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سورية تنتقم من مُهرب اغتصبها وخدعها بأنه سيهربها لتركيا (فيديو)

المهرب أوهم اللاجئة السورية بأنه سيقوم بنقلها إلى تركيا مع أطفالها الخمسة

كتب خالد الأحمد
سورية تنتقم من مُهرب اغتصبها watanserb.com
سورية تنتقم من مُهرب اغتصبها
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وطن- انتقمت لاجئة سورية من مهرب اغتصبها وخدعها على الحدود بركله والبصاق عليه. وتتعرض الكثير من النساء الهاربات من الحرب في سوريا على الحدود السورية ـ التركية للكثير من الابتزاز المادي والجنسي وحالات الاغتصاب لكون الكثير منهن يضطررن للهجرة بمفردهن لأسباب عدة.

بدل أن ينقلها إلى تركيا قام بالاعتداء الجنسي عليها

وبحسب تقرير مصور لموقع “تلفزيون سوريا” فإن المهرب ” محمود .خ” أوهم السيدة أنه سينقلها تهريباً مع أبنائها الخمسة إلى تركيا ليكشف لاحقاً عن غايته ويقوم بالاعتداء عليها جنسياً.

وأشار التقرير إلى أن الحادثة وقعت في قرية “دير صوان” شمالي حلب، حيث تقدمت سيدة نازحة من ريف دمشق بدعوى ضد المدعو ” محمود خ” الذي يعمل في تهريب النازحين.

وسرعان ما وقع في قبضة أحد تشكيلات الجيش الوطني السوري -أحد تشكيلات المعارضة السورية المسلحة- الذي استدعى المرأة للتعرف عليه إذ قامت بعدها بركله والبصق عليه.

ويسمع في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لأحد عناصر التشكيل المذكور، وهو يصرخ في وجه المعتدي “بالأرض ولاك” طالباً منه الجثو.

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ويخاطب المرأة: “دوسي على راسو أختي”، فتقوم بالدوس عليه قائلة: “هاي لكذبك وهاي لوجعي”، فيما يسمع صوت المعتدي وهو يصيح من الألم متفادياً الركلات بيديه.

سورية تنتقم من مُهرب اغتصبها وخدعها بأنه سيهربها لتركيا
سورية تنتقم من مُهرب اغتصبها وخدعها بأنه سيهربها لتركيا

وتتكرر عمليات تهريب البشر في الشمال السوري إلى تركيا من قبل عصابات تمتهن أساليب السلب والخداع مقابل الحصول على أموال طائلة.

وقبل أيام، ألقى عدد من أبناء قبيلة “الموالي” في إدلب القبض على مهرب حاول ابتزاز امرأة بصورها الخاصة بعد سرقة هاتفها المحمول.

حالات استغلال جنسي

وتشير تقارير لمنظمات حقوق إنسان في سوريا وفي دول أوروبية إلى حالات استغلال جنسي مخيفة لمئات وربما آلاف النساء اللواتي أردن الهرب من رعب الحرب في سوريا إلى دول لجوء آمنة.

وكثير منهن امتنعن لسنوات عن كشف قصصهن، معظمهن بسبب الخجل والخوف من تنكيل أبناء عائلاتهن بهن، وأخريات خشين من تقديم شكوى في الشرطة لأنهن دخلن إلى الدولة بشكل غير قانوني. وبناء على ذلك، كان يمكن أن يتم إعادتهن إلى سوريا.

وأكدت العديد من التقارير الدولية والوطنية ازدياد جرائم العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في مناطق الحروب ومنها تقرير اللجنة الدولية الذي وصف الاغتصاب ّ بأنه «سمة بارزة ومقلقة» في الحرب السورية ٣ .

وورد في تقرير الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بأن أغلب إدعاءات الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى التي اطلع عليها وفد الفدرالية قد ارتكبتها القوات الحكومية والشبيحة، أثناء تفتيش البيوت وعند نقاط التفتيش وأثناء الاحتجاز.

بالإضافة إلى حالات اعتداء على سيدات في أماكن عامة أو أمام أقارب لهن، كما وأن بعض الضحايا من المغتصبات قتلوا على يد المغتصبين دون أن تجري أية محاسبة للجناة مما أدى إلى صدمات نفسية حادة بين الضحايا والناجيات بالإضافة إلى أن بعض النساء قد أجبرن على تحمل حمل قسري.

وتنص المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في شقها الأول على حق كل فرد في التماس ملجأ ببلدان أخرى والتمتُّع به خلاصًا من الاضطهاد.

ومع عدم كفاية إعادة التوطين الذي يعتبر الحل الشرعي الوحيد لحصولهم على هذا الحق، ربما كان خوض السوريين لرحلات الهجرة غير الشرعية وتعريض أرواحهم للخطر وتشتيت أسرهم هو السبيل الوحيد لوصولهم إليه ما يستدعي إعادة دراسة سياسات الهجرة واللجوء دوليا.

المصدرتويتر، موقع "تلفزيون سوريا، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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