بريطاني يطعن والديه 282 مرة بثلاثة سكاكين مختلفة.. ومفاجآت يكشفها التحقيق! (شاهد)

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وطن– تم طعن أم وأب حتى الموت في بريطانيا، على يد ابنهما الذي انتظر عند عتبة باب وصول الشرطة.

3 سكاكين

تم طعن جون وبيفرلي تيلور ، البالغ من العمر 66 عامًا ، 282 مرة بثلاثة سكاكين مختلفة من قبل ديفيد تايلور وفقًا لما أوردته “ديلي ستار” نقلاً عن يوركشاير لايف.

نفذ الرجل البالغ من العمر 37 عامًا الهجوم الوحشي في المنزل الذي كان يعيش فيه مع والديه في سكيبتون ، شمال يوركشاير ، بعد أن عانى من هلوسة صوتية.

قال تايلور للأطباء إنه كان يسمع “أصواتا” تطلب منه قتل الناس لإنقاذ عائلته من “المعاناة إلى الأبد”.

مشاكل عقلية

واستمعت المحكمة إلى أن تيلور كان يعاني من مشاكل في الصحة العقلية “لسنوات عديدة” ، وبعد خروجه من المستشفى في وقت سابق من ذلك العام ، طلب إحالة “عاجلة” عندما وجد نفسه يكافح مرة أخرى.

كما استمعت المحكمة إلى أنه قد خفّض أدويته بنفسه.

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تمت إحالة تايلور إلى خدمة الصحة العقلية للبالغين في اليوم التالي وتم تشخيص إصابته بالفصام والذهان وجنون العظمة.

لكن المدعي العام جوناثان سانديفورد قال إن تايلور تخطى مواعيده ووجد الأطباء النفسيون صعوبة في الوصول إليه في الأشهر التي سبقت القتل.

في اليوم السابق للهجوم (20 ديسمبر 2021) ، التقى تايلور بطبيب وأخبرهم بهلوساته.

دواء غير متوفر

تم إعطاؤه وصفة طبية ، لكن الدواء الذي أُمر بتناوله كان غير متوفر في صيدليتين كان قد زاراهما.

وقال سانديفورد إنه تم العثور على أدوية غير مستخدمة في غرفة نوم تايلور بعد إلقاء القبض عليه.

وقال إن زوجة ابن الضحيتين تحدثت بالفيديو مع تايلور قبل الساعة السابعة صباحًا من يوم الهجوم.

بعد لحظات ، سمع أحد الجيران صوت سيدة تصرخ، وكلمات مثل “لا تقترب مني، ابتعد عني”.

انتظر الشرطة بنفسه

بعد نصف ساعة ، أجرى تايلور مكالمة على الطوارئ وأوضح أنه طعن والديه حتى الموت.

وقال المدعي العام عن تايلور: “وافق على الصعود إلى الدرج الأمامي لانتظار الشرطة ووضع السكاكين في المنزل بعيدًا عنه”.

عانت والدة تايلور من 95 إصابة حادة ناجمة عن 93 استخدامًا على الأقل لسكين أو أداة ذات نصل ، حسبما استمعت المحكمة.

إصابات مأساوية

وفي الوقت نفسه ، عانى زوجها من 189 إصابة ناجمة عن القوة الحادة ، ناجمة عن 188 استخدامًا للسكين أو الآلة ذات الشفرات.

اعترف تايلور في وقت لاحق بأنه مذنب بالقتل غير العمد من خلال تقليص المسؤولية.

في مارس ، نُقل تايلور إلى مستشفى رامبتون لتلقي العلاج النفسي.

شياطين في رأسه

وقال الطبيب النفسي، الدكتور كينغ ، أمام المحكمة ، في معرض تقديمه للأدلة ، إن “شخصًا خطيرًا مثل تيلور لا ينبغي وضعه في بيئة السجن”.

وأضاف الطبيب في تقريره: “لذلك أعتقد أنه من المحتمل أن يقتل السيد تايلور مرة أخرى إذا أعيد إلى السجن”.

وقالت شقيقة تايلور في بيان إنها لا تعتقد أن شقيقها “تلقى المساعدة التي يحتاجها ولم يستطع التعامل مع الشياطين في رأسه”.