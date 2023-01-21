السبت, يناير 21, 2023
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رهف القحطاني تكشف دون قصد المبلغ الخيالي الذي تأخذه مقابل إعلان واحد! (فيديو)

جاء اعتراف رهف بعدما اتهمها تاجر قطري بالنصب عليه بعدما وعدته بالزواج لكنها تراجعت وشهرت به في بث مباشر

كتب رفيف عبدالله
رهف القحطاني تكشف دون قصد المبلغ الخيالي الذي تأخذه مقابل إعلان واحد! (فيديو) watanserb.com
رهف القحطاني
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وطن– كشفت مشهورة سناب شات السعودية رهف القحطاني، المبلغ الذي تتقاضاه مقابل الإعلانات، مثيرةً صدمة واسعة لمتابعيها.

نصب واحتيال

ولم تقصد رهف القحطاني الكشف عن سعر الإعلان، لكنها كانت تتحدث عن شخص استولى على أموالها، وكيف استطاعت استردادها.

وقالت رهف القحطاني بمقطع فيديو: “استقبلني شخص وقام بترتيب الجدول لي، والنشاطات مثل السياحة. وطلب من العملاء تحويل الأموال الخاصة بها على حسابه البنكي وليس حسابي”.

وكشفت رهف أنها بعد الانتهاء من تصوير الإعلان، تفاجأت بأن الأموال ليست في حسابها.

300 ألف ريال

طلبت رهف من سائقها الخاص أن يوصلها إلى منزل هذا الشخص، ومعها حراسها الشخصيين.

وجلست رهف مع الشخص في السيارة، مطالبة إياه بتحويل المال إلى حسابها عبر تطبيق في جوال.

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وتابعت: “طلب مني أن يأخذ نصف أموالي أو نسبة منها، ورفضت لأن ما اتفقت معه على شيء. فسحبت الجوال من يده وقلت له لو كنت راجل مد يدك علي والله بروح اشتكيك للشرطة، مين أنت لتأخذ فلوسي، وحولت كامل أموالي”.

وأضافت: “سعر الإعلان لدي معروف، مثلا أطلع تغطية خارجية في الرياض بـ 70 ألف ريال، وخارج الرياض بـ 80 ألف. ولكن لما أطلع منطقة يكون فيها معرض يختلف السعر ويتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف ريال”.

أزمة التاجر القطري

وقبل أيام، اتهم تاجر قطري، رهف القحطاني، بالنصب عليه قائلاً إنها وعدته بالزواج لكنها تراجعت وشهرت به في بث مباشر.

وظهر التاجر في سلسلة فيديوهات تحدث خلالها عن تعرضه للخداع والنصب والاستيلاء على أمواله من رهف، مطالباً إياها باعتذار رسمي.

وقال التاجر: “الموضوع الأخير، لما كنت في الصياهد في أخر زيارة لي للسعودية لما سجلتي المكالمة اللي اتصلتي لي فيها، والله ما راح يعدي بالساهل هالمرة”.

وأضاف “لأنه الموضوع كانت أخر وأول مرة أعديه المرة اللي فاتت، التهديدات اللي جاتني، راح أنزلها أمام الجميع حتى يعرفون أنتي مين، لكن الاتصال والتهديد! مو أنا اللي أتهدد أنا ولد شيخ”.

وأكد التاجر أنه تقدم للمشهورة السعودية رسمياً ولديه ما يثبت كلامه.  وأردف “فوق هذا كله تطلع على اللايف وتقول أنا ما أقبل أتزوج زواج مسيار، وطبعا أنا عندي وثائق، تأكد أن حياتي اللي عشتها لليوم كل شيء مثبت بورق”.

من جانبها ردت رهف في بث مباشر حول هذه القصة، مؤكدة أنها قصة مصطنعة ولم تحدث.

وقالت رهف القحطاني بطريقة ساخرة في معرض إجابتها على سؤال أحد المتابعين عن الأمر “تصدقون أي شي؟ لا تصدقون لا تصدقون”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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