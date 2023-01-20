سماعات أذن الملك الأردني عبدالله الثاني تثير التساؤلات ومصادر تجيب (شاهد)

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وطن– أثار ظهور العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني مؤخرا في القمة المصغرة التي استضافتها الإمارات بمشاركة الرئيس المصري وأمير قطر والعاهل البحريني وسلطان عمان العديد من التساؤلات بعد ظهوره مرتديا سماعات لضعف السمع.

وأظهرت صورة تم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، الملك عبدالله الثاني مرتديا سماعة ضعف السمع في أذنه اليسرى خلال مناقشاته مع زعماء الدول التي شاركت في القمة.

مصادر تكشف السبب

وحول هذا الامر، أوضحت مصادر أردنية مقربة من الديوان الملكي، أن استخدام الملك عبدالله الثاني للسماعات الطبية يرجع مشاركته في النشاطات والتدريبات العسكرية الميدانية مع جنود وضباط القوات المسلحة، ومشاركته في عمليات ومناورات تستخدم فيها أسلحة عالية الصوت.

وقال المصدر في تصريحات لموقع “رؤيا” الإخباري إن الملك يضطر في أحينا لارتداء سماعات الأذن الطبية لكي تساعده على السمع بوضوح، وفق مشورة طبية.

بعد تساؤلات عدة.. مصدر يوضح قصة “سماعات أذن” الملك | رؤيا الإخباري (royanews.tv)

ليست المرة الاولى

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ويبدو أن هذه ليست المرة الاولى التي يرتدي فيها الملك عبدالله الثاني السماعات الطبية، كما يبدو أن ضعف السمع لا يرتبط بأنه اليسرى فقط.

وفي هذا السياق، تداول الناشطون عبر موقع “فيسبوك” صورة سابقة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مرتديا سماعة طبية في أذنه اليمنى أيضا خلال حضوره إحدى الفعاليات في المملكة.

يشار إلى أن الملك عبدالله الثاني هو القائد الأعلى للقوات المسلّحة -القادم من المؤسسة العسكرية قبل اعتلائه العرش عام 1999- وعادة ما يتابع تمرينات ميدانية وكذلك يشارك شخصيا في بعضها برفقة نجله ولي العهد الامير الحسين.

قمة تشاورية فقط

وكانت القمة الخليجية العربية العاجلة التي استضافتها أبو ظبي، الأربعاء، وشارك فيها كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس الإمارات محمد بن زايد رئيس الإمارات، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والملك حمد بن عيسى ملك البحرين، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر، والملك عبدالله الثاني ملك الأردن قد أنهت أعمالها في نفس اليوم.

وأشارت وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية إلى أنها “قمة تشاورية لتعزيز العلاقات بين دول الإخوة المشاركين وسبل وبحث مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات” دون الخوض في أي تفاصيل في الاجتماع.