السبت, يناير 21, 2023
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رياضة

تشكيلة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي 2023

منافسات الجولة ال14 من دوري روشن السعودي 2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي watanserb.com
تشكيلة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي
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وطن- تشهد تشكيلة النصر السعودي ظهور الأول للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 37 عاماً، مع فريقه الجديد، في المواجهة أمام الاتفاق، في منافسات الجولة ال14 من دوري روشن السعودي 2023.

وستقام مباراة النصر والاتفاق على ميدان ملعب (مرسول بارك) في العاصمة السعودية (الرياض)، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة النصر والاتفاق

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة السابعة والنصف مساءً. بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

فيما ستكون عند الساعة السادسة والنصف مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر.

تشكيلة النصر ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

وسيلعب المدرب الفرنسي رودي غارسيا، المباراة القوية أمام منافسه الاتفاق، في منافسات دوري روشن السعودي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

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حراسة المرمى: نواف العقيدي (العابد).

دفاع التشكيلة: عبد الإله العمري، ألفارو، علي العوجامي.

خط الوسط: سلطان الغانم، دياز، بيتي مارتينيز(عبد الله الخيبري)، جلال الدين ماشاريبوف.

كما وفي مركز الهجوم: تاليسكا، كريستيانو رونالدو (سامي النجعي).

تدريبات النصر السعودي
تدريبات النصر السعودي

معلق مباراة النصر والاتفاق

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة النصر والاتفاق، في منافسات الجولة ال14 من دوري روشن السعودي الممتاز 2022-2023، المعلق فهد العتيبي، على قنوات (SSC) الرياضية السعودية.

وكان فريق النصر السعودي قد تعادل مع نظيره الشباب، في المباراة الماضية سلبياً بدون أي من الأهداف في منافسات دوري روشن السعودي.

ويتصدر فريق اتحاد جدة بشكل مؤقت جدول دوري روشن السعودي 2023، برصيد 31 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن الوصيف النصر برصيد 30 نقطة.

تدريبات الاتفاق السعودي
تدريبات الاتفاق السعودي

كما وآتى فريق الاتفاق في المركز العاشر من جدول الترتيب برصيد 16 نقطة حتى يومنا هذا.

المصدروطن + صفحة نادي النصر + صفحة نادي الاتفاق
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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