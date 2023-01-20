ملكة جمال كرواتيا تشعل قلوب متابعيها بفيديو مثير على عامود في نادٍ للتعري (شاهد)

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وطن– واصلت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول ، إثارة متابعيها عبر موقع الصورة العالمي “انستغرام” دون توقف، بعد أ نالت شهرة واسعة جدا منذ مشاركتها في تشجيع منتخب بلادها في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر مؤخرا.

وفي آخر إطلالة لها، نشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول عبر خاصية الاستوري مقطع فيديو مثير يوثق تواجدها في ناد للتعري.

وفي حركات حملت الكثير من الإثارة الجنسية، ظهرت إيفانا نول أمام العامود المخصص للرقص العاري “ستريبتيز”، مبرزة ساقيها وهما يحكان في العامود في حركة تصاعدية.

حازت على لقب أكثر المشجعين إثارة

واستحوذت إيفانا نول ، مشجعة كأس العالم ، على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منشوراتها المشبعة بالإثارة، حيث تميزت إيفانا نول في مدرجات كأس العالم 2022 في قطر ببعض العروض اللافتة للنظر وأطلق عليها الكثيرون لقب “أكثر المشجعين إثارة” طوال مدة البطولة التي استمرت قرابة الشهر.

ايفانا نول تكشف إن كانت قد أجرت عمليات تجميل أم لا!

وكشفت إيفانا نول مؤخرا لمتابعيها على “انستغرام” في فقرة خصصتها للإجابة على أسألتهم، عن الأسرار الكامنة وراء شفتيها اللامعتين والممتلئتين.

وشكك بعض المعجبين في طبيعة جمال إيفانا نول ، وتساءلوا عما إذا كانت قد خضعت لأي عملية جراحية.

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وعندما سأل أحد المعجبين عما إذا كانت شفتيها طبيعية ، أجابت نول: “نعم !!!! أمي لديها شفاه كبيرة أيضًا وأعتقد أن بعض الأشخاص لديهم شفاه طبيعية كبيرة.”

كما أجابت ملكة جمال كرواتيا السابقة على تساؤلات الكثير من متابعيها حول إن كانت قد أجرت عمليات تجميل أيضا في مؤخرتها، لتصر على أنها لم تفعل ذلك، مؤكدة بأن جمال مؤخرتها يعود لسبب وراثي بالإضافة لطبيعة الطعام الذي تتناوله ولعب الرياضة.

ايفانا نول تفضح لاعبي منتخبات تواصلوا معها عبر الخاص

وكانت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، قد كشفت مؤخرا عن تواصل العديد من لاعبي كرة القدم المشهورين معها عبر الرسائل الخاصة.

وقالت في مقابلة صحفية ردا على سؤال حول إن كان احدهم قد تواصل معها خلال تواجدها في قطر: “نعم. أتذكر عددًا قليلاً من اللاعبين الذين أرسلوا رسائل كيف حالك ، بلاه بلاه بلاه”.

كما زعمت أن بعض معجبيها كانوا يلعبون في منتخبات تصادمت مع منتخب بلادها “كرواتيا” خلال البطولة .