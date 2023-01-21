الأهلي يقسو على غريمه الزمالك بالثلاثة في قمة كبار الدوري المصري (شاهد)

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وطن- نجح فريق الأهلي بتحقيق الفوز النظيف على غريمه الأزلي الزمالك، بثلاثية دون رد، في قمة منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

وسجل محمود عبد المنعم (كهربا)، أولى أهداف قمة الكبار في الدقيقة ال61، داخل شباك غريمه التقليدي الزمالك برأسية كروية سكنت في الزاوية اليمنى داخل شباك الحارس محمد عواد.

فوز الأهلي على الزمالك في الدوري المصري

كما وعزز الأهلي (المارد الأحمر)، الهدف الثاني في الدقيقة ال75، من توقيع اللاعب محمد شريف، بعد تمريرة رائعة من حمدي فتحي صانع الهدف الأول، وعاد شريف مجدداً ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة ال90.

جوووووووووووووووووووووووووووووول 🔥⚽

محمود عبدالمنعم كهربا يسجل الأول للنادي الاهلي ويشعل المباراة 🦅

🏹 الزمالك 0

🦅 الأهلي 1

🏆 الدوري المصري الممتاز (الأسبوع 14) pic.twitter.com/CPCP8nPDGM — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 21, 2023

وشهدت المباراة تفوق فريق الأهلي المصري على غريمه التقليدي الزمالك (الفارس الأبيض)، على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة، مقابل 11 تسديدة للأخير.

جوووووووووووووووووووووووووووووول 🔥⚽

محمد شريف يتألق ويسجل الثاني للنادي الأهلي بعد دقائق من نزوله بديلًا 🔥💥

🏹 الزمالك 0

🦅 الأهلي 2

🏆 الدوري المصري الممتاز (الأسبوع 14) pic.twitter.com/h8JsXWVYAR — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 21, 2023

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بينما استحوذ الزمالك على الكرة بنسبة 54%، متفوقاً بذلك على الأهلي الذي استحوذ بنسبة 46%، طيلة مجريات دقائق المباراة.

يا لييييييييييلة Red ع المستبد 🔴🔥 شريف يعود من جديد ويخطف الثاااااااااااالث للنادي الأهلي 💥🦅

🏹 الزمالك 0

🦅 الأهلي 3

🏆 الدوري المصري الممتاز (الأسبوع 14) pic.twitter.com/9JjoEMyxGO — OnTime Sports (@ONTimeSports) January 21, 2023

تشكيلة الأهلي ضد الزمالك

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر، مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، في منافسات الدوري المصري، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي المصري: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديينغ، محمد مجدي قفشة.

كما وفي مركز الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمود عبد المنعم (كهربا).

تشكيلة الزمالك ضد الأهلي

ودخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المباراة أمام منافسه الأهلي المصري، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

دفاع الزمالك: محمد عبد الشافي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور، نبيل عماد، عمرو السيسي.

مركز الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

وبهذا الفوز للمارد الأحمر الأهلاوي، على منافسه حامل اللقب الزمالك، يرفع رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري.

كما وتجمد فريق الزمالك عند النقطة 26 نقطة في المركز الرابع من جدول الترتيب خلف فيوتشر وبيراميدز لهذا الموسم.