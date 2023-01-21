رد ناري لمحامية كويتية على عثمان الخميس بسبب “راتب الزوجة”

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وطن– ردت المحامية الكويتية دلال الملا، على تصريح منسوب للداعية عثمان الخميس، قال فيه إن إعطاء الزوج لزوجته راتبا شهريا من البِدع وأن الزوج غير مُلزم بذلك.

وقالت دلال في تغريدة عبر تويتر، رصدتها “وطن”: “ما في شيء اسمه راتب شهري من الزوج لزوجته ولكن توجد النفقة الشهرية وهو ملزم بها شرعاً وقانوناً”.

مافي شي اسمه راتب شهري من الزوج لزوجته ولكن توجد النفقة الشهرية وهو ملزم بها شرعاً وقانوناً @othmanalkamees pic.twitter.com/1KwHvOMwQZ — المحامية دلال الملا (@dalallawyer2012) January 20, 2023

فتاوى عثمان الخميس تثير جدلا

ودائما ما تثير فتاوى عثمان الخميس، حالة كبيرة من الجدل، بينها فتوى صدرت مؤخرا بعدم جواز نشر النساء لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو غطين شعورهن.

وقال عثمان الخميس، في هذا الصدد: “لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها على تويتر والإنستغرام”.

الشيخ د.عثمان الخميس: لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها على تويتر والانستغرام. pic.twitter.com/weoBGzIV8y — المجلس (@Almajlliss) November 4, 2020

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ومؤخرا أيضا، قال الخميس، إنه لا يؤيد أبداً سفر البنات للدراسة بالخارج دون محرم، ودعا إلى أنّ سفر الفتاة للدراسة يجب أن يرافقها والدها أو أخوها أو زوجها أو عمها.

فيديو / الشيخ د.عثمان الخميس: لا أؤيد سفر البنات للدراسة في الخارج بدون محرم يتواجد معها هناك. pic.twitter.com/AsNi7f1Br7 — المجلس (@Almajlliss) November 16, 2022

هل يحق للزوجة سؤال زوجها عن راتبه؟

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكّدت ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه، لكن من حقها أن تعلم أن راتبه يكفى معيشتهم واستقرار أسرتها فقط.

وأوضحت أنه يمكن للزوج أن يخبر زوجته بدخله الشهرى ليطمئنها، أو أن يقول لها مثلاً أن المنزل المعيشية تتطلب مبلغا معينا من المال وأن راتبه يكفي لذلك.