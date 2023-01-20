الجمعة, يناير 20, 2023
الرئيسيةحياتناملكة جمال كرواتيا تشعل قلوب متابعيها بفيديو مثير على عامود في نادٍ...
حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تشعل قلوب متابعيها بفيديو مثير على عامود في نادٍ للتعري (شاهد)

أكثر المشجعات إثارة في بطولة كأس العالم كشفت مؤخرا بأنها لم تجر أي عمليات تجميل نهائيا

كتب سالم حنفي
ايفانا نول ونادي التعري watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا ايفانا نول
- Advertisement -

وطن– واصلت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول ، إثارة متابعيها عبر موقع الصورة العالمي “انستغرام” دون توقف، بعد أ نالت شهرة واسعة جدا منذ مشاركتها في تشجيع منتخب بلادها في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر مؤخرا.

وفي آخر إطلالة لها، نشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول عبر خاصية الاستوري مقطع فيديو مثير يوثق تواجدها في ناد للتعري.

ملكة جمال كرواتيا السابقة ايفانا نول في نادي التعري

وفي حركات حملت الكثير من الإثارة الجنسية، ظهرت إيفانا نول أمام العامود المخصص للرقص العاري “ستريبتيز”، مبرزة ساقيها وهما يحكان في العامود في حركة تصاعدية.

حازت على لقب أكثر المشجعين إثارة

واستحوذت إيفانا نول ، مشجعة كأس العالم ، على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منشوراتها المشبعة بالإثارة، حيث تميزت إيفانا نول في مدرجات كأس العالم 2022 في قطر ببعض العروض اللافتة للنظر وأطلق عليها الكثيرون لقب “أكثر المشجعين إثارة” طوال مدة البطولة التي استمرت قرابة الشهر.

إيفانا نول في مدرجات كأس العالم 2022 في قطر

ايفانا نول تكشف إن كانت قد أجرت عمليات تجميل أم لا!

وكشفت إيفانا نول مؤخرا لمتابعيها على “انستغرام” في فقرة خصصتها للإجابة على أسألتهم، عن الأسرار الكامنة وراء شفتيها اللامعتين والممتلئتين.

اجراءات عمليات التجميل لايفانا نول في شفتيها

وشكك بعض المعجبين في طبيعة جمال إيفانا نول ، وتساءلوا عما إذا كانت قد خضعت لأي عملية جراحية.

- Advertisement -

وعندما سأل أحد المعجبين عما إذا كانت شفتيها طبيعية ، أجابت نول: “نعم !!!! أمي لديها شفاه كبيرة أيضًا وأعتقد أن بعض الأشخاص لديهم شفاه طبيعية كبيرة.”

كما أجابت ملكة جمال كرواتيا السابقة على تساؤلات الكثير من متابعيها حول إن كانت قد أجرت عمليات تجميل أيضا في مؤخرتها، لتصر على أنها لم تفعل ذلك، مؤكدة بأن جمال مؤخرتها يعود لسبب وراثي بالإضافة لطبيعة الطعام الذي تتناوله ولعب الرياضة.

اجراءات عمليات التجميل لايفانا نول في مؤخرتها

ايفانا نول تفضح لاعبي منتخبات تواصلوا معها عبر الخاص

وكانت ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول، قد كشفت مؤخرا عن تواصل العديد من لاعبي كرة القدم المشهورين معها عبر الرسائل الخاصة.

وقالت في مقابلة صحفية ردا على سؤال حول إن كان احدهم قد تواصل معها خلال تواجدها في قطر: “نعم. أتذكر عددًا قليلاً من اللاعبين الذين أرسلوا رسائل كيف حالك ، بلاه بلاه بلاه”.

كما زعمت أن بعض معجبيها كانوا يلعبون في منتخبات تصادمت مع منتخب بلادها “كرواتيا” خلال البطولة .

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
اقرأ أيضاً
حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تتيح مؤخرتها لمتابعيها ليتفحصوا إن كانت قد أجرت عمليات تجميل أم لا! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا مزيفة.. صور تفضح شكلها الحقيقي قبل الشهرة! (شاهد)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تصدم الجميع بكشفها عن رجلها المفضل والوحيد على مستوى العالم!

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تستعرض مفاتنها بسحب حمالة صدرها على سرير ملكي وشاطئ خيالي

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا تفضح لاعبين تحرشوا بها خلال مونديال قطر! (شاهد)

حياتنا

إطلالة مثيرة لملكة جمال كراوتيا في أحضان نجم البوب “دريك” في ضيافة ليوناردو دي كابريو

حياتنا

إيفانا نول تبدأ العام الجديد في أحضان أشهر نجوم هوليوود بفستان فاضح للغاية (فيديو)

حياتنا

ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول تختتم 2022 بألبوم لأكثر صورها إثارة! (شاهد)

حياتنا

تحرش جماعي بملكة جمال كرواتيا إيفانا نول وهي تبكي.. لقطات جديدة تثير الجدل (شاهد)

حياتنا

ايفانا نول تودع قطر باستعراض فاضح لمؤخرتها وتشارك ميسي فرحته

حياتنا

آخر ظهور لإيفانا نول بعد فوز كرواتيا على المغرب (شاهد)

حياتنا

بصورة عارية في صحراء قطر.. ملكة جمال كرواتيا تحتفل بالوصول لـ3 ملايين متابع

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لن تتخيل ما هو طعام الأمير هاري المفضل وسعره لا يُصدّق (شاهد)

سيدة عارية تماماً تحت المطر في أحد شوارع الرياض تثير غضب السعوديين (شاهد)

مقتل شرطي جزائري حاول إنقاذ أب من اعتداء ابنه بولاية تيزي وزو الجزائرية (شاهد)

نادين الراسي بفستان فاضح .. والجمهور: “استني لحتى ينشف تراب خيّك” (فيديو)

للبقاء رطبََا خلال فصل الشتاء..عليك بهذه المشروبات الصحية

الخلاص من السيسي هو أولوية المصريين.. تقرير إسرائيلي يكشف هول الكارثة الاقتصادية في مصر

إمام الحرم المكي السابق عادل الكلباني يسابق لمصافحة أشرف حكيمي وليونيل ميسي (شاهد)

للمرة الثانية على التوالي.. منع أمير مغربي من دخول تونس و الخارجية تنفي أي دخل لها .. مالقصة؟

تحذيرات عاجلة من الطقس البارد لجميع مالكي آيفون.. هذا ما يحصل لعمر البطارية

خميس البلوشي ينفجر في وجه اتحاد الكرة العماني بسبب كارثة نهائي خليجي 25

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC