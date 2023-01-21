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إعلامي عماني يفجر مفاجأة مدوية شهدتها غرفة ملابس منتخب بلاده في خليجي 25

الأحمر العماني أنهى البطولة وصيفا بالخسارة أمام منتخب العراق

كتب خالد السعدي
إعلامي عماني يفجر مفاجأة watanserb.com
الإعلامي العماني بدر الغيثي
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وطن– فجَّر الإعلامي العماني بدر الغيثي، عن مفاجأة من العيار الثقيل، شهدتها غرفة ملابس المنتخب خلال بطولة كأس خليجي 25، التي أنهاها الأحمر العماني وصيفا.

وقال الغيثي في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية: “غرفة تبديل ملابس اللاعبين المفترض أن تكون محظورة لا يدخل أي شخص، ولدينا مشهور تم السماح له بالدخول والتصوير مع اللاعبين”.

وأضاف: “لا أعرف الهدف من ذلك.. تفاصيل بسيطة مثل هذه قد يراها البعض عادية لكنها تُخرِج اللاعبين عن التركيز، وهناك أسرار لا يجب أن تخرج من غرفة الملابس”.

وكان الاتحاد العُماني لكرة القدم، قد نظم مراسم استقبال رسمية لبعثة المنتخب الأول وصيف بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الـ25، بعد عودته إلى السلطنة قادماً من العراق.

وقال الاتحاد العُماني للعبة في تغريدة له عبر حسابه في موقع “تويتر”: “استقبل المنتخب سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة، وخالد بن سالم الغساني مستشار وزارة الثقافة والرياضة والشباب”.

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تتويج منتخب العراق

وكان منتخب العراق توج، مساء الخميس، بطلاً لكأس الخليج العربي الـ25؛ عقب فوزه الدراماتيكي على حساب نظيره العُماني (3-2) بعد التمديد إثر نهاية الوقت الأصلي بالتعادل (1-1).

وخلال البطولة حصل حارس المنتخب العُماني إبراهيم المخيني على جائزة أفضل حارس مرمى.

الكويت الأكثر تتويجا بكأس الخليج

ويتربع منتخب الكويت على صدارة الأكثر تتويجاً في كأس الخليج العربي برصيد 10 ألقاب، بفارق 6 مرات كاملة عن العراق أقرب ملاحقيه، و7 ألقاب عن قطر والسعودية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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