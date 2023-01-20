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تفاصيل اعتقال داني ألفيس بإسبانيا في جريمة اغتصاب وأول تحرك من ناديه المكسيكي

اللاعب البرازيلي دافع عن نفسه ونفى ارتكابه للجريمة

كتب خالد السعدي
اعتقال داني ألفيس watanserb.com
النجم البرازيلي داني ألفيس
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وطن– أصدر القاضي، الذى يحقق فى قضية الإعتداء الجنسي للنجم البرازيلى المخضرم داني ألفيس، على إحدى الفتيات فى ملهى ليلي فى مدينة برشلونة، قرارا بحبسه بشكل مؤقت بدون كفالة.

وقالت تقارير صحفية، إن داني ألفيس سيبقى رهن الاعتقال الوقائي، دون أن يكون له الحق في دفع الكفالة ، حسبما قرره قاضٍ في برشلونة.

وألقي القبض على ألفيس، لحين عرضه على القضاء، تمهيدا لمحاكمته في اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي يوم 30 ديسمبر الماضي.

وكان اللاعب البرازيلي قد اعترف أنه كان في الملهى الليلي في التاريخ المذكور، لكنه لم يتعرض لهذه المرأة التي تقدمت بشكوى ضده.

وأرسل ألفيس مقطع فيديو أرسله إلى القناة التلفزيونية الإسبانية أنتينا 3، وبينما اعترف بأنه كان في الملهى الليلي، قال إنه لا يعرف المرأة وأضاف: “لم أغزُ المساحة الشخصية لأي شخص”.

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فيما قام العاملون في الملهى الليلي بعلاج المرأة المعتدى عليها قبل نقلها إلى المستشفى في سيارة إسعاف، قبل أن تتقدم بشكوى ضد اللاعب البرازيلي المخضرم في أوائل يناير الجاري.

ويتم تعريف تهمة الاعتداء الجنسي في إسبانيا بأنها أي شيء من التحرش الجنسي غير المرغوب فيه وغير المرغوب فيه إلى الاغتصاب.

نادي بوماس المكسيكي يطرد لاعبه

من جانبه، أعلن نادي بوماس المكسيكي، فسخ عقد لاعبه البرازيلي داني ألفيس، على خلفية احتجازه للتحقيق معه في قضية اعتداء جنسي مزعوم على امرأة في مدينة برشلونة الإسبانية.


وقال ليوبولدو سيلفا رئيس نادي بوماس المكسيكي في مؤتمر صحفي: “بالمعلومات التي وصلتنا في الإجراءات القانونية التي واجهها اللاعب داني ألفيس والمحتجز بسببها في إسبانيا ، قررنا إيصال ما يلي: يتخذ نادي بوماس قرار إنهاء العقد لسبب مبرر، من هذا اليوم “.

وكان داني ألفيس قد انضم إلى بوماس المكسيكي الصيف الماضي بعد نهاية عقده مع برشلونة، ولعب معهم 13 مباراة، كما شارك أثناء تواجده مع الفريق، في بطولة كأس العالم 2022 مع منتخب البرازيل

المصدرتويتر ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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