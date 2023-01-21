إبراهيم المخيني ولقطة مؤثر مع والدته بعد انتهاء خليجي 25 (فيديو)

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وطن- باستقبال حافل تم الاحتفاء بالحارس العماني إبراهيم المخيني، أفضل حارس في خليجي 25، من قبل أفراد عائلته في منزله بولاية “صور” بعد عودته من البصرة بالعراق.

وتمكن حامي عرين منتخب سلطنة عُمان، إبراهيم المخيني من نيل جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25“، بعدما ساهم بتصدياته الحاسمة بوصول فريقه إلى المواجهة النهائية.

نثرت والدته عليه الورود قبل أن تحتضنه

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحارس المخيني وهو يدخل من باب منزله، فيما بدت والدته وهي تنثر الورود عليه قبل أن تحتضنه.

استقبال عائلي لحارسنا ابراهيم المخيني.. أفضل حارس في #خليجي_25 pic.twitter.com/Z03AAhOQwq — الذكرى العُمانية (@oman_league) January 21, 2023

كما قبّل المخيني يدي والده ووالدته ورأسيهما، على أنغام أغنية “أحمر أحمرنا جيت لونك سكن في كل بيت .. هذا الغاوي”.

وكانت قوالب الحلوى وعليها صوره جاهزة للاحتفال به مع بقية أفراد عائلته.

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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المميز والعفوي مشيدين بأداء حارس المنتخب العماني ابراهيم المخيني في خليجي 25.

حيث علق “خالد المعمري“:”يستاهل الكابتن ابراهيم المخيني بطل وافضل حارس في خليجي ٢٥ ومقدم موسم جيد مع النهضة”.

وأضاف : “أتمنى أن يعمل على نفسه أكثر ويطور نفسه لكونه يملك الإمكانات والقدرات المطلوبة في حارس مرمى ممتاز”.

يستاهل الكابتن ابراهيم المخيني بطل وافضل حارس في خليجي ٢٥ ومقدم موسم جيد مع النهضة واتمنى يشتغل على نفسه اكثر ويطور نفسه لكونه يملك الإمكانات والقدرات المطلوبه في حارس مرمى ممتاز — خالد المعمري (@Khalid_almamar7) January 21, 2023

فيما قال “عادل الصبحي”:” هذه الاحتفالية البسيطة مقامها عالي وشامخة مع الاهل والوالدين”.

وتابع: “ما قصرت المخيني كفيت ووفيت وان شاء الله في المستقبل القريب نشاهدك بطل ترفع علم السلطنه عالياً”.

أما “سهيل الأرايمي” فعقب: “ما شاء الله على إبراهيم المخيني مستواه تصاعدي وننتظر منه المزيد من الإبداع الله يوفقه يارب ويفتح له أبواب الخير والنجاح”.

وطالبت “سوار الياسمين” بتنظيم احتفالية كبيرة للمنتخب العماني الذي حصد المركز الثاني في بطولة خليجي 25 على هذا الأداء البطولي”.

ورأى “بدر الغيثي” أن المخيني أفضل حارس في الخليج، و مشروع حارس عملاق، وأمامه الكثير ليقدمه”.

واستدرك أن “ابرهيم يحتاج لبيئة مختلفة عن دورينا و أنديتنا و لا يمكن أن يتطور في مستواه دون الخروج من عمان” حسب قوله.

ابراهيم المخيني أفضل حارس في الخليج، و مشروع حارس عملاق، 25 سنة و يملك الكثير ليقدمه، ابرهيم يحتاج لبيئة مختلفة عن دورينا و أنديتنا و لا يمكن أن يتطور في مستواه دون الخروج من عمان..

ملاحظاتي يجب أن يُنزل من وزنه أولا و يكون مرن بشكل أكبر من أجل أن يحافظ على مستواه. pic.twitter.com/j1FCoKDanI — بدر الغيثي (@BaderAlghaithi) January 21, 2023

من هو إبراهيم المخيني؟

وإبراهيم صالح إبراهيم صالح المخيني، هو لاعب كرة قدم عماني، من مواليد 20 يونيو 1997.

ويلعب “المخيني” لنادي النصر في الدوري العماني للمحترفين، وكان أحد العناصر التي أوصلت الفريق العماني إلى نهائي خليجي 25، الذي أسدل الستار عليه منذ أيام بفوز المنتخب العماني بالمركز الثاني وتتويج المنتخب العراقي باللقب.

وقبل يومين، توج منتخب العراق بعد غياب لسنوات عن المشهد الكروي، بكأس خليجي 25، للمرة الرابعة في تاريخ مسيرته بالبطولة الخليجية، بعد الفوز على نظيره العماني بنتيجة 3-2.

وشهدت مباراة العراق وعمان، في نهائي كأس خليجي 25، تفوق أسود الرافدين على صعيد التسديدات، حيث وصلت إلى 15 تسديدة، بينما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 12 تسديدة.

فيما تفوق منتخب عمان الذي قدم الأداء الممتع حتى الثواني الأخيرة على نهاية المباراة أمام مستضيف البطولة العراق بنسبة 62%، على عكس الأخير الذي وصل نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 38%.