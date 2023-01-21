تشكيلة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2023

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وطن- تشهد تشكيلة النصر السعودي ظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مع فريقه الجديد، في المواجهة أمام الاتفاق، في منافسات الجولة ال14 من دوري روشن السعودي 2023.

وستقام مباراة النصر والاتفاق على ميدان ملعب (مرسول بارك) في العاصمة السعودية (الرياض)، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة النصر والاتفاق

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة السابعة والنصف مساءً. بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

عمل يتواصـل 💪 pic.twitter.com/WPe3Yb22bd — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 20, 2023

فيما ستكون عند الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

تشكيلة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

وسيلعب المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المباراة القوية أمام منافسه الاتفاق، في منافسات دوري روشن السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي (العابد).

دفاع التشكيلة: عبد الإله العمري، ألفارو، علي العوجامي.

بحضـور #العالمي الجديد بوشل 🤩

استعدادات نجـومنـا تتواصـل 🎬 pic.twitter.com/nANkkL30dc — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 20, 2023

خط الوسط: سلطان الغانم، دياز، بيتي مارتينيز(عبد الله الخيبري)، جلال الدين ماشاريبوف.

كما وفي مركز الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو (سامي النجعي).

معلق مباراة النصر والاتفاق

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة النصر والاتفاق، في منافسات الجولة ال14 من دوري روشن السعودي الممتاز 2022-2023، المعلق فهد العتيبي، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

وكان فريق النصر السعودي قد تعادل مع نظيره الشباب، في المباراة الماضية سلبياً بدون أي من الأهداف في منافسات دوري روشن السعودي.

النواخذة يواصلون استعداداتهم للنصر بتدريبات لياقية وتكتيكية #هلا_بالاتفاق ❤️💚 pic.twitter.com/UV8MBmYknN — نادي الاتفاق (@Ettifaq) January 18, 2023

ويتصدر فريق اتحاد جدة بشكل مؤقت جدول دوري روشن السعودي 2023، برصيد 31 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف النصر برصيد 30 نقطة.

كما وآتى فريق الاتفاق في المركز العاشر من جدول الترتيب برصيد 16 نقطة حتى يومنا هذا.