط السياسي الجزائري “شوقي بن زهرة” ما جاء على لسان عبدالمجيد تبون.

وكتب عبر تويتر يقول إن “حديث الرئيس تبون عن العثور على 36 مليار دولار لدى عائلة واحدة يؤكد أن الجزائر، يمثلها مهرج فلو كان الكلام صحيح لماذا لم يتم تصوير هذه الأموال التي تساوي حجم “برج خليفة”.

وعلى خلاف ساويرس وبن زهرة، نحا الباحث السياسي الجزائري “أحمد داوود“، نحو رأي مختلف.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: “الكثير استغرب اكتشاف السلطات لمبلغ 36 مليار دولار عند عائلة واحدة “غير مفصل هل هي سيولة فقط أم عقارات وممتلكات وأراضي أيضا؟!”.

وأضاف: “لكن كلنا يعرف أن ما تم تبديده في العشرين سنة من حكم الرئيس السابق بوتفليقة رحمه الله يفوق الـ1000 مليار دولار لذلك فإن الرقم جد عادي وممكن”.

الأموال المنهوبة في الجزائر تثير غضب الشارع

وفي سياق الحديث عن الأموال المنهوبة من قبل رجالات النظام الجزائري السابق، نظام بوتفليقة، أعلن عبد المجيد تبون في 22 ديسمبر الماضي استعادة نحو 20 مليار دولار من تلك الأموال.

وأشار حينذاك إن تلك المستردات، تُمثل قيمة الأموال والأملاك والعقارات المصادَرة والممتلكات المحجوزة التي كانت بحوزة رجال أعمال ومسؤولين، وحصلوا عليها بطرق نهب المال العام وبطريقة غير قانونية، على حد تعبيره.

ورغم عدم وجود رقم رسمي بشأن حجم الأموال المهربة خلال عهد بوتفليقة، إلا أن مصادر صحفية متطابقة تشير إلى إن حجم تلك الأموال يفوق 100 مليار دولار.

ويشار في الصدد أن السلطات الجزائرية قد انطلقت منذ 2019، في حملة واسعة ضد وجوه ورموز النظام السابق، في محاولة لمواكبة تطلعات الشارع الجزائري الغاضب.

وتقلد عبد المجيد تبون مقاليد السلطة في الجزائر عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية بتاريخ 12 ديسمبر 2019، والتي جاءت بعد استقالة عبد المجيد تبون من الرئاسة في 2 أبريل/نيسان 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه اندلعت في 22 فبراير/شباط من العام ذاته.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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