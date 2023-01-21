غضب عُماني كبير من شيخ قطري وكاتب يحذر: قد تدفعون الثمن وستتجرعون الألم!

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وطن– وفي هذا السياق، قال الكاتب العماني، حمد الصواعي، تعليقا على ما عبر عنه “آل ثاني” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”:” زرعنا الخير في غير اهله، بعد أن كان الجمهور العماني محزم لكم في آسيا، وها انتم جيشتم أعلامكم بدون مهنية في حساب منتخب على حساب منتخب آخر ولذلك قد تدفعون الثمن وستتجرعون الألم وستخرجون من كافة البطولات القادمة حيث التاريخ يُعلمنا بأن الجزاء من جنس العمل”.

زرعنا الخير في غير اهله، بعد أن كان الجمهور

العماني محزم لكم في آسيا، وها انتم جيشتم

أعلامكم بدون مهنية في حساب منتخب على

حساب منتخب آخر ولذلك قد تدفعون الثمن وستتجرعون الألم

وستخرجون من كافة البطولات القادمة حيث

التاريخ يُعلمنا بأن الجزاء من جنس العمل pic.twitter.com/ehVTgvxuIQ — حمد الصواعي (@Hsawaei) January 20, 2023

من جانبها، قالت الصحفية، حمدة البلوشي:” أتمنى أن نستوعب الدرس جيدًا، ونتوقف عن تشجيع أي منتخب خليجي في بطولة كانت، حتى لو قاطعهم العالم كله.. هم سيقفوا دائمًا في صف أجندتهم وأهدافهم ولن يقفوا معنا إلا لمصلحتهم فقط لا غير”.

أتمنى أن نستوعب الدرس جيدًا، ونتوقف عن تشجيع أي منتخب خليجي في بطولة كانت، حتى لو قاطعهم العالم كله.. هم سيقفوا دائمًا في صف أجندتهم وأهدافهم ولن يقفوا معنا إلا لمصلحتهم فقط لا غير 👋🏼 — حمدة البلوشي (@HamdaBalushi) January 20, 2023

وعلى نفس المنوال، سارت الكاتبة والباحثة العمانية، منى جعبوب قائلة:” لم أكن اعرف أن القطريين يكرهون عمان كل هذا الكراهية لكن قنواتهم الرياضية و المجلس اعطتنا هذا الاحساس اتمنى أن لا يشارك في برنامج المجلس عُماني ابدا سبحان الله كل الالفاظ لم تكن مجرد تعاطف بل كراهيه احتقار استكثار يوم بعد يوم تنكشف الحقائق”.

لم أكن اعرف أن القطريين يكرهون عمان كل هذا الكراهية لكن قنواتهم الرياضية و المجلس اعطتنا هذا الاحساس

اتمنى أن لا يشارك في برنامج المجلس عُماني ابدا

سبحان الله كل الالفاظ لم تكن مجرد تعاطف بل

كراهيه

احتقار

استكثار

يوم بعد يوم تنكشف الحقائق#قناة_الكاس#نهائي_خليجي_25#عمان_العراق pic.twitter.com/czv7tTotiQ — منى سالم جعبوب𐩣𐩬𐩱|𐩴𐩲𐩨𐩥𐩨 (@muna_oman2012) January 20, 2023

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كما عبر الناشط العماني على مواقع التواصل الاجتماعي، عبدالله المقدم، عن غضبه من تصريحات “آل ثاني” قائلا: ” الظاهر نسيت من وقف مع منتخبك وسانده في كاس اسيا ولكن التاريخ سيسجل لك موقفك هذا مع عمان !!!”.

#كاس_الخليج25 #نهائي_خليجي_25 #العراق_عُمان الظاهر نسيت من وقف مع منتخبك وسانده في كاس اسيا ولكن التاريخ سيسجل لك موقفك هذا مع عمان !!! pic.twitter.com/h2R4cY58ls — عبدالله المقدم (@AbdullahAlmuqad) January 20, 2023

العراق تتوج بكأس الخليج 25

وكان المنتخب العراقي قد توج بلقب كأس الخليج العربي، بعد فوزه على نظيره العُماني بثلاثة أهداف مقابل اثنين، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد البصرة الدولي، مساء الخميس.

وتناوب على تسجيل أهداف “أسود الرافدين” كل من: إبراهيم بايش وأمجد عطوان ومناف يونس، فيما جاء هدفا “الأحمر” العُماني عن طريق صلاح اليحيائي وعمر المالكي.

وشهدت المباراة سيناريو دراماتيكيا، إذ امتدت لأشواط إضافية وإحراز 5 أهداف من الطرفين، إلا أن النهاية ابتسمت لصالح المنتخب العراقي.

ويُعد هذا اللقب الأول لـ “أسود الرافدين” منذ 35 عاماً، إذ يعود آخر تتويج للفريق في البطولة الخليجية إلى عام 1988.

الشيخ حمد بن أحمد آل ثني يشيد بجماهير الكرة العراقية

وكان الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، قد أشاد بدور جماهير الكرة العراقية، في نجاح بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 25″، التي استضافتها مدينة البصرة العراقية.

وخلال تصريحاته لبرنامج “المجلس” على قنوات “الكاس”، الثلاثاء، قال الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وفي حوار مع نجم الكرة العراقية نشأت أكرم: “نوجه الشكر للشعب العراقي الذي كان أحد أهم أسباب نجاح البطولة. أعيد وأكرر: الجمهور العراقي ساهم بعودة الروح لكأس الخليج”.

وأردف رئيس الاتحاد الخليجي في تصريحاته: “بطولة خليجي 25 فاقت كل التوقعات ونجحت من أول ما لعبت ضربة البداية. لم تبقَ سوى مواجهة واحدة. هذا الشعب (العراقي) أنجح البطولة بطريقة لم يسبق لها مثيل”.