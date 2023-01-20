لن تتخيل ما هو طعام الأمير هاري المفضل وسعره لا يُصدّق (شاهد)

- Advertisement -

وطن – أثّر إصدار مذكرات الأمير هاري في كتاب “سبير”، عليه وعلى زوجته ميغان ماركل، حيث لم تتم دعوة الزوجين إلى حفل “شاي بافتا” بعد مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى توتّر جديد في العلاقات مع العائلة.

طعام الأمير هاري المفضل

ومع ذلك، فقد ساعد كتابه الجديد أيضًا في الكشف عن العديد من التفاصيل حول حياته، مثل طعام الأمير هاري المفضل.

كل من الأمير هاري وميغان من أشد المعجبين بالدجاج المشوي المنقوع في صلصة بيري بيري والفلفل الحار. بينما يبلغ سعر الدجاجة الكاملة 18 دولارًا .

كان هذا هو الطبق الذي طلبه عندما كانت زوجته على وشك ولادة طفلهما الأول في المستشفى.

وبحسب تقرير لمجلة “ماركا” الإسبانية، فإنّ هاري يطلب هذه الوجبة من سلسلة مطاعم تأسست في الأصل في جنوب إفريقيا.

منذ بضعة أيام فقط، وتحديداً في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، تسبب الأمير هاري مرة أخرى في زلزال إعلامي جديد من خلال نشر مذكراته في جميع أنحاء العالم، لتقوم الصحف البريطانية المحلية والعالمية بجعل ما ورد فيها على رأس عناوينها، ليتحول الكتاب إلى ظاهرة، في أعقاب فيلمه الوثائقي على “نتفليكس” الذي نشر مؤخراً.

- Advertisement -

ووفقاً لموقع “فانيتاتيس” التابع لصحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، فإنه كما نجح الفيلم الوثائقي السمعي والبصري في تحطيم الأرقام القياسية، نجح عمل دوق ساسكس أيضًا في تحطيم الأرقام في عالم النشر.

وقال الموقع إن الكتاب حقّق مبيعات بأكثر من 400000 نسخة في المملكة المتحدة في أول 24 ساعة، ليصبح الكتاب غير الخيالي الأكثر مبيعًا في تاريخ البلاد، وتجاوز حتى ملحمة هاري بوتر الشهيرة.

ووفقاً للموقع الإسباني، فإن الأمير هاري تلقى دفعة سابقة عن الكتاب بمبلغ 22.5 مليون يورو.

وتضمنت مذكرات الأمير هاري، العديد من الإعترافات الصادمة التي أدلى بها دوق ساسكس، وكان من أبرزها أنه قتل 25 من مقاتلي طالبان خلال جولته الثانية في الخدمة في أفغانستان.

كما اعترف بأنه فقد عذريته مع امرأة تكبره سنا. بينما شارك قصة حميمة جدًا حول ممارسة الجنس مع ميغان ماركل في الأيام الأولى من علاقتهما في عام 2016.

فيما تحدّث هاري بصراحة عن قضيبه، و مشاهد زوجته ميغان ماركل الجنسية.