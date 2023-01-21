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رد ناري لمحامية كويتية على عثمان الخميس بسبب “راتب الزوجة”

الداعية الشهير وصف إعطاء الزوجة راتبا بأنه بدعة

كتب خالد السعدي
محامية كويتية وعثمان الخميس watanserb.com
الداعية الكويتي عثمان الخميس
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وطن– ردت المحامية الكويتية دلال الملا، على تصريح منسوب للداعية عثمان الخميس، قال فيه إن إعطاء الزوج لزوجته راتبا شهريا من البِدع وأن الزوج غير مُلزم بذلك.

وقالت دلال في تغريدة عبر تويتر، رصدتها “وطن”: “ما في شيء اسمه راتب شهري من الزوج لزوجته ولكن توجد النفقة الشهرية وهو ملزم بها شرعاً وقانوناً”.

فتاوى عثمان الخميس تثير جدلا

ودائما ما تثير فتاوى عثمان الخميس، حالة كبيرة من الجدل، بينها فتوى صدرت مؤخرا بعدم جواز نشر النساء لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو غطين شعورهن.

وقال عثمان الخميس، في هذا الصدد: “لا يجوز للمرأة أن تضع صورتها على تويتر والإنستغرام”.

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ومؤخرا أيضا، قال الخميس، إنه لا يؤيد أبداً سفر البنات للدراسة بالخارج دون محرم، ودعا إلى أنّ سفر الفتاة للدراسة يجب أن يرافقها والدها أو أخوها أو زوجها أو عمها.

هل يحق للزوجة سؤال زوجها عن راتبه؟

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أكّدت ليس من حق الزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه، لكن من حقها أن تعلم أن راتبه يكفى معيشتهم واستقرار أسرتها فقط.

وأوضحت أنه يمكن للزوج أن يخبر زوجته بدخله الشهرى ليطمئنها، أو أن يقول لها مثلاً أن المنزل المعيشية تتطلب مبلغا معينا من المال وأن راتبه يكفي لذلك.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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