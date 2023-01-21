السبت, يناير 21, 2023
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لص يسرق 30 هاتفا ومبالغ ضخمة في نهائي خليجي 25 (فيديو)

أجهزة الأمن ألقت القبض على السارق ووثقت جريمته

كتب خالد السعدي
لص يسرق في خليجي 25 watanserb.com
لص يسرق هواتف ومبالغ ضخمة في نهائي خليجي 25
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وطن– انتشر مقطع فيديو، وُصف بأنه صادم، يوثق لحظة القبض على لص في ستاد البصرة، الذي احتضن المباراة النهائية من بطولة كأس خليجي 25 بين منتخبي العراق وعمان، والتي حسمها أسود الرافدين.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي حقق رواجا كبيرا على موقع تويتر، لحظة توقيف السارق، فيما شوهد بحوزته المقتنيات التي سرقها خلال وجوده في المباراة.

وكان صادما جدا ، عندما تبين – وفق مقطع الفيديو – أن هذا اللص سرق 30 هاتفا، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة، حيث ارتكب جرائم السطو مستغلا الحشد الجماهيري الضخم في المباراة النهائية.

ومن الممكن أن يكون هذا اللص استغل الفوضى التي نشبت قبل مباراة العراق وعمان، حيث شهدت أجواء ما قبل المباراة النهائية، تدافعاً بين المشجعين في محيط ملعب جذع النخلة، ما أدى إلى سقوط ضحايا بين وفيات وجرحى.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو، ضحايا حادثة التدافع، فيما سادت الفوضى التنظيمية على مشهد اليوم الختامي، ليتدخل كبار المسؤولين للعمل على الحدّ من حالات التدافع.

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الجمهور العراقي يصنع الحدث ويلقى الإشادة

وبعيدا عن هذه الحوادث، فقد صنع الجمهور العراقي، الحدث خلال منافسات بطولة كأس خليجي 25، وقد ملأ المدرجات في كل المباريات، بما في ذلك في المواجهات التي لا يكون منتخب أسود الرافدين طرفاً فيها.

وحرص اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، على توجيه الشكر والإشادة بالجمهور العراقي الذي أعطى البطولة رونقاً جميلاً.

وقال رئيس الاتحاد الخليجي الشيخ حمد بن خليفة: “أقدّم الشكر والتقدير للجمهور العراقي الذي كان من أهم ملامح النجاح للبطولة، وأبارك للعراق التنظيم الرائع والمميّز الذي كان العلامة الفارقة”.

وأضاف: “أهنئ رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال ومحافظ البصرة أسعد العيداني على الجهود السخيّة التي بذلت لإنجاح البطولة التي كانت نسخة استثنائيّة”.

وأشار إلى أن خليجي ٢٥ في البصرة سيلقي المسؤولية على مَن ينظم البطولات الخليجيّة المقبلة.

تتويج العراق باللقب

وتوّج منتخب العراق بلقب بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25″، بعد فوزه المثير على نظيره العماني 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب البصرة الدولي وامتدت إلى شوطين إضافيين.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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