الجمعة, يناير 20, 2023
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لن تتخيل ما هو طعام الأمير هاري المفضل وسعره لا يُصدّق (شاهد)

كل من الأمير هاري وميغان من أشد المعجبين بالدجاج المشوي المنقوع في صلصة بيري بيري والفلفل الحار

كتب أنس السالم
طعام الأمير هاري وميغان المفضل watanserb.com
الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل
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وطن – أثّر إصدار مذكرات الأمير هاري في كتاب “سبير”، عليه وعلى زوجته ميغان ماركل، حيث لم تتم دعوة الزوجين إلى حفل “شاي بافتا” بعد مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى توتّر جديد في العلاقات مع العائلة.

طعام الأمير هاري المفضل

ومع ذلك، فقد ساعد كتابه الجديد أيضًا في الكشف عن العديد من التفاصيل حول حياته، مثل طعام الأمير هاري المفضل.

كل من الأمير هاري وميغان من أشد المعجبين بالدجاج المشوي المنقوع في صلصة بيري بيري والفلفل الحار. بينما يبلغ سعر الدجاجة الكاملة 18 دولارًا .

الدجاج المشوي طعام الأمير هاري المفضل

كان هذا هو الطبق الذي طلبه عندما كانت زوجته على وشك ولادة طفلهما الأول في المستشفى.

وبحسب تقرير لمجلة “ماركا” الإسبانية، فإنّ هاري يطلب هذه الوجبة من سلسلة مطاعم تأسست في الأصل في جنوب إفريقيا.

مذكرات الأمير هاري 

منذ بضعة أيام فقط، وتحديداً في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، تسبب الأمير هاري مرة أخرى في زلزال إعلامي جديد من خلال نشر مذكراته في جميع أنحاء العالم، لتقوم الصحف البريطانية المحلية والعالمية بجعل ما ورد فيها على رأس عناوينها، ليتحول الكتاب إلى ظاهرة، في أعقاب فيلمه الوثائقي على “نتفليكس” الذي نشر مؤخراً.

مذكرات الأمير هاري- الاحتياطي watanserb.com
مذكرات الأمير هاري
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ووفقاً لموقع “فانيتاتيس” التابع لصحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، فإنه كما نجح الفيلم الوثائقي السمعي والبصري في تحطيم الأرقام القياسية، نجح عمل دوق ساسكس أيضًا في تحطيم الأرقام في عالم النشر.

وقال الموقع إن الكتاب حقّق مبيعات بأكثر من 400000 نسخة في المملكة المتحدة في أول 24 ساعة، ليصبح الكتاب غير الخيالي الأكثر مبيعًا في تاريخ البلاد، وتجاوز حتى ملحمة هاري بوتر الشهيرة.

ووفقاً للموقع الإسباني، فإن الأمير هاري تلقى دفعة سابقة عن الكتاب بمبلغ 22.5 مليون يورو.

بعد ساعات من طرحها..8 تفاصيل مفاجئة تضمنتها مذكرات الأمير هاري watanserb.com
مذكرات الأمير هاري في مكتبات لندن

وتضمنت مذكرات الأمير هاري، العديد من الإعترافات الصادمة التي أدلى بها دوق ساسكس، وكان من أبرزها أنه قتل 25 من مقاتلي طالبان خلال جولته الثانية في الخدمة في أفغانستان.

كما اعترف بأنه فقد عذريته مع امرأة تكبره سنا. بينما شارك قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل في الأيام الأولى من علاقتهما في عام 2016.

فيما تحدّث هاري بصراحة عن قضيبه، و مشاهد زوجته ميغان ماركل الجنسية.

المصدرماركا - ترجمة وتحرير وطن
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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