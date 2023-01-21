السبت, يناير 21, 2023
الرئيسيةالهدهدإبراهيم المخيني ولقطة مؤثر مع والدته بعد انتهاء خليجي 25 (فيديو)
الهدهد

إبراهيم المخيني ولقطة مؤثر مع والدته بعد انتهاء خليجي 25 (فيديو)

استقبال عائلي حافل لحارس المنتخب العماني إبراهيم المخيني الذي حصل على لقب أفضل حارس مرمى في خليجي 25 بالعراق

كتب خالد الأحمد
إبراهيم المخيني watanserb.com
إبراهيم المخيني
- Advertisement -

وطن- باستقبال حافل تم الاحتفاء بالحارس العماني إبراهيم المخيني، أفضل حارس في خليجي 25، من قبل أفراد عائلته في منزله بولاية “صور” بعد عودته من البصرة بالعراق.

وتمكن حامي عرين منتخب سلطنة عُمان، إبراهيم المخيني من نيل جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 25“، بعدما ساهم بتصدياته الحاسمة بوصول فريقه إلى المواجهة النهائية.

نثرت والدته عليه الورود قبل أن تحتضنه

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الحارس المخيني وهو يدخل من باب منزله، فيما بدت والدته وهي تنثر الورود عليه قبل أن تحتضنه.

كما قبّل المخيني يدي والده ووالدته ورأسيهما، على أنغام أغنية “أحمر أحمرنا جيت لونك سكن في كل بيت .. هذا الغاوي”.

وكانت قوالب الحلوى وعليها صوره جاهزة للاحتفال به مع بقية أفراد عائلته.

- Advertisement -

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو المميز والعفوي مشيدين بأداء حارس المنتخب العماني ابراهيم المخيني في خليجي 25.

حيث علق “خالد المعمري“:”يستاهل الكابتن ابراهيم المخيني بطل وافضل حارس في خليجي ٢٥ ومقدم موسم جيد مع النهضة”.

وأضاف : “أتمنى أن يعمل على نفسه أكثر ويطور نفسه لكونه يملك الإمكانات والقدرات المطلوبة في حارس مرمى ممتاز”.

فيما قال “عادل الصبحي”:” هذه الاحتفالية البسيطة مقامها عالي وشامخة مع الاهل والوالدين”.

وتابع: “ما قصرت المخيني كفيت ووفيت وان شاء الله في المستقبل القريب نشاهدك بطل ترفع علم السلطنه عالياً”.

أما “سهيل الأرايمي” فعقب: “ما شاء الله على إبراهيم المخيني مستواه تصاعدي وننتظر منه المزيد من الإبداع الله يوفقه يارب ويفتح له أبواب الخير والنجاح”.

وطالبت “سوار الياسمين” بتنظيم احتفالية كبيرة للمنتخب العماني الذي حصد المركز الثاني في بطولة خليجي 25 على هذا الأداء البطولي”.

ورأى “بدر الغيثي” أن المخيني أفضل حارس في الخليج، و مشروع حارس عملاق، وأمامه الكثير ليقدمه”.

واستدرك أن “ابرهيم يحتاج لبيئة مختلفة عن دورينا و أنديتنا و لا يمكن أن يتطور في مستواه دون الخروج من عمان” حسب قوله.

ابراهيم المخيني أفضل حارس في الخليج
ابراهيم المخيني أفضل حارس في الخليج

من هو إبراهيم المخيني؟

وإبراهيم صالح إبراهيم صالح المخيني، هو لاعب كرة قدم عماني، من مواليد 20 يونيو 1997.

ويلعب “المخيني” لنادي النصر في الدوري العماني للمحترفين، وكان أحد العناصر التي أوصلت الفريق العماني إلى نهائي خليجي 25، الذي أسدل الستار عليه منذ أيام بفوز المنتخب العماني بالمركز الثاني وتتويج المنتخب العراقي باللقب.

وقبل يومين، توج منتخب العراق بعد غياب لسنوات عن المشهد الكروي، بكأس خليجي 25، للمرة الرابعة في تاريخ مسيرته بالبطولة الخليجية، بعد الفوز على نظيره العماني بنتيجة 3-2.

وشهدت مباراة العراق وعمان، في نهائي كأس خليجي 25، تفوق أسود الرافدين على صعيد التسديدات، حيث وصلت إلى 15 تسديدة، بينما وصل عدد تسديدات الأخير إلى 12 تسديدة.

فيما تفوق منتخب عمان الذي قدم الأداء الممتع حتى الثواني الأخيرة على نهاية المباراة أمام مستضيف البطولة العراق بنسبة 62%، على عكس الأخير الذي وصل نسبة استحواذه على الكرة بنسبة 38%.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

تفاصيل اعتذار العراق لسلطنة عمان ورسالة لولي العهد ذي يزن بن هيثم

الهدهد

إقالة يونس الفهدي مطلب شعبي بعد ما فعله بـ خليجي25.. هل يستجيب اتحاد الكرة العماني؟

الهدهد

لص يسرق 30 هاتفا ومبالغ ضخمة في نهائي خليجي 25 (فيديو)

الهدهد

إعلامي عماني يفجر مفاجأة مدوية شهدتها غرفة ملابس منتخب بلاده في خليجي 25

حياتنا

أحلام تحتفل بفوز العراق بكأس الخليج في طائرة خاصة مع ماجد المهندس (فيديو)

حياتنا

ماجد المهندس يبكي.. هذا ما فعله دون تردد وحاز إعجاب العراقيين (فيديو)

رياضة

صلاح اليحيائي مستقبل الكرة العمانية.. لماذا أخرجه المدرب بالوقت القاتل؟ (شاهد)

الهدهد

فيديو وفاة مشجعين وإصابات بالجملة بنهائي خليجي 25 وقرار عماني عاجل

الهدهد

محلل قنوات أبوظبي البحريني رياض الذوادي يثير غضب العُمانيين بتصريح فج قبيل اللقاء المرتقب

رياضة

بث مباشر العراق وعمان اليوم في نهائي خليجي 25

رياضة

عقوبات صارمة وغرامات مالية على نجوم المنتخب القطري

الهدهد

أول تعليق لمهدي آل حميدان على حركته التي فجرت الجدل ومفاجأة (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سورية تنتقم من مُهرب اغتصبها وخدعها بأنه سيهربها لتركيا (فيديو)

تفاصيل اعتذار العراق لسلطنة عمان ورسالة لولي العهد ذي يزن بن هيثم

الأهلي يقسو على غريمه الزمالك بالثلاثة في قمة كبار الدوري المصري (شاهد)

توفيت زوجته حزنا عليهما.. تفاصيل إطلاق سراح صفوان ثابت ونجله سيف

إقالة يونس الفهدي مطلب شعبي بعد ما فعله بـ خليجي25.. هل يستجيب اتحاد الكرة العماني؟

فستان بلقيس العاري “ولهجة لبنانية”.. انتقادات واسعة للفنانة اليمنية (فيديو)

عليها آثار تعذيب.. جثة امرأة محروقة في الكويت وجريمة غامضة تثير الذعر

حرق المصحف تحت حماية الشرطة بالسويد يفجر غضب المسلمين (فيديو)

نصرالله يهاجم السعودية ويطالب ولي العهد باعتبار لبنان “رونالدو أو ميسي” (فيديو)

فيديو خادش لمغربية في السعودية يتسبب بإلقاء القبض عليها (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC