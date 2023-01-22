ترتيب الدوري المصري 2023 بعد فوز الأهلي على غريمه الزمالك

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وطن- عزز فريق الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري 2023، بعد فوز النظيف على غريمه الأزلي وحامل اللقب الزمالك بثلاثية دون مقابل، في قمة ختام منافسات الجولة ال14.

وحسم فريق الأهلي المصري مباراة القمة أمام منافسه الزمالك، بعد تحقيق الفوز عليه بثلاثية دون مقابل، من توقيع محمود كهربا ومحمد شريف.

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

وسجل محمود عبد المنعم (كهربا)، أولى أهداف المباراة داخل شباك منافسه الزمالك في الدقيقة ال61.

كما وأحرز زميله محمد شريف هدفين في الدقيقة ال75 وال90، ليوسع فارق النقاط أمام غريمه الزمالك إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب الدوري المصري لهذا الموسم.

كما وتفوق فريق الأهلي على صعيد التسديدات التي وصلت إلى 8 تسديدات باتجاه شباك المرمى، مقابل 3 تسديدات فقط للفريق المنافس الزمالك.

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كما واستحوذ فريق الزمالك على الكرة بنسبة 54%، مقابل 46% للفريق الأهلي المصري.

أهداف مباراة الزمالك 0-3 الأهلي | الجولة 14 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية Beko | The Brooks | HiPro Egypt pic.twitter.com/8EriqF4ULE — Kora Plus (@KoraPlusEG) January 21, 2023

جدول ترتيب الدوري المصري 2023

وجاء ترتيب الدوري المصري 2023، مع ختام منافسات الجولة ال14، كما يلي:

(1) الأهلي المصري 34 نقطة.

(2) فيوتشر 30 نقطة.

(3) بيراميدز 27 نقطة.

(4) الزمالك 26 نقطة.

(5) المقاولون العرب 24 نقطة.

(6) الاتحاد السكندري 22 نقطة.

(7) غزل المحلة 22 نقطة.

(8) المصري البورسعيدي 19 نقطة.

(9) نادي أسوان 17 نقطة.

الأهلي يغرد منفردًا في الصدارة، فيوتشر يأتي في الوصافة والزمالك يتراجع للمركز الرابع 🔝⏬ إليكم جدل ترتيب فِرق الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة 14 📊#رابطة_الأندية_المحترفة pic.twitter.com/Vgo2Rv4icn — رابطة الأندية المحترفة EPL (@epl_eg) January 21, 2023

(10) سيراميكا كليوباترا 16 نقطة.

(11) سموحة 16 نقطة.

(12) طلائع الجيش 14 نقطة.

(13) فاركو 13 نقطة.

(14) الداخلية 13 نقطة.

(15) البنك الأهلي 12 نقطة.

(16) حرس الحدود 11 نقطة.

(17) إنبي 10 نقاط.

(18) الإسماعيلي 8 نقاط.

وستنطلق منافسات الجولة ال15 من الدوري المصري الممتاز، الاثنين، التي تبدأ بمواجهة الإسماعيلي ونادي أسوان، كما وستختتم بمواجهة بيراميدز وسموحة.