الجمعة, يناير 20, 2023
الرئيسيةالهدهدتفاصيل اعتقال سعودي في المغرب وتخوفات من تسليمه لنظام ابن سلمان
الهدهد

تفاصيل اعتقال سعودي في المغرب وتخوفات من تسليمه لنظام ابن سلمان

اعتقلت السلطات المغربية السعودي حسن محمد آل ربيع من مطار مراكش قبل أيام

كتب خالد السعدي
اعتقال حسن محمد آل ربيع watanserb.com
- Advertisement -

وطن – اعتقلت السلطات المغربية، حسن محمد آل ربيع بشكل تعفسي، وسط محاولات لتسليمه إلى النظام السعودي، حسبما كشفت مصادر حقوقية.

وبحسب المصادر، فإن اعتقال الشاب حسن جاء يوم 14 يناير الجاري في مطار مراكش خلال محاولته السفر إلى تركيا، وذلك بعد مغادرته السعودية منذ عام وشهرين، بشكل نظامي.

وأضافت المصادر أن “حسن” لم يكن مطلوبا أمنيا، وتنقل بين أندونيسيا وعُمان وعدة بلدان، قبل أن يصل إلى المغرب، حيث أقام لمدة 5 أشهر تقريبا.

وكان حسن قد غادر المملكة، بعد تصاعد الانتهاكات، وخاصة بحق عائلته، حيث شن النظام عدة مداهمات بهدف اعتقال أخيه منير، كما أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما بالإعدام بحق أخيه علي آل ربيع بتهم بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة.

يُشار إلى أن السلطات المغربية كانت قد سلمت في مارس 2021، المواطن السعودي أسامة الحسني إلى السعودية، وتعرض لاحقا لإخفاء قسري.

دعوة للإفراج عن سلمى الشهاب

- Advertisement -

سعوديا أيضا، طالبت منظمة العفو الدولية بضرورة الإفراج عن الأكاديمية المعتقلة بمراكز الاحتجاز سلمى الشهاب، وذلك مع مرور الذكرى السنوية الثانية لاعتقالها.

الأكاديمية السعودية المعتقلة سلمى الشهاب

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة قد أصدرت حكما تعسفيا في 9 أغسطس 2022، يقضي بالسجن لمدة 34 عامًا، يليها منع من السفر لمدة مماثلة، بحق الناشطة وطالبة الدكتوراه، سلمى الشهاب.

وبحسب العفو الدولية واطلاعها على وثائق المحكمة، فقد اُحتُجِزَت داخل زنزانة انفرادية لمدة 285 يومًا قبل مثولها في المحاكمة، وحُرِمت أيضًا من التمثيل القانوني طوال فترة احتجازها قبل المحاكمة، بما في ذلك جلسات استجوابها.

ودعت المنظمة، النظام السعودي لذي يقوده فعليا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للإفراج عن سلمى الشهاب احتراما للحريات وحقوق الإنسان.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

وظيفة شاغرة في قصر رونالدو .. هذا هو راتبها وشروطها (شاهد)

الهدهد

السعودية: زمن المنح المجانية لدول الجوار قد ولّى وصحيفة إماراتية تكشف مَن المقصود!

تقارير

مفاوضات سرية مع الحوثي.. السعودية تبحث عن مخرج من مستنقع اليمن (تقرير)

الهدهد

الداعية جابر البسيسي يتحدث عن الجنة ونعيمها قبل وفاته وأسرته بحادث مروع

الهدهد

“فرك أحمر الشفاه بالذهب”.. فيديوهات فجرت جدلا بالسعودية (شاهد)

الهدهد

أبناء سفر الحوالي يبدؤون خطة ضغط على ابن سلمان ضد “الظلم الشديد”

الهدهد

شخيره ملأ الأستوديو.. وزير الزراعة الروماني ينام على الهواء ويصدم الضيوف (شاهد)

حياتنا

جورجينا رودريغز تستعرض مؤخرتها بالجينز في السعودية! (شاهد)

الهدهد

تحرك سعودي خطير لاستحداث مليشيات بحضرموت على حساب القوات الحكومية

الهدهد

بعد شائعات إعفاء ووفاة سعود الشريم.. رسائل واتساب تكشف الحقيقة

الهدهد

أتراك يحاولون رفع علم بلادهم بالمدينة المنورة وتصرف لافت من السعوديين (فيديو)

حياتنا

جوني ديب تظاهر بأنه يموت حزناً على صديقه وذهب لجني الأموال من السعودية (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

أنفقوا الملايين لتحقيق هذا الحلم..شاهد كيف أصبح هؤلاء الأشخاص بعد أن تحولوا إلى حيوانات!

فرقة داعمة للمثلية الجنسية.. وصول مثير لـ روزي بلاك بينك لإحياء حفلة الرياض (فيديو)

10 أشياء لا تخطر على بالك يمكنك تنظيفها في غسالة الصحون

مقتدى الصدر يبارك فوز العراق بخليجي 25 بتلميح سياسي وفجر السعيد تعلق

سهير رمزي تفجّر مفاجأة عن سبب منع سوزان مبارك عرض أحد مسلسلاتها! (فيديو)

تغريدة نارية من رغد صدام حسين بعد فوز العراق بكأس خليجي 25 (شاهد)

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك قبيل مباراة قمة الدوري المصري

عراقيون يفاجئون رئيس وزرائهم في مدرجات نهائي كأس الخليج: نزل الدولار (فيديو)

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2023 بعد تسجيل محرز وهالاند

أحلام تحتفل بفوز العراق بكأس الخليج في طائرة خاصة مع ماجد المهندس (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC