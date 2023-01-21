ملكة جمال كرواتيا عارية تماماً وتغطي مفاتنها بيديها فقط! (شاهد)

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وطن– أذهلت إيفانا نول ، ملكة جمال كرواتيا السابقة ، معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إطلالة شبه عارية تماماً.

قطعة بيكيني واحدة

ونشرت الحسناء الكرواتية ، التي لُقبت بـ “أكثر مشجعي كأس العالم إثارة” ، صورة لها على الشاطئ بقطعة واحدة فقط تغطي المنطقة الحساسة.

تظهر الصورة إيفانا نول وهي ترتدي قطعة بيكيني زرقاء صغيرة ولا شيء غير ذلك.

واستخدمت الشابة البالغة من العمر 30 عامًا يديها لتغطية نفسها بينما تجلس على كرسي الشاطئ المغمور بالمياه.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

حملت ملكة جمال أوكرانيا الصورة على انستجرام مع تعليق “ما الأمر يا رفاق”.

200 ألف إعجاب في ساعة

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لدى إيفانا نول 3.5 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي انستجرام ، وقد اجتذبت أكثر من 200 ألف إعجاب في ساعة واحدة.

أحب معجبوها تمامًا هذه اللقطة المشبعة بالإثارة، حيث علق أحدهم: “يا لها من فرحة ، مع حبي”.

وكتبت ثانية: “تبدو سيدة رائعة الجمال ومذهلة”.

وقال ثالث: “مثيرة جداً وجميلة”.

وأضاف رابع: “جميلة جدا”.

وكتب خامس: “كل شيء كامل في هذه الصورة”.

رقص على عمود التعري

يأتي هذا المنشور بعد ساعات فقط من مشاركتها صورًا لقضاء ليلة في الخارج رقصت فيها على عمود في ملابس جريئة.

وفي حركات حملت الكثير من الإثارة الجنسية، ظهرت إيفانا نول أمام العامود المخصص للرقص العاري “ستريبتيز”، مبرزة ساقيها وهما يحكان في العامود في حركة تصاعدية.

صعدت ملكة جمال كرواتيا إلى الشهرة خلال كأس العالم في قطر بعد أن شوهدت وهي ترتدي ملابس كاشفة ، على الرغم من قواعد الاحتشام في البلاد.

سافرت نول إلى كأس العالم لدعم بلادها كرواتيا ، والتي تجادل بأنها “أكبر مشجع” لها.

تحرش لفظي

منذ ظهورها في قطر ، زعمت إيفانا أن نجوم كرة القدم قاموا بمراسلتها بعد أن اكتشفوا وجودها.

وقالت في مقابلة صحفية ردا على سؤال حول إن كان احدهم قد تواصل معها خلال تواجدها في قطر: “نعم. أتذكر عددًا قليلاً من اللاعبين الذين أرسلوا رسائل كيف حالك ، بلاه بلاه بلاه”.

كما أجابت ملكة جمال كرواتيا السابقة على تساؤلات الكثير من متابعيها حول إن كانت قد أجرت عمليات تجميل أيضا في مؤخرتها، لتصر على أنها لم تفعل ذلك. مؤكدة بأن جمال مؤخرتها يعود لسبب وراثي بالإضافة لطبيعة الطعام الذي تتناوله ولعب الرياضة.