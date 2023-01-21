إعلامي عماني يفجر مفاجأة مدوية شهدتها غرفة ملابس منتخب بلاده في خليجي 25

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وطن– فجَّر الإعلامي العماني بدر الغيثي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، شهدتها غرفة ملابس المنتخب خلال بطولة كأس خليجي 25، التي أنهاها الأحمر العماني وصيفا.

وقال الغيثي في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية: “غرفة تبديل ملابس اللاعبين المفترض أن تكون محظورة لا يدخل أي شخص، ولدينا مشهور تم السماح له بالدخول والتصوير مع اللاعبين”.

وأضاف: “لا أعرف الهدف من ذلك.. تفاصيل بسيطة مثل هذه قد يراها البعض عادية لكنها تُخرِج اللاعبين عن التركيز، وهناك أسرار لا يجب أن تخرج من غرفة الملابس”.

الغيثي : غرفة تبديل ملابس اللاعبين المفترض أن تكون محظورة لا يدخلها أي شخص ، و لدينا مشهور تم السماح له بالتصوير والدخول مع الاعبيين pic.twitter.com/18tbxIQZqQ — أخبار عمان (@omaniyanews) January 20, 2023

وكان الاتحاد العُماني لكرة القدم، قد نظم مراسم استقبال رسمية لبعثة المنتخب الأول وصيف بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25، بعد عودته إلى السلطنة قادماً من العراق.

وقال الاتحاد العُماني للعبة في تغريدة له عبر حسابه في موقع “تويتر”: “استقبل المنتخب سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وخالد بن سالم الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب”.

استقبال رسمي لبعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم لدى عودته إلى سلطنة عُمان مساء اليوم، وكان في الاستقبال في قاعة كبار الشخصيات، سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وسعادة خالد بن سالم الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب. pic.twitter.com/EnE8I5PQrF — الاتحاد العماني لكرة القدم (@OmanFA) January 20, 2023

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تتويج منتخب العراق

وكان منتخب العراق توج، مساء الخميس، بطلاً لكأس الخليج العربي الـ25؛ عقب فوزه الدراماتيكي على حساب نظيره العُماني (3-2) بعد التمديد إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وخلال البطولة حصل حارس المنتخب العُماني إبراهيم المخيني على جائزة أفضل حارس مرمى.

الكويت الأكثر تتويجا بكأس الخليج

ويتربع منتخب الكويت على صدارة الأكثر تتويجاً في كأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب، بفارق 6 مرات كاملة عن العراق أقرب ملاحقيه، و7 ألقاب عن قطر والسعودية.