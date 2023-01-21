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غضب عُماني كبير من شيخ قطري وكاتب يحذر: قد تدفعون الثمن وستتجرعون الألم!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بموجة غضب عارمة ضد رئيس الاتحاد القطري والخليجي لكرة القدم، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، بسبب تصريحه التي أعرب فيها عن امنياته بفوز العراق على سلطنة عمان في المباراة النهائية لكأس الخليج التي استضافتها البصرة.

كتب سالم حنفي
غضب عماني من شيخ قطري watanserb.com
الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني
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وطن– وفي هذا السياق، قال الكاتب العماني، حمد الصواعي، تعليقا على ما عبر عنه “آل ثاني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” زرعنا الخير في غير اهله، بعد أن كان الجمهور العماني محزم لكم في آسيا، وها انتم جيشتم أعلامكم بدون مهنية في حساب منتخب على حساب منتخب آخر ولذلك قد تدفعون الثمن وستتجرعون الألم وستخرجون من كافة البطولات القادمة حيث التاريخ يُعلمنا بأن الجزاء من جنس العمل”.

من جانبها، قالت الصحفية، حمدة البلوشي:” أتمنى أن نستوعب الدرس جيدًا، ونتوقف عن تشجيع أي منتخب خليجي في بطولة كانت، حتى لو قاطعهم العالم كله.. هم سيقفوا دائمًا في صف أجندتهم وأهدافهم ولن يقفوا معنا إلا لمصلحتهم فقط لا غير”.

وعلى نفس المنوال، سارت الكاتبة والباحثة العمانية، منى جعبوب قائلة:” لم أكن اعرف أن القطريين يكرهون عمان كل هذا الكراهية لكن قنواتهم الرياضية و المجلس اعطتنا هذا الاحساس اتمنى أن لا يشارك في برنامج المجلس عُماني ابدا سبحان الله كل الالفاظ لم تكن مجرد تعاطف بل كراهيه احتقار استكثار يوم بعد يوم تنكشف الحقائق”.

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كما عبر الناشط العماني على مواقع التواصل الاجتماعي، عبدالله المقدم، عن غضبه من تصريحات “آل ثاني” قائلا: ” الظاهر نسيت من وقف مع منتخبك وسانده في كاس اسيا ولكن التاريخ سيسجل لك موقفك هذا مع عمان !!!”.

العراق تتوج بكأس الخليج 25

وكان المنتخب العراقي قد توج بلقب كأس الخليج العربي، بعد فوزه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البصرة الدولي، مساء الخميس.

وتناوب على تسجيل أهداف “أسود الرافدين” كل من: إبراهيم بايش وأمجد عطوان ومناف يونس، فيما جاء هدفا “الأحمر” العُماني عن طريق صلاح اليحيائي وعمر المالكي.

وشهدت المباراة سيناريو دراماتيكيا، إذ امتدت لأشواط إضافية وإحراز 5 أهداف من الطرفين، إلا أن النهاية ابتسمت لصالح المنتخب العراقي.

ويُعد هذا اللقب الأول لـ “أسود الرافدين” منذ 35 عاماً، إذ يعود آخر تتويج للفريق في البطولة الخليجية إلى عام 1988.

الشيخ حمد بن أحمد آل ثني يشيد بجماهير الكرة العراقية

وكان الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، قد أشاد بدور جماهير الكرة العراقية، في نجاح بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، التي استضافتها مدينة البصرة العراقية.

وخلال تصريحاته لبرنامج “المجلس” على قنوات “الكاس”، الثلاثاء، قال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفي حوار مع نجم الكرة العراقية نشأت أكرم: “نوجه الشكر للشعب العراقي الذي كان أحد أهم أسباب نجاح البطولة. أعيد وأكرر: الجمهور العراقي ساهم بعودة الروح لكأس الخليج”.

وأردف رئيس الاتحاد الخليجي في تصريحاته: “بطولة خليجي 25 فاقت كل التوقعات ونجحت من أول ما لعبت ضربة البداية. لم تبقَ سوى مواجهة واحدة. هذا الشعب (العراقي) أنجح البطولة بطريقة لم يسبق لها مثيل”.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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