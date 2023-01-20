رد غير متوقع من عشيقة بيكيه على تلميحات “شاكيرا” عليها في ألبومها الجديد (شاهد)

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وطن– بعد فترة وجيزة من إصدار ألبومها الذي فجر وسائل التواصل الاجتماعي وعالم الموسيقى، يبدو أن طليقها جيرارد بيكيه وعشيقته الجديدة كلارا تشيا ماراتي، وهما من الشخصيات الرئيسية المشاركة في تلميحات المغنية الكولومبية، هما الأكثر هدوءًا في العالم ويستمران في الاستمتاع برومانسيتهما كأنه لم يحدث شيء.

وكانت المغنية الكولومبية الشهيرة “شاكيرا”، قد أصدرت الأسبوع الماضي أغنيتها الجديدة بالتعاون مع Bizarrap وفي غضون ساعات قليلة كان لديها بالفعل الملايين من النسخ (154 مليون حتى يوم الخميس) والآلاف الذين يحللون التعليقات تجاه بيكيه الذي ارتبط بها لأكثر من 10 سنوات ، كلارا تشيا ماراتي، عشيقة بيكيه الحالية.

جيرارد بيكيه وكلارا شيا غير مهتمين بشاكيرا

ووفقا لصحيفة “ماركا” الإسبانية، فقد علقت الصحفية لورينا فاسكيز، أن بيكيه وكلارا شوهدوا وهم مرتاحون للغاية، وعلى الرغم من الشائعات التي تحدثت عن حدوث أزمة بينهما قبل أسابيع قليلة ، إلا أنهما يبدون في غاية السعادة وقد ظهر ذلك عندما رافقت كلارا عشيقها جيرارد في مباراة دوري الملوك .

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو لعشيقة بيكيه، كلارا تشيا ماراتي وهي تؤدي رقصة جنسية مثيرة على أنغام أغنية Te Felicito لشاكيرا.

وقالت الصحفية ، التي لم تأخذ جانب المغنية الكولومبية، إنه من المفهوم أنها أطلقت أغنية بهذه الكلمات، مضيفة أن “مطالبة شاكيرا باحترام الشخص الذي لم يكن بيكيه مخلصًا له أمر معقد بعض الشيء”.

وتابعت قائلة: ” إنه في حالات الانفصال عادة ما تكون هناك نسختان ، ونسخة شاكيرا هي أن شريكها السابق كان غير مخلص ، بينما ظل لاعب كرة القدم السابق محترمًا. ”

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ولفتت إلى انه هناك لحظة في الأغنية تقول إنه حتى لو طلب منها أنها لا تخطط للعودة، موضحة ان مقربين من بيكيه أخبروها أن هذا لم يحدث أبدًا منذ أن غادر منزلها في منتصف مارس .

شاكيرا تستعد لأغنية جديدة مع كارول جي

وبينما تواصل بيكيه وكلارا علاقتهما دون أي مشكلة ، تواصل شاكيرا مسيرتها المهنية وتستعد بالفعل لإصدارها الجديد ، وهو تعاون مع كارول جي ، التي سجلت معها مقطع فيديو في برشلونة وسيظهر ذلك اللحظة الشخصية للمشهورة الكولومبية بأنهاعلى قيد الحياة ، حيث من المتوقع أن تكون أغنية قوية للغاية.