الأحد, يناير 22, 2023
الرئيسيةالهدهداغتصبها مراهق كويتي.. داخلية الكويت تحل لغز جريمة "الجثة المحروقة" لامرأة
الهدهد

اغتصبها مراهق كويتي.. داخلية الكويت تحل لغز جريمة “الجثة المحروقة” لامرأة

توصلت السلطات الأمنية الكويتية للمجرم خلال أقل من 24 ساعة وجاري التحقيق معه للوقوف على ملابسات الجريمة

كتب باسل النجار
داخلية الكويت تحل لغز جريمة الجثة المحروقة لامرأة watanserb.com
داخلية الكويت تحل لغز جريمة الجثة المحروقة لامرأة
- Advertisement -

وطن- تمكنت السلطات الكويتية من حل لغز الجريمة الغامضة التي وقعت في “بر السالمي” على طريق “الأرتال” الشمالي، حيث عثر على جثة محروقة لامرأة مجهولة الهوية وعليها آثار تعذيب.

وكان رجال الأمن قد أبلغوا، أمس السبت، بوجود هذه الجثة بالمكان المشار إليه وتم رفعها من قبل الطب الشرعي وتسجيل القضية كجناية في مخفر السالمي.

الجثة لخادمة اغتصبها مراهق كويتي

ونشرت وزارة الداخلية الكويتية، الأحد، بيانا في هذا الشأن أوضحت فيه تفاصيل الجريمة وأعلنت القبض على الجاني.

وجاء في البيان الذي رصدته (وطن) على حساب “الداخلية الكويتية” بتويتر، أنه خلال أقل من 24 ساعة تمكن رجال قطاع الأمن الجنائي من فك لغز قضية قتل فتاة في بر السالمي.

وتابع موضحا:”حيث تم التوصل إلى المتهم وضبطه، وجاري التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن.”

- Advertisement -

بيان الداخلية الكويتية لم يكشف عن هوية الفتاة المقتولة أو هوية المتهم الذي أشارت حسابات إخبارية إلى أنه “حدث كويتي”.

حساب “أمن ومحاكم” المعني بنقل أحدث أخبار الجرائم والحوادث في الكويت، ذكر من جانبه أن “المجني عليها كانت تعمل خادمة في منزل أسرة المتهم الذي قام باغتصابها وقتلها وحرق جثة امرأة ورميها في البر”.

جثة امرأة محروقة في الكويت watanserb.com
جثة امرأة محروقة في الكويت

3 جرائم في يوم واحد

وكانت مصادر أمنية مطلعة أخبرت صحيفة «الراي»، أمس السبت، بالعثور على 3 جثث لمواطنين، وجميعها عليها آثار دماء وواحدة متفحمة.

وقالت إن بلاغا ورد لعمليات وزارة الداخلية عن وجود جثتين لشابين كويتيين في إحدى ساحات بناية في منطقة السالمية فيما تم العثور على الجثة الثالثة متفحمة على طريق السالمي.

وأوضحت المصادر أن رجال المباحث الجنائية في حالة استنفار كامل لمعرفة أسباب الوفاة.

وأُبلغت النيابة العامة الكويتية التي أمرت برفع الجثث وإحالتها إلى الطب الشرعي، للوصول إلى التفاصيل الدقيقة وراء الحوادث التي وردت بلاغتها خلال ساعات معدودة.

وتسببت هذه الجريمة البشعة، في غضب واسع على مواقع التواصل بالكويت بين النشطاء الذين طالبوا السلطات بسرعة التحرك لكشف ملابسات الجريمة وضبط الجاني.

وانهالت التعليقات بالدعوات بالرحمة للقتيلة، وسط قلق واضح بين المغردين الكويتيين من انتشار مثل هذه الجرائم البشعة في البلاد.

المصدرتويتر، صحيفة الراي، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

سبت الدم في الكويت.. مشاجرة مسلحة وانتحار وجثث متفحمة ومتهشمة

الهدهد

مواطن عماني مصدوم من رسوم تفتيش السيارة في منفذ كويتي.. فيديو مثير للجدل

الهدهد

عليها آثار تعذيب.. جثة امرأة محروقة في الكويت وجريمة غامضة تثير الذعر

حياتنا

رعب في الكويت بعد رصد “الحوت القاتل” في المياه الإقليمية! (فيديو)

الهدهد

الكويت على خطى السعودية.. “من اليوم لا منح ولا مساعدات مجانية للدول العربية”

الهدهد

الكويت ترصد سلعا عليها صور الأمير وولي العهد وتتخذ قرارا عاجلا

الهدهد

مصادر سعودية موثوقة تكشف سبب غياب السعودية والكويت عن قمة الإمارات المصغرة!

الهدهد

مسؤول قطري يغضب الكويتيين بتصريحاته عن “خليجي 26”.. ماذا قال؟

الهدهد

أمطار الكويت تهطل داخل مكتب خدمة عملاء تابع لوزارة الكهرباء (فيديو)

الهدهد

لحظة سقوط فجر السعيد من دراجة.. سبت والدة مغرد وصفها بالمخمورة

الهدهد

أزمة شراء القروض تهز الكويت وأنباء عن استقالة الحكومة.. ماذا يحدث؟

الهدهد

كافيهات الإسكندرية تمنع دخول الكويتيين بعد واقعة سحل الأمن المصري لعدد من الطلبة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مقطع تمثيلي يثير موجة من الغضب في أوساط الشيعة بلبنان (شاهد)

رد فعل السعوديين بعدما رأوا جورجينا عارية في الشارع (فيديو)

أغرب واقعة قتل.. زوجة تقتل زوجها المريض بالمستشفى بطلب منه (شاهد)

هكذا نهب الوهابيون الحجرة النبوية الشريفة.. وهذه نهاياتهم!

تفاصيل فضيحة مسؤولة عراقية ضُبطت بالجرم المشهود وسجنها 15 عاما

اعتداء الجماهير الجزائرية على منتخب إثيوبيا.. حقيقة فيديو متداول (شاهد)

“من أنتم؟”.. رد ناري من أردوغان على واقعة حرق المصحف بالسويد (فيديو)

زوجة عبدالله السدحان منيرة العبدالله بفستان مثير وإشادة بجمالها في أول ظهور (فيديو)

خبير يحذر من عادة شائعة نرتكبها أثناء الاستحمام تجعل الشعر يتساقط

“سبايك”..أكبر كلب في العالم يدخل موسوعة غينيس (صور)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC