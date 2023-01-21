لا تُصدق.. والد إيلون ماسك يكشف عن الإجراءات الأمنية الصارمة التي يتبعها نجله!

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وطن– كشف والد إيلون ماسك أن ابنه قد وضع تدابير أمنية جديدة عالية التقنية في منزله في جنوب إفريقيا ، وسط خوف دائم من الاختطاف.

قال إيرول ماسك ، وهو مهندس متقاعد يبلغ من العمر 76 عامًا، إن المقاولين وصلوا إلى منزله في لانجيبان ، على بعد 90 ميلًا شمال كيب تاون ، في ديسمبر.

وقال إن الإجراءات الأمنية الجديدة كانت “من الدرجة الأولى” – مضيفًا أنه لا يحب العيش في قلعة ، ولكن بعد أن عاش في جوهانسبرج وبريتوريا المليئين بالجريمة ، اعتاد أن يكون محصنًا.

إيرول ماسك قتل 3 متسللين لمنزله عام 1998

وقتل إيرول ماسك في عام 1998 ثلاثة متسللين مسلحين في منزله ، بينما تشبثت ابنته علي البالغة من العمر ست سنوات بساقه.

وأخبر صحيفة “ذا صن” البريطانية، أنه في العام الماضي وحده ، تم اقتحام منزله أربع مرات ، وسرقت أجهزة التلفزيون.

وقال: “بصراحة ، فإن خطر حدوث شيء سيء أو حتى إطلاق النار عليه هو أمر كبير للغاية”.

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وأضاف: “بالتأكيد لن أقوم بأي مسيرات في الهواء الطلق ، اسمحوا لي أن أصفها بهذه الطريقة ، لكن ليس من الصعب قتلي إذا أراد شخص ما ذلك ، لذا آمل ألا يفعلوا ذلك.”

سبب خوف إيلون ماسك الحالي

واعتبر إيرول ماسك، الذي أنجب ما لا يقل عن سبعة أطفال لثلاث نساء مختلفات – بما في ذلك إنجابه طفلين مع ابنة زوجته جانا بيزويدنهوت البالغة من العمر 34 عامًا – أن قلق ابنه قد نتج عن ملكيته الجديدة لموقع تويتر.

وقال إيلون ماسك الشهر الماضي إنه يعتقد أن جهوده لجعل المنصة أكثر شفافية تعرضه للخطر ، لأنه يكشف ما يعتقد أنه تواطؤ حكومي أمريكي مع شركة التكنولوجيا لفرض رقابة على المحتوى.

وأوقف حسابًا كان يتتبع طائرته الخاصة ، وجمّد حسابات الصحفيين الذين أعادوا تغريد منشوراته.

تعقب طائرة إيلون ماسك

وادعى الملياردير البالغ من العمر 51 عامًا أن تعقب الطائرة أدى إلى “مطاردة مجنون” لسيارة تقل ابنه الصغير، في لوس أنجلوس ، ووصف الحساب بأنه ينشر “إحداثيات اغتيال بشكل أساسي”.

وفي 8 مايو ، بينما كان لا يزال يتم الاتفاق على صفقة شراء تويتر ، غرد: “إذا مت في ظروف غامضة ، فسيكون من الجيد معرفة ذلك.”

وقال إيرول ماسك إن ابنه رآه على أنه ضعيف ، ويخشى أن يتمكن الخاطفون من تحقيق “أسرع 20 مليون دولار على الإطلاق” من خلال استهداف أسرته.

وأضاف إيرول ماسك للصحيفة أنه قرر “بعد التهديدات الأخيرة الموجهة إليه ، أنني بحاجة إلى الحماية أيضًا.”

أسرع 20 مليون دولار يحققها أي شخص في حياته

وتابع: “إذا اختطفوا أحدنا ، فسيكون هذا أسرع 20 مليون دولار يحققها أي شخص في حياته”، معربا عن اعتقاده أن نجله “إيلون ساذج بعض الشيء بشأن الأعداء الذين يصنعهم ، خاصة بعد نشره لملفات تويتر”.

وقال: “أنا لست خائفًا لكنني أخشى حقًا أن يحدث شيء لإيلون ، على الرغم من وجود حوالي 100 حارس أمن حوله..

وأشار “إيرول” إلى أن “منزله في ويسترن كيب لديه الآن نظام كاميرات عالي التقنية ، وسياج كهربائي ، ومراقبة على مدار الساعة من قبل حراس “مسلحين حتى الأسنان”.

وقال للصحيفة: “ اتصل بي رجال إيلون ليقولوا إنهم يريدون تأمين منزلي بالكامل..لدي الآن تسع كاميرات في جميع أنحاء المنزل يتم مراقبتها على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ويمكنني مراقبتها على هاتفي والتلفزيون”.

وأضاف: “لقد قاموا أيضًا بتركيب سياج كهربائي حول منزلي..لدي الآن أمان من الدرجة الأولى. انه لا يصدق”.

وأوضح أنه مدعوم بمولد كهربائي ، لذا سيظل يعمل حتى عندما تعاني جنوب إفريقيا من انقطاع التيار الكهربائي المنتظم.

وكشف أن النظام كلف ما يقرب من 15 ألف دولار ، وأن عملاء الأمن التابعين له “يفحصونني طوال الوقت. إذا رأوا سيارة غريبة في درب سيارتي ، يأتون ويسألونني إذا كنت بخير”.