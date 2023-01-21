السبت, يناير 21, 2023
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السيسي يستعرض بدراجة هوائية ثمنها يقارب نصف مليون جنيه (شاهد)

الدراجة جبلية ماركة Merida مزودة بماتور كهربائي وواجهة امامية من الكربون.

كتب شيراز ماضي
السيسي يستعرض دراجة هوائية watanserb.com
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متن دراجة هوائية اثناء الأكاديمية العسكرية المصرية
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وطن– كعادته في إشغال الرأي العام عن القضايا الاقتصادية الهامة التي تشغل تفكيره، تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فجر الجمعة، الأكاديمية العسكرية المصرية، حيث توجه إليها على متن دراجة هوائية.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بسام راضي، صورا للرئيس “السيسي” برفقة الحرس الخاص به، فجرا، وهو متوجه للأكاديمية العسكرية لحضور التمرينات الصباحية للطلبة على متن دراجة هوائية.

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المصريون، كشف الناشطون أن سعر الدراجة الهوائية التي بحوزة “السيسي” 11 ألف دولار، أي ما يعادل 348 ألف جنيه مصري.

ووفقا لموقع ” 99bikes ” المتخصص في بيع الدراجات الهوائية، فإن الدراجة التي ركبها “السيسي” في استعراضه من فئة Merida eOne Sixty 9000 Electric Mountain Bike Glossy Red/Matt Black (2021).

الدراجة تتوافر بلونين

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وبحسب الموقع فإن الدراجة الجبلية تتوافر بلونين (الأسود اللامع والاحمر اللامع)، ويبلغ سعرها 11599 دولارا أمريكيا.

وقال الموقع إن الدراجة كهربائية متطورة مصممة بأعلى المعايير مع جودة التصميم والمواصفات.

واجهة أمامية من الكربون

وتم تجهيز eOne Sixty بإطار من سبائك الكربون يركز على الأداء مع واجهة أمامية كربونية لتقليل الوزن ونهاية خلفية من السبائك لزيادة القوة.

ويوفر المحرك 630Wh زيادة بنسبة 25٪ في السعة مقارنة بالموديل الأقدم 504Wh ، والذي يتوافق مع محرك Shimano EP8 الجديد تمامًا والذي يحل محل محرك E8000 الأقدم.

الدراجة مرتبطة بتطبيق عبر الهاتف المحمول

ويوفر هذا المحرك برنامجًا يتيح لك ضبط مستويات الدعم لكل وضع مساعدة من الهانف لتناسب احتياجاتك وتفضيلاتك الشخصية.

كما أنه يحتوي على قوة أكبر تبلغ 85 نيوتن متر وأخف وزنًا بمقدار 300 جرام لركوب سريع، وكذلك يحتوي على “كتلة داخلية” مدمجة في الإطار مباشرة ، مما يمنع تاج الشوكة من الاصطدام بالإطار عند الاصطدام ، بالإضافة إلى إضافة مصدات مطاطية إضافية على الإطار لتجنب أي ضرر للإطار من تاج الشوكة.

ولفت الموقع إلى ان الدراجة 9000 تشترك في الكثير من أوجه التشابه مع 8000 ، وبشكل عام تتمتع كلتا الدراجتين بمواصفات وتصميم متشابهين للغاية، ومع ذلك فإن 9000 لديها مكابح وشوك وصدمات خلفية أفضل وحافات يمكن أن تكون صانعة للفرق.

بذخ السيسي في ظل أوضع اقتصادية صعبة!

ويأتي بذخ “السيسي” في وقت هوى فيه الجنيه المصري في السوق الموازية إلى ما بين 35 و38 جنيهاً للدولار الواحد منتصف الشهر الماضي، قبل أن يستعيد بعض قوته بعد قرارات اتخذها البنك المركزي للحدّ من تسرب العملة الخضراء وارتفاعها.

ومع فقدان الجنيه المصري نصف قيمته مقابل الدولار منذ آذار/مارس، زادت أسعار السلع الغذائية بنسبة 37,9 في المئة، وفق الأرقام الرسمية.

ويشار إلى أن ثلث سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين يعيشون تحت خط الفقر، وفق البنك الدولي، بينما ثلث آخر “معرّضون لأن يصبحوا فقراء”، بسبب عدم قدرة الطبقة الوسطى على مواجهة الارتفاعات المتتالية في الأسعار وضعف القوة الشرائية للجنيه المصري في ظل ثبات الأجور.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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