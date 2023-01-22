السبت, يناير 21, 2023
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رياضة

ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي على غريمه الزمالك

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري المصري 2023
ترتيب الدوري المصري 2023
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وطن- عزز فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز النظيف على غريمه الأزلي وحامل اللقب الزمالك بثلاثية دون مقابل، في قمة ختام منافسات الجولة ال14.

وحسم فريق الأهلي المصري مباراة القمة أمام منافسه الزمالك، بعد تحقيق الفوز عليه بثلاثية دون مقابل، من توقيع محمود كهربا ومحمد شريف.

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وسجل محمود عبد المنعم (كهربا)، أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه الزمالك في الدقيقة ال61.

كما وأحرز زميله محمد شريف هدفين في الدقيقة ال75 وال90، ليوسع فارق النقاط أمام غريمه الزمالك إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم.

كما وتفوق فريق الأهلي على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 8 تسديدات باتجاه شباك المرمى، مقابل 3 تسديدات فقط للفريق المنافس الزمالك.

قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري
قمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري
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كما واستحوذ فريق الزمالك على الكرة بنسبة 54%، مقابل 46% للفريق الأهلي المصري.

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب الدوري المصري 2023، مع ختام منافسات الجولة ال14، كما يلي:

(1) الأهلي المصري 34 نقطة.

(2) فيوتشر 30 نقطة.

(3) بيراميدز 27 نقطة.

احتفال فريق الأهلي المصري
احتفال فريق الأهلي المصري

(4) الزمالك 26 نقطة.

(5) المقاولون العرب 24 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 22 نقطة.

(7) غزل المحلة 22 نقطة.

(8) المصري البورسعيدي 19 نقطة.

(9) نادي أسوان 17 نقطة.

(10) سيراميكا كليوباترا 16 نقطة.

(11) سموحة 16 نقطة.

(12) طلائع الجيش 14 نقطة.

(13) فاركو 13 نقطة.

(14) الداخلية 13 نقطة.

(15) البنك الأهلي 12 نقطة.

مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك

(16) حرس الحدود 11 نقطة.

(17) إنبي 10 نقاط.

(18) الإسماعيلي 8 نقاط.

وستنطلق منافسات الجولة ال15 من الدوري المصري الممتاز، الاثنين، التي تبدأ بمواجهة الإسماعيلي ونادي أسوان، كما وستختتم بمواجهة بيراميدز وسموحة.

فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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