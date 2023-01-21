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تصريحات حسن نصر الله التي فجرت غضب مصر.. ماذا قال وكيف ردت القاهرة؟

أمين حزب الله طلب دعما خليجيا ونشطاء فسروا ذلك بالتسول

كتب شيراز ماضي
تصريحات حسن نصر الله watanserb.com
حسن نصر الله
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وطن– أثيرت حالة من الجدل، بعد تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، تحدث فيها عن الأزمة الاقتصادية اللبنانية، وأجرى إسقاطا على الدعم الخليجي لمصر، وهو ما أغضب القاهرة التي سرعان ما ردت على التصريحات.

البداية كانت مع تصريحات حسن نصر الله، في خطاب قال فيه: “أدعوكم إلى مراقبة موضوع مصر والاردن، لكن مصر على وجه ‏الخصوص التي هي أول دولة اقامت سلام مع العدو الاسرائيلي وعملت كامب ديفيد وملتزمة ‏بالمعاهدة التزام دقيق، حسنا مع الأمريكان إلى ما شاء الله، افضل العلاقات مع ‏السعودية، افضل العلاقات مع دول الخليج، حسنا وتسير مع صندوق النقد الدولي، ‏اين اصبحت مصر، ما هو وضع مصر الآن؟”.

وتابع: “هل لبنان أهم لأمريكا من مصر؟ هل ‏لبنان اهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ هل لبنان أهم ‏للخليج من مصر؟ ما الذي ينقص دول الخليج ان تأتي بـ 100 مليار، 200 مليار، ‏‏300 مليار”.

وأكمل: “يحسبوا حالهم عم يلعبو كرة قدم – وتستنهض توجد دولة عربية على حافة ‏الانهيار، الآن ومن سوء حظنا انه في مصر رغم وجود لاعبين كبار ومهمين ‏ومحترمين ودوليين، لكن ليس لدينا لا رونالدو ولا عندنا ميسي، حسنا هذا نموذج ‏ولا يوجد داع لنشرح فيه أكثر”.

غضب القاهرة

تصريحات حسن نصر الله أثار حفيظة القاهرة، التي كسرت صمتها سريعا، حيث وصفت وزارة الخارجية على لسان متحدثها الرسمي أحمد أبو زيد، هذه التصريحات بأنها عبثية، ومحاولة لاستدعاء بطولات زائفة، كما نقل موقع المصري اليوم المحلي.

غضب خليجي بسبب تصريحات نصر الله

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على مواقع التواصل الاجتماعي، أحدثت تصريحات حسن نصر الله حالة من الغضب، إذ فسرت كونها تمثل تسولا تمارسه ما سُميت عصابات إيرانية من دول الخليج.

وقال الباحث والمحلل أحمد الصباحي: “عصابات إيران لا تملك إلا الشعارات، سنوات طويلة وهم يصرخون ويقولون أنهم سيقيموا حرب عالمية وفي النهاية يرجعوا للتسول من دول الخليج لإنقاذ البلدان من الضياع الذي تسببوا فيه.. في الفيديو حسن نصر الله يستول من دول الخليج لإنقاذ لبنان”.

وكتب الناشط السعودي منذ آل الشيخ مبارك: “بمناسبة حديث حسن نصر الله هذا اليوم وشحذه المال من الدول العربية إنقاذًا للبنان نذكره بما كان يقوله عن أحزاب لبنان الأخرى ويصف نفسه وحزبه بأنهم سادة عند إيران وليسوا خدمًا أو عملاء يحترموهم الولي السفيه نذكره بهذا المقطع ونقول لك : هل تستطيع أن تثبت لشعب لبنان ما قلته ؟؟”.

وقال الناشط إبراهيم بن عطا الله: “لبنان على حافة الإنهيار ؛ لماذا دول الخليج لا تدعم لبنان.. وقاحة لامثيل لها من على نفس الكرسي خرج مراراً وتكراراً يعلن تبعيته وتبعية لبنان الى مرشد إيران وأعلن على الملأ انه طرف في الحرب ضد المملكة ودول الخليج ثم بكل بجاحه يريد منهم ان يقدموا له المساعدة”.

وكتب الناشط عمر مدنيه: “لا يمر شهر على حسن نصرالله الا ويخرج به ويشتم دول الخليج، والآن يخرج ويطلب الدعم المادي منهم؟!”.

المصدرتويتر ، المصري اليوم ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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