عراقيون يفاجئون رئيس وزرائهم في مدرجات نهائي كأس الخليج: نزل الدولار (فيديو)

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وطن – انتشر مقطع فيديو، يوثق رسالة وجهها الجمهور العراقي في مباراة نهائي كأس الخليج أمام منتخب عمان، إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي سلم كأس البطولة لمنتخب بلاده بعد انتهاء المباراة.

وأظهر مقطع الفيديو، عددا من الجماهير الحاضرة في ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة في نهائي كأس الخليج، وهم يرددون هتافات تطالب بخفض سعر صرف الدولار، تزامنا مع لحظة دخول السوداني للاستاد.

وحرص الجمهور العراقي في المدرجات على ترديد هتاف: “نزِّل الدولار .. نزِّل الدولار”.

تقلبات حادة في سوق الصرف

وكان الدينار العراقي قد سجل انهيارات متتالية أمام الدولار الأمريكي الذي حقق قفزة كبيرة، وصلت إلى 166 ألف دينار لكل 100 دولار.

ويشهد سعر صرف الدينار العراقي منذ نحو شهرين تقلبات مقابل الدولار، على الرغم من القفزة الكبيرة في احتياطي النقدي الأجنبي والذي يقترب حاليا من 100 مليار دولار، بفضل ارتفاع أسعار النفط.

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ويُرجع خبراء سبب هذه التقلبات، إلى بدء العراق الامتثال لإجراءات دولية على التحويلات المالية بالعملة الصعبة، بينما تحمّل أطرافٌ في البلاد واشنطن مسؤولية هذا التراجع.

وفقدت العملة العراقية مؤخرا، 10% من قيمتها، فبعدما كان سعر الصرف الرسمي المثبّت هو 1470 دينارا مقابل الدولار الواحد، تراجع سعر الدينار في السوق منذ منتصف نوفمبر إلى 1600 دينار مطلع الأسبوع، قبل أن يستقر عند نحو 1570 دينارا.

إجراءات حكومية لوقف النزيف

وكان البنك المركزي العراقي، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عودة سعر الصرف إلى ما كان عليه خلال أسبوعين، واصفا اضطراب أسعار الدولار بأنه حالة مؤقتة.

فيما اتخذت السلطات العراقية إجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.

كما قرر مجلس الوزراء، إلزام الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع والخدمات داخل العراق بالدينار وبسعر البنك المركزي والبالغ (1470) دينارا للدولار الواحد.