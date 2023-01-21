تصريحات حسن نصر الله التي فجرت غضب مصر.. ماذا قال وكيف ردت القاهرة؟

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وطن– أثيرت حالة من الجدل، بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، تحدث فيها عن الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وأجرى إسقاطا على الدعم الخليجي لمصر، وهو ما أغضب القاهرة التي سرعان ما ردت على التصريحات.

البداية كانت مع تصريحات حسن نصر الله، في خطاب قال فيه: “أدعوكم إلى مراقبة موضوع مصر والاردن، لكن مصر على وجه ‏الخصوص التي هي أول دولة اقامت سلام مع العدو الاسرائيلي وعملت كامب ديفيد وملتزمة ‏بالمعاهدة التزام دقيق، حسنا مع الأمريكان إلى ما شاء الله، افضل العلاقات مع ‏السعودية، افضل العلاقات مع دول الخليج، حسنا وتسير مع صندوق النقد الدولي، ‏اين اصبحت مصر، ما هو وضع مصر الآن؟”.

وتابع: “هل لبنان أهم لأمريكا من مصر؟ هل ‏لبنان اهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم ‏للخليج من مصر؟ ما الذي ينقص دول الخليج ان تأتي بـ 100 مليار، 200 مليار، ‏‏300 مليار”.

وأكمل: “يحسبوا حالهم عم يلعبو كرة قدم – وتستنهض توجد دولة عربية على حافة ‏الانهيار، الآن ومن سوء حظنا انه في مصر رغم وجود لاعبين كبار ومهمين ‏ومحترمين ودوليين، لكن ليس لدينا لا رونالدو ولا عندنا ميسي، حسنا هذا نموذج ‏ولا يوجد داع لنشرح فيه أكثر”.

شاهدوا حسن نصر الله يقول

لماذا دول الخليج لا تدعم لبنان عمركم شفتم وقاحه مثل هذه !!

الخليج كان الداعم الاول للبنان بينما هو و من على نفس الكرسي يعلن كل يوم تبعيته ولبنان لمرشد إيران وأعلن دعمه للحوثيين ضد السعوديه والخليج ثم بكل بجاحه يريد منهم ان يقدموا له المساعده !! عجبي!! pic.twitter.com/2yZ4nWXjBW — احمد المسيبلي (@Ahmedmosibly) January 20, 2023

غضب القاهرة

تصريحات حسن نصر الله أثار حفيظة القاهرة، التي كسرت صمتها سريعا، حيث وصفت وزارة الخارجية على لسان متحدثها الرسمي أحمد أبو زيد، هذه التصريحات بأنها عبثية، ومحاولة لاستدعاء بطولات زائفة، كما نقل موقع المصري اليوم المحلي.

غضب خليجي بسبب تصريحات نصر الله

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على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدثت تصريحات حسن نصر الله حالة من الغضب، إذ فسرت كونها تمثل تسولا تمارسه ما سُميت عصابات إيرانية من دول الخليج.

وقال الباحث والمحلل أحمد الصباحي: “عصابات إيران لا تملك إلا الشعارات، سنوات طويلة وهم يصرخون ويقولون أنهم سيقيموا حرب عالمية وفي النهاية يرجعوا للتسول من دول الخليج لإنقاذ البلدان من الضياع الذي تسببوا فيه.. في الفيديو حسن نصر الله يستول من دول الخليج لإنقاذ لبنان”.

عصابات إيران لا تملك إلا الشعارات، سنوات طويلة وهم يصرخون ويقولون أنهم سيقيموا حرب عالمية وفي النهاية يرجعوا للتسول من دول الخليج لإنقاذ البلدان من الضياع الذي تسببوا فيه.

في الفيديو حسن نصر الله يستول من دول الخليج لانقاذ لبنان. pic.twitter.com/jPWThOv7GL — أحمد الصباحي (@AHMED_ALSABAI) January 20, 2023

وكتب الناشط السعودي منذ آل الشيخ مبارك: “بمناسبة حديث حسن نصر الله هذا اليوم وشحذه المال من الدول العربية إنقاذًا للبنان نذكره بما كان يقوله عن أحزاب لبنان الأخرى ويصف نفسه وحزبه بأنهم سادة عند إيران وليسوا خدمًا أو عملاء يحترموهم الولي السفيه نذكره بهذا المقطع ونقول لك : هل تستطيع أن تثبت لشعب لبنان ما قلته ؟؟”.

بمناسبة حديث #حسن_نصر_الله هذا اليوم وشحذه المال من الدول العربية إنقاذًا للبنان نذكره بما كان يقوله عن أحزاب #لبنان الأخرى ويصف نفسه وحزبه بأنهم سادة عند #ايران وليسوا خدمًا أو عملاء يحترموهم الولي السفيه نذكره بهذا المقطع ونقول لك :

هل تستطيع أن تثبت لشعب لبنان ما قلته ؟؟ pic.twitter.com/ZunIIxQ6Aa — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) January 20, 2023

وقال الناشط إبراهيم بن عطا الله: “لبنان على حافة الإنهيار ؛ لماذا دول الخليج لا تدعم لبنان.. وقاحة لامثيل لها من على نفس الكرسي خرج مراراً وتكراراً يعلن تبعيته وتبعية لبنان الى مرشد إيران وأعلن على الملأ انه طرف في الحرب ضد المملكة ودول الخليج ثم بكل بجاحه يريد منهم ان يقدموا له المساعدة”.

حسن نصر الله :

لبنان على حافة الإنهيار ؛ لماذا دول الخليج لا تدعم لبنان ◾️وقاحه لامثيل لها من على نفس الكرسي خرج مراراً وتكراراً يعلن تبعيته وتبعية لبنان الى مرشد إيران وأعلن على الملأ انه طرف في الحرب ضد المملكة ودول الخليج ثم بكل بجاحه يريد منهم ان يقدموا له المساعده !! pic.twitter.com/uuhgGMXJpZ — ابراهيم بن عطاالله (@ibharbi) January 20, 2023

وكتب الناشط عمر مدنيه: “لا يمر شهر على حسن نصرالله الا ويخرج به ويشتم دول الخليج، والآن يخرج ويطلب الدعم المادي منهم؟!”.