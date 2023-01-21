السبت, يناير 21, 2023
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رياضة

الأهلي يقسو على غريمه الزمالك بالثلاثة في قمة كبار الدوري المصري (شاهد)

الأهلي يعزز صدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوزه على الزمالك في القمة ال125

كتب فارس أبو شيحة
فوز الأهلي على الزمالك في الدوري المصري watanserb.com
فوز الأهلي على الزمالك في الدوري المصري
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وطن- نجح فريق الأهلي بتحقيق الفوز النظيف على غريمه الأزلي الزمالك، بثلاثية دون رد، في قمة منافسات الجولة ال14 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

وسجل محمود عبد المنعم (كهربا)، أولى أهداف قمة الكبار في الدقيقة ال61، داخل شباك غريمه التقليدي الزمالك برأسية كروية سكنت في الزاوية اليمنى داخل شباك الحارس محمد عواد.

فوز الأهلي على الزمالك في الدوري المصري

كما وعزز الأهلي (المارد الأحمر)، الهدف الثاني في الدقيقة ال75، من توقيع اللاعب محمد شريف، بعد تمريرة رائعة من حمدي فتحي صانع الهدف الأول، وعاد شريف مجدداً ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة ال90.

وشهدت المباراة تفوق فريق الأهلي المصري على غريمه التقليدي الزمالك (الفارس الأبيض)، على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة، مقابل 11 تسديدة للأخير.

الأهلي المصري
الأهلي المصري
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بينما استحوذ الزمالك على الكرة بنسبة 54%، متفوقاً بذلك على الأهلي الذي استحوذ بنسبة 46%، طيلة مجريات دقائق المباراة.

تشكيلة الأهلي ضد الزمالك

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر، مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك، في منافسات الدوري المصري، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع الأهلي المصري: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديينغ، محمد مجدي قفشة.

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

كما وفي مركز الهجوم: أحمد عبد القادر، حسين الشحات، محمود عبد المنعم (كهربا).

تشكيلة الزمالك ضد الأهلي

ودخل المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المباراة أمام منافسه الأهلي المصري، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

دفاع الزمالك: محمد عبد الشافي، حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور، نبيل عماد، عمرو السيسي.

مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري
مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

مركز الهجوم: أحمد سيد زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي.

وبهذا الفوز للمارد الأحمر الأهلاوي، على منافسه حامل اللقب الزمالك، يرفع رصيده إلى 34 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري.

كما وتجمد فريق الزمالك عند النقطة 26 نقطة في المركز الرابع من جدول الترتيب خلف فيوتشر وبيراميدز لهذا الموسم.

المصدروطن + أون تايم سبورت + نادي الزمالك + نادي الأهلي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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