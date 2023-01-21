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بريطاني يطعن والديه 282 مرة بثلاثة سكاكين مختلفة.. ومفاجآت يكشفها التحقيق! (شاهد)

قال تايلور للأطباء إنه كان يسمع "أصواتا" تطلب منه قتل الناس لإنقاذ عائلته من "المعاناة إلى الأبد"

كتب رفيف عبدالله
بريطاني يطعن والديه 282 مرة بثلاثة سكاكين مختلفة.. ومفاجآت يكشفها التحقيق! (شاهد) watanserb.com
ديفيد تايلور
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وطن– تم طعن أم وأب حتى الموت في بريطانيا، على يد ابنهما الذي انتظر عند عتبة باب وصول الشرطة.

3 سكاكين

تم طعن جون وبيفرلي تيلور ، البالغ من العمر 66 عامًا ، 282 مرة بثلاثة سكاكين مختلفة من قبل ديفيد تايلور وفقًا لما أوردته “ديلي ستار” نقلاً عن يوركشاير لايف.

نفذ الرجل البالغ من العمر 37 عامًا الهجوم الوحشي في المنزل الذي كان يعيش فيه مع والديه في سكيبتون ، شمال يوركشاير ، بعد أن عانى من هلوسة صوتية.

قتل ديفيد تايلور والديه قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد عام 2021

قال تايلور للأطباء إنه كان يسمع “أصواتا” تطلب منه قتل الناس لإنقاذ عائلته من “المعاناة إلى الأبد”.

مشاكل عقلية

واستمعت المحكمة إلى أن تيلور كان يعاني من مشاكل في الصحة العقلية “لسنوات عديدة” ، وبعد خروجه من المستشفى في وقت سابق من ذلك العام ، طلب إحالة “عاجلة” عندما وجد نفسه يكافح مرة أخرى.

كما استمعت المحكمة إلى أنه قد خفّض أدويته بنفسه.

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تمت إحالة تايلور إلى خدمة الصحة العقلية للبالغين في اليوم التالي وتم تشخيص إصابته بالفصام والذهان وجنون العظمة.

لكن المدعي العام جوناثان سانديفورد قال إن تايلور تخطى مواعيده ووجد الأطباء النفسيون صعوبة في الوصول إليه في الأشهر التي سبقت القتل.

في اليوم السابق للهجوم (20 ديسمبر 2021) ، التقى تايلور بطبيب وأخبرهم بهلوساته.

دواء غير متوفر

تم إعطاؤه وصفة طبية ، لكن الدواء الذي أُمر بتناوله كان غير متوفر في صيدليتين كان قد زاراهما.

وقال سانديفورد إنه تم العثور على أدوية غير مستخدمة في غرفة نوم تايلور بعد إلقاء القبض عليه.

وقال إن زوجة ابن الضحيتين تحدثت بالفيديو مع تايلور قبل الساعة السابعة صباحًا من يوم الهجوم.

بعد لحظات ، سمع أحد الجيران صوت سيدة تصرخ، وكلمات مثل “لا تقترب مني، ابتعد عني”.

تلقى كل من جون وبيفرلي تايلور عشرات الطعنات

انتظر الشرطة بنفسه

بعد نصف ساعة ، أجرى تايلور مكالمة على الطوارئ وأوضح أنه طعن والديه حتى الموت.

وقال المدعي العام عن تايلور: “وافق على الصعود إلى الدرج الأمامي لانتظار الشرطة ووضع السكاكين في المنزل بعيدًا عنه”.

عانت والدة تايلور من 95 إصابة حادة ناجمة عن 93 استخدامًا على الأقل لسكين أو أداة ذات نصل ، حسبما استمعت المحكمة.

إصابات مأساوية

وفي الوقت نفسه ، عانى زوجها من 189 إصابة ناجمة عن القوة الحادة ، ناجمة عن 188 استخدامًا للسكين أو الآلة ذات الشفرات.

اعترف تايلور في وقت لاحق بأنه مذنب بالقتل غير العمد من خلال تقليص المسؤولية.

في مارس ، نُقل تايلور إلى مستشفى رامبتون لتلقي العلاج النفسي.

وقعت جرائم القتل في منزل عائلة تايلور في سكيبتون

شياطين في رأسه

وقال الطبيب النفسي، الدكتور كينغ ، أمام المحكمة ، في معرض تقديمه للأدلة ، إن “شخصًا خطيرًا مثل تيلور لا ينبغي وضعه في بيئة السجن”.

وأضاف الطبيب في تقريره: “لذلك أعتقد أنه من المحتمل أن يقتل السيد تايلور مرة أخرى إذا أعيد إلى السجن”.

وقالت شقيقة تايلور في بيان إنها لا تعتقد أن شقيقها “تلقى المساعدة التي يحتاجها ولم يستطع التعامل مع الشياطين في رأسه”.

المصدرديلي ستار - ترجمة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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